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CDMX

Caso Pedro Sola impulsa ley que prevé hasta cuatro años de prisión por promover maltrato animal

Una iniciativa en el Congreso de la CDMX busca sancionar a quienes emitan mensajes que provoquen o reproduzcan actos de maltrato o crueldad en contra de los animales.
lun 20 julio 2026 03:24 PM
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Polémica de Pedro Sola impulsa ley: promover maltrato animal podría costar hasta cuatro años de cárcel
En el Congreso CDMX se presentó una iniciativa para sancionar en el Código Penal a quien realice apología del maltrato contra los animales, tras las declaraciones del conductor 'Pedrito' Sola. (Fotos: Shelma Navarrete (izq.) y Pedrito Sola en Facebook (der.))

Una iniciativa busca sancionar con hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta 35,193 pesos a quienes promuevan, inciten o hagan apología del maltrato y la crueldad en contra de los animales en la Ciudad de México.

La propuesta para reformar el Código Penal nace tras las declaraciones del conductor de Ventaneando, ‘Pedrito’ Sola, quien expresó su rechazo en contra de restaurantes y establecimientos 'pet friendly' e incluso dijo que tenía ganas de envenenar a los animales.

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“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventarles una carne envenenada”, dijo Sola durante el programa del 6 de julio.

Además, Sola afirmó que deseaba “darles un balazo” a las personas que acuden a comercios junto a sus animales de compañía.

El conductor, con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, se disculpó un día después.

Sin embargo, la iniciativa de la diputada Elizabeth Mateos, de Morena, busca que este tipo de mensajes sean considerados un delito e incluso plantea que las sanciones se incrementen hasta en 50% cuando las personas que los emitan sean comunicadores de medios masivos, influencers o tengan alta exposición pública.

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¿Qué propone la iniciativa contra la apología del maltrato animal?

Propone sancionar en el Código Penal de la Ciudad de México las expresiones dirigidas a provocar, favorecer o reproducir actos de maltrato o crueldad en contra de animales, incluyendo las realizadas por redes sociales y medios electrónicos o digitales, audiovisuales.

Además, busca elevar las sanciones actuales en contra de quienes cometan crueldad y los que provoquen la muerte de un animal.

Apología del maltrato animal

De uno a cuatro años de prisión y una multa de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –entre 11,731 y 35,193 pesos– contra quien promueva, incite o haga apología del maltrato y la crueldad contra los animales, indica el Artículo 350 Quáter.

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando la apología de la crueldad y el maltrato animal:

  • Sea realizada por una persona con notoriedad pública, liderazgo social o capacidad de influencia masiva.
  • Se dirija a niñas, niños o adolescentes.
  • Tenga fines de lucro u obtención de beneficios económicos.

Sanción actual: sin sanción.

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Crueldad y maltrato animal

De cuatro a ocho años de prisión y multa de 800 a 1,500 veces la UMA –de 93,848 a 175,965 pesos– en contra de quien realice actos de crueldad o maltrato a cualquier animal, causándole lesiones, daño o alteración a su salud, indica el Artículo 350 Bis.

Aumentará hasta en dos terceras partes las sanciones cuando dichos actos de se cometan de manera reiterada o exista antecedente de conductas similares.

Sanción actual: uno a tres años de prisión y multa de 300 a 500 veces la UMA.

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Provocar la muerte de un animal

De 10 a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 2,500 veces la UMA –de 117,310 a 293,275 pesos– en contra de quien provoque la muerte a un animal al cometer en contra de este ser actos de maltrato o crueldad animal, señala el Artículo 350 Ter.

Sanción actual: dos a seis años de prisión y multa de 600 a 1,200 veces la UMA.

La iniciativa de la legisladora Elizabeth Mateos fue turnada a la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión.

Se requerirá que dicha iniciativa sea aprobada por la comisión en un dictamen que luego sea presentado ante el pleno para que las y los diputados de la capital puedan votar a favor o en contra de esta reforma para castigar el maltrato en contra de los animales.

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Ciudad de México Crueldad Animal Animales

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