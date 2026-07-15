Qué sucede durante la revisión vehicular
Al llegar al módulo correspondiente, personal especializado realiza una inspección física de la unidad y revisa la documentación presentada.
Antes de comenzar es obligatorio firmar una carta de aceptación que autoriza la revisión.
La inspección permite verificar los medios de identificación del vehículo y contrastar la información con las bases de datos consultadas por la Fiscalía.
Cuando todo se encuentra en orden, la autoridad entrega una Constancia Vehicular que acredita la procedencia lícita de la unidad.
Cuánto cuesta, cuánto tarda y qué documento recibes
Uno de los aspectos más atractivos del programa es que no tiene costo.
Los datos oficiales indican:
- Costo: gratuito.
- Documento obtenido: Constancia Vehicular
- Vigencia de la constancia: 15 días naturales
- Tiempo de respuesta: hasta 3 días hábiles
La Fiscalía recomienda conservar la constancia para futuras acreditaciones, verificaciones o inspecciones relacionadas con el vehículo.
Qué pasa si la Fiscalía detecta irregularidades
La revisión también funciona como un mecanismo de protección para compradores y vendedores.
Si durante la inspección se detecta una posible procedencia ilícita o alguna irregularidad relacionada con el vehículo o la documentación presentada, la unidad no puede continuar con el procedimiento normal.
En esos casos, tanto el automóvil como los documentos quedan a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte de la Ciudad de México, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.