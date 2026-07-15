Qué es Compra Segura y por qué no basta con consultar el Repuve

El trámite se llama Compra Segura y es realizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte.

Su objetivo es verificar que un vehículo no presente alteraciones en sus medios de identificación y confirmar su situación jurídica antes de concretar una operación de compraventa.

A diferencia de una simple consulta en el Repuve, este procedimiento incluye una inspección física de la unidad y una revisión documental en distintas bases de datos especializadas.

Durante la revisión se consulta información en:

- SNSP

- FSIAP

- SIAP

- SAP

- CONAURO

- RAPI

- Repuve

- AMIS-OCRA

- VINTRA

Gracias a ese análisis, la Fiscalía puede determinar:

- Procedencia del vehículo

- Existencia de reporte de robo vigente

- Procedencia lícita de la unidad

Qué documentos deben presentar comprador y vendedor

Para realizar la revisión es necesario que ambas partes acudan con la documentación requerida en original y copia.

Identificación oficial

Se acepta cualquiera de los siguientes documentos:

- Credencial para votar

- Cédula profesional

- Licencia para conducir

Comprobante de domicilio

Puede presentarse cualquiera de los siguientes documentos:

- Boleta de impuesto predial

- Boleta del servicio de agua

- Estado de cuenta telefónico

Además, el comprobante no puede tener una antigüedad mayor a tres meses y debe corresponder tanto al comprador como al vendedor.