Polémica de Pedro Sola impulsa ley: promover maltrato animal podría costar hasta cuatro años de cárcel

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventarles una carne envenenada”, dijo Sola durante el programa del 6 de julio.

Además, Sola afirmó que deseaba “darles un balazo” a las personas que acuden a comercios junto a sus animales de compañía.

El conductor, con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, se disculpó un día después.

Sin embargo, la iniciativa de la diputada Elizabeth Mateos, de Morena, busca que este tipo de mensajes sean considerados un delito e incluso plantea que las sanciones se incrementen hasta en 50% cuando las personas que los emitan sean comunicadores de medios masivos, influencers o tengan alta exposición pública.

¿Qué propone la iniciativa contra la apología del maltrato animal?

Propone sancionar en el Código Penal de la Ciudad de México las expresiones dirigidas a provocar, favorecer o reproducir actos de maltrato o crueldad en contra de animales, incluyendo las realizadas por redes sociales y medios electrónicos o digitales, audiovisuales.

Además, busca elevar las sanciones actuales en contra de quienes cometan crueldad y los que provoquen la muerte de un animal.

Apología del maltrato animal

De uno a cuatro años de prisión y una multa de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –entre 11,731 y 35,193 pesos– contra quien promueva, incite o haga apología del maltrato y la crueldad contra los animales, indica el Artículo 350 Quáter.

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando la apología de la crueldad y el maltrato animal:

Sea realizada por una persona con notoriedad pública, liderazgo social o capacidad de influencia masiva.

Se dirija a niñas, niños o adolescentes.

Tenga fines de lucro u obtención de beneficios económicos.

Sanción actual: sin sanción.