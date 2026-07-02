¿Cuánto cuestan las placas para scooters eléctricos en CDMX? Así será el nuevo trámite

¿Cuánto costarán las placas y quiénes deberán tramitarlas?

El Gobierno de la Ciudad de México determinó que el costo del emplacamiento será el mismo que actualmente pagan las motocicletas. De esta manera, las placas tendrán un costo de 709 pesos, mientras que quienes necesiten tramitar una licencia deberán cubrir el pago correspondiente al tipo de permiso requerido.

Sin embargo, no todos los vehículos eléctricos deberán emplacarse, los scooters o bicis eléctricas que cumplan con los siguientes requisitos deberán de tener placa:

* Tengan dos o más ruedas.

* Cuenten con acelerador independiente.

* Puedan superar los 25 kilómetros por hora.

* Tengan una potencia nominal superior a 250 watts y hasta un kilowatt.

Todas las bicicletas de pedaleo asistido, así como otros dispositivos de movilidad que requieren la fuerza humana para desplazarse, quedan fuera del esquema de placas, aunque deberán portar un distintivo de movilidad eléctrica cuando corresponda.

Las autoridades explicaron que la intención es diferenciar a los vehículos que, por su velocidad y potencia, tienen un comportamiento más parecido al de una motocicleta que al de una bicicleta convencional, por lo que estarán sujetos a reglas similares de circulación.

¿Hasta cuándo hay para emplacar y de cuánto serán las multas?

El nuevo esquema entró en vigor el 1 de julio de 2026, pero contempla un periodo de regularización para quienes adquirieron sus scooters o bicicletas eléctricas antes de esa fecha.

Las personas propietarias tendrán hasta el 20 de noviembre de 2026 para concluir el trámite de registro y obtener sus placas. En el caso de los vehículos nuevos, estos deberán salir emplacados desde el establecimiento donde sean comercializados.

Durante los primeros meses, la Secretaría de Movilidad realizará operativos informativos y de revisión. Una vez concluido el periodo de regularización, comenzarán las sanciones económicas para quienes no hayan realizado el trámite.

Un hombre viaja en una bicicleta eléctrica sobre la ciclovía. De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, cualquier vehículo que supere los 25 kilómetros por hora requiere placas para circular. Sin embargo, estas unidades eléctricas suelen tener baterías de menor capacidad, generalmente de un kilowatt, lo que complica su regulación y clasificación, ya que al tener pedales son consideras como bicicletas. (Foto: Magdalena Montiel Velázquez / Cuartoscuro.com)

De acuerdo con el calendario presentado por las autoridades capitalinas, las multas podrán alcanzar las 10 a las 20 UMA´s que, de acuerdo con el valor establecido para este 2026, va de los 1,117 pesos hasta los 2,346 pesos, sin embargo, será aplicable hasta septiembre.