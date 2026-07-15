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CDMX

No basta con consultar el Repuve: la revisión que debes hacer antes de comprar un seminuevo

Antes de cerrar la compra de un vehículo usado existe una revisión gratuita que permite verificar su situación legal, antecedentes y procedencia mediante una inspección física y documental.
mié 15 julio 2026 04:10 PM
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A diferencia de una simple consulta en el Repuve, este procedimiento incluye una inspección física de la unidad y una revisión documental en distintas bases de datos especializadas. (Expansión|ChatGPT)

Comprar un automóvil seminuevo puede parecer una operación sencilla cuando el vehículo no presenta anomalías visibles y aparece sin reporte en el Repuve. Sin embargo, esa consulta no siempre es suficiente para descartar irregularidades relacionadas con la identidad de la unidad o su historial legal.

Para reducir riesgos antes de entregar dinero y firmar una compraventa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un procedimiento especializado que revisa físicamente el vehículo y consulta múltiples bases de datos oficiales.

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Qué es Compra Segura y por qué no basta con consultar el Repuve

El trámite se llama Compra Segura y es realizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte.

Su objetivo es verificar que un vehículo no presente alteraciones en sus medios de identificación y confirmar su situación jurídica antes de concretar una operación de compraventa.

A diferencia de una simple consulta en el Repuve, este procedimiento incluye una inspección física de la unidad y una revisión documental en distintas bases de datos especializadas.

Durante la revisión se consulta información en:

- SNSP
- FSIAP
- SIAP
- SAP
- CONAURO
- RAPI
- Repuve
- AMIS-OCRA
- VINTRA

Gracias a ese análisis, la Fiscalía puede determinar:

- Procedencia del vehículo
- Existencia de reporte de robo vigente
- Procedencia lícita de la unidad

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Qué documentos deben presentar comprador y vendedor

Para realizar la revisión es necesario que ambas partes acudan con la documentación requerida en original y copia.

Identificación oficial

Se acepta cualquiera de los siguientes documentos:

- Credencial para votar
- Cédula profesional
- Licencia para conducir

Comprobante de domicilio

Puede presentarse cualquiera de los siguientes documentos:

- Boleta de impuesto predial
- Boleta del servicio de agua
- Estado de cuenta telefónico

Además, el comprobante no puede tener una antigüedad mayor a tres meses y debe corresponder tanto al comprador como al vendedor.

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Documentación del vehículo

También se solicita:

- Factura

- Archivo XML de la factura cuando exista

- Tarjeta de circulación

- Impresión de la solicitud de cita.

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Cómo sacar una cita para Compra Segura paso a paso

La solicitud se realiza en línea antes de acudir a la revisión física cumpliendo el siguiente procedimiento:

1. Ingresar a https://comprasegura.fgjcdmx.gob.mx/comprasegura/pgjdf/inicio/inicio.jsp

2. Verificar que se cuenta con toda la información solicitada en el cuestionario.

3. Capturar los datos requeridos por el sistema.

4. Seleccionar el Módulo de Identificación Vehicular de preferencia.

5. Elegir fecha y horario disponibles.

6. Enviar la solicitud.

6. Esperar el correo de confirmación enviado por la plataforma.

Posteriormente, comprador y vendedor deberán acudir a la cita con todos los documentos solicitados.

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Qué sucede durante la revisión vehicular

Al llegar al módulo correspondiente, personal especializado realiza una inspección física de la unidad y revisa la documentación presentada.

Antes de comenzar es obligatorio firmar una carta de aceptación que autoriza la revisión.

La inspección permite verificar los medios de identificación del vehículo y contrastar la información con las bases de datos consultadas por la Fiscalía.

Cuando todo se encuentra en orden, la autoridad entrega una Constancia Vehicular que acredita la procedencia lícita de la unidad.

Cuánto cuesta, cuánto tarda y qué documento recibes

Uno de los aspectos más atractivos del programa es que no tiene costo.

Los datos oficiales indican:

- Costo: gratuito.

- Documento obtenido: Constancia Vehicular

- Vigencia de la constancia: 15 días naturales

- Tiempo de respuesta: hasta 3 días hábiles

La Fiscalía recomienda conservar la constancia para futuras acreditaciones, verificaciones o inspecciones relacionadas con el vehículo.

Qué pasa si la Fiscalía detecta irregularidades

La revisión también funciona como un mecanismo de protección para compradores y vendedores.

Si durante la inspección se detecta una posible procedencia ilícita o alguna irregularidad relacionada con el vehículo o la documentación presentada, la unidad no puede continuar con el procedimiento normal.

En esos casos, tanto el automóvil como los documentos quedan a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte de la Ciudad de México, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

Tags

Ciudad de México Automóviles automóviles, movilidad

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