¿Cuánto cuestan las placas para scooters eléctricos en CDMX? Así será el nuevo trámite

Desde el 1 de julio de 2026, los scooters y bicicletas eléctricas ya comenzaron a operar bajo nuevas reglas en la Ciudad de México. Estos vehículos ya son considerados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), por lo que deberán contar con placas, tarjeta de circulación, licencia y cumplir con diversas obligaciones para poder transitar por las calles.
Una de las principales dudas entre los usuarios es cuánto costará este trámite y hasta cuándo habrá oportunidad de regularizarse sin recibir una multa. Esto es lo que se sabe sobre el nuevo esquema de emplacamiento.
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¿Cuánto costarán las placas y quiénes deberán tramitarlas?
El Gobierno de la Ciudad de México determinó que el costo del emplacamiento será el mismo que actualmente pagan las motocicletas. De esta manera, las placas tendrán un costo de 709 pesos, mientras que quienes necesiten tramitar una licencia deberán cubrir el pago correspondiente al tipo de permiso requerido.
Sin embargo, no todos los vehículos eléctricos deberán emplacarse, los scooters o bicis eléctricas que cumplan con los siguientes requisitos deberán de tener placa:
* Tengan dos o más ruedas.
* Cuenten con acelerador independiente.
* Puedan superar los 25 kilómetros por hora.
* Tengan una potencia nominal superior a 250 watts y hasta un kilowatt.
Todas las bicicletas de pedaleo asistido, así como otros dispositivos de movilidad que requieren la fuerza humana para desplazarse, quedan fuera del esquema de placas, aunque deberán portar un distintivo de movilidad eléctrica cuando corresponda.
Las autoridades explicaron que la intención es diferenciar a los vehículos que, por su velocidad y potencia, tienen un comportamiento más parecido al de una motocicleta que al de una bicicleta convencional, por lo que estarán sujetos a reglas similares de circulación.
¿Hasta cuándo hay para emplacar y de cuánto serán las multas?
El nuevo esquema entró en vigor el 1 de julio de 2026, pero contempla un periodo de regularización para quienes adquirieron sus scooters o bicicletas eléctricas antes de esa fecha.
Las personas propietarias tendrán hasta el 20 de noviembre de 2026 para concluir el trámite de registro y obtener sus placas. En el caso de los vehículos nuevos, estos deberán salir emplacados desde el establecimiento donde sean comercializados.
Durante los primeros meses, la Secretaría de Movilidad realizará operativos informativos y de revisión. Una vez concluido el periodo de regularización, comenzarán las sanciones económicas para quienes no hayan realizado el trámite.
De acuerdo con el calendario presentado por las autoridades capitalinas, las multas podrán alcanzar las 10 a las 20 UMA´s que, de acuerdo con el valor establecido para este 2026, va de los 1,117 pesos hasta los 2,346 pesos, sin embargo, será aplicable hasta septiembre.
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Las nuevas reglas para circular con scooters y bicicletas eléctricas
El emplacamiento es solo una parte de la regulación, ya que los vehículos considerados VEMEPE también deberán respetar las normas de tránsito aplicables a este tipo de unidades.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
Portar placas
Tarjeta de circulación
Contar con licencia para conducir
Utilizar casco
Respetar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
Además, estos vehículos no podrán circular sobre banquetas, ciclovías, carriles exclusivos para transporte público ni por los carriles centrales de vías de acceso controlado, debido a que su velocidad representa un mayor riesgo para peatones y ciclistas.
Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo de estas medidas es ordenar el crecimiento de este tipo de transporte, mejorar la seguridad vial y establecer reglas claras para una modalidad de movilidad que ha incrementado de manera importante en los últimos años.
¿Cuánto costarán las licencias para bicis eléctricas y scooters?
A partir del 31 de julio, los conductores que no tengan licencia deben tramitarla, pero los que tienen todavía vigente la tipo A deberán actualizarla por la A1 y A2.
En caso de que se cuente con la licencia permanente no se deberá tramitar la licencia para motociclistas, es decir, la A1 y A2 que tienen una vigencia de tres años cada una. La licencia tipo A1 tiene un costo de 450 pesos y la licencia tipo A2 es de 900 pesos
En el caso de los conductores foráneos, deberán portar la licencia de su entidad en donde especifique que sí está avalada para manejar motocicletas, por lo que deberán portarla en todo momento que circulen por calles de la capital.
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Estas acciones se toman con la intención de regular el tránsito de estos vehículos, debido al aumento de las ventas de este tipo de vehículos que incrementó un 2000% en el periodo 2020 a 2024, de acuerdo a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.