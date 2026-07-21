Hoy No Circula del martes 21 de julio: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Los vehículos que no podrán circular este martes

El programa Hoy No Circula aplicará este martes 21 de julio en el horario habitual de 5:00 a 22:00 horas para los vehículos con restricciones establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En esta ocasión deberán permanecer fuera de circulación los automóviles con:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 o 2.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué autos pueden salir a las calles en el Hoy No Circula?

En cambio, sí podrán circular los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y los automóviles de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Las restricciones pueden modificarse si la CAMe activa una contingencia ambiental por ozono o partículas, ya que en esos casos entra en vigor el Doble Hoy No Circula, el cual amplía el número de automóviles que deben suspender su circulación.

Por ello, antes de salir de casa es recomendable consultar los avisos oficiales de la CAMe para confirmar que no existan cambios derivados de la calidad del aire. Hasta el momento, las autoridades no han activado el programa Doble Hoy No Circula.