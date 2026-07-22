Ni las vacaciones frenan la aplicación del programa Hoy No Circula. Si tienes planeado utilizar tu auto este miércoles 22 de julio en la CDMX o en el Estado de México, revisa si puedes circular en el calendario, ya que este programa ambiental se implementará de manera normal.
Hoy No Circula miércoles 22 de julio: estos vehículos no salen en CDMX y Edomex
Autos que no circulan este 22 de julio
El programa Hoy No Circula se implementará de manera habitual este miércoles, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.
Estos son los autos que no pueden salir a las calles de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México:
- Autos con engomado rojo.
- Terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 o 2.
Si tu auto cumple con estos criterios, evita multas y contempla otras alternativas de transporte para realizar tus traslados.
Autos que sí circulan este 22 de julio
- Autos con engomado rojo y holograma de verificación 0 o 00.
- Autos que no tengan terminación de placas 3 y 4.
- Autos eléctricos e híbridos.
- Motocicletas y transporte público.
- Unidades de emergencia.
- Autos con placas de persona con discapacidad.
¿Hay Doble Hoy No Circula este 22 de julio?
Es importante recordar que las restricciones del programa pueden cambiarse en caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decrete la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que implicaría la entrada en vigor del Doble Hoy No Circula.
De momento, no se tiene contemplada la implementación del Doble Hoy No Circula.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Recuerda que este programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
No respetar el programa Hoy No Circula puede traer severas multas, además que en caso de reincidir, el vehículo puede ser llevado al depósito.
El reglamento de tránsito capitalino establece que la multa equivale a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En caso de que el vehículo sea llevado al depósito, el propietario también deberá cubrir los cargos por arrastre y resguardo del auto.