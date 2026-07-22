Hoy No Circula miércoles 22 de julio: estos vehículos no salen en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este 22 de julio

El programa Hoy No Circula se implementará de manera habitual este miércoles, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Estos son los autos que no pueden salir a las calles de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México:

- Autos con engomado rojo.

- Terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 o 2.

Si tu auto cumple con estos criterios, evita multas y contempla otras alternativas de transporte para realizar tus traslados.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Autos que sí circulan este 22 de julio

- Autos con engomado rojo y holograma de verificación 0 o 00.

- Autos que no tengan terminación de placas 3 y 4.

- Autos eléctricos e híbridos.

- Motocicletas y transporte público.

- Unidades de emergencia.

- Autos con placas de persona con discapacidad.