Si este martes 21 de julio planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar primero el calendario del Hoy No Circula. El programa ambiental operará de manera habitual en la capital y municipios mexiquenses con la intención de reducir las emisiones contaminantes.
Hoy No Circula del martes 21 de julio: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Los vehículos que no podrán circular este martes
El programa Hoy No Circula aplicará este martes 21 de julio en el horario habitual de 5:00 a 22:00 horas para los vehículos con restricciones establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
En esta ocasión deberán permanecer fuera de circulación los automóviles con:
Engomado rosa
Terminación de placas 7 y 8
Holograma de verificación 1 o 2.
¿Qué autos pueden salir a las calles en el Hoy No Circula?
En cambio, sí podrán circular los vehículos con holograma 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y los automóviles de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
¿Hay Doble Hoy No Circula?
Las restricciones pueden modificarse si la CAMe activa una contingencia ambiental por ozono o partículas, ya que en esos casos entra en vigor el Doble Hoy No Circula, el cual amplía el número de automóviles que deben suspender su circulación.
Por ello, antes de salir de casa es recomendable consultar los avisos oficiales de la CAMe para confirmar que no existan cambios derivados de la calidad del aire. Hasta el momento, las autoridades no han activado el programa Doble Hoy No Circula.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En la capital aplica en:
Álvaro Obregón.
Azcapotzalco.
Benito Juárez.
Coyoacán.
Cuajimalpa.
Cuauhtémoc.
Gustavo A. Madero.
Iztacalco.
Iztapalapa.
La Magdalena Contreras.
Miguel Hidalgo.
Milpa Alta.
Tláhuac.
Tlalpan.
Venustiano Carranza.
Xochimilco.
En territorio mexiquense la medida se aplica en:
Atizapán de Zaragoza.
Coacalco.
Cuautitlán.
Cuautitlán Izcalli.
Chalco.
Chicoloapan.
Chimalhuacán.
Ecatepec.
Huixquilucan.
Ixtapaluca.
Naucalpan.
Nezahualcóyotl.
Nicolás Romero.
Tecámac.
Tlalnepantla.
Tultitlán.
Valle de Chalco.
Toluca.
¿Cuál es la multa por incumplir el programa?
Circular cuando corresponde descansar puede derivar en una sanción económica y, en algunos casos, el traslado del vehículo al depósito.
Las autoridades recuerdan que el monto de la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de los costos que pudiera generar el arrastre y resguardo del automóvil en el corralón.