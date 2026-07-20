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CDMX

Cuidado con las multas falsas de tránsito por SMS: así opera el nuevo fraude

La SSPC detectó una modalidad de fraude que utiliza mensajes sobre supuestas multas de tránsito para robar información personal y bancaria mediante sitios web falsos.
lun 20 julio 2026 10:42 AM
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta y compartió una serie de recomendaciones para evitar caer en el fraude. (Josep Rodríguez)

Recibir un mensaje que advierte sobre una supuesta multa de tránsito pendiente puede generar preocupación y llevar a actuar con rapidez. Aprovechando esa reacción, ciberdelincuentes están enviando notificaciones falsas por SMS, correo electrónico y aplicaciones de mensajería para engañar a las personas y hacerlas ingresar a sitios fraudulentos.

Ante esta modalidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta y compartió una serie de recomendaciones para evitar caer en el fraude.

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Así funciona el fraude de las falsas multas de tránsito

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, detectó una modalidad de fraude que utiliza supuestas multas de tránsito, fotoinfracciones e infracciones locales y federales como pretexto para engañar a la población.

Los responsables envían mensajes mediante SMS, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para hacer creer a las personas que tienen un adeudo pendiente relacionado con una infracción vehicular.

El objetivo consiste en convencer a la víctima de ingresar a un enlace o realizar una acción inmediata bajo la falsa idea de evitar recargos, sanciones o procesos de cobranza.

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Las señales que delatan un mensaje fraudulento

Para que el engaño parezca auténtico, los delincuentes utilizan diversos elementos visuales y frases que imitan las comunicaciones oficiales.

Entre las características identificadas por la SSPC se encuentran:

- Uso de logotipos institucionales.
- Tipografías similares a las empleadas por dependencias oficiales.

Mensajes con frases como estas:

- "Evite recargos".
- "Pago pendiente".
- "Su vehículo presenta una infracción".
- "Último aviso".
- "Será enviado a cobranza".

Todas estas expresiones tienen un propósito común: generar presión y urgencia para que la persona actúe sin verificar la autenticidad del mensaje.

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Qué información buscan robar los ciberdelincuentes

Después de captar la atención de la víctima, los mensajes redirigen a páginas de internet falsas que aparentan pertenecer a una autoridad de tránsito o movilidad.

Una vez dentro del sitio fraudulento, se solicita información que puede ser utilizada para cometer distintos delitos.

Entre los datos que buscan obtener se encuentran:

- Datos personales

- Credenciales de acceso

- Información bancaria

- Códigos de verificación

Con esa información, los responsables pueden cometer robo de identidad o realizar operaciones financieras sin autorización de la persona afectada.

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Cómo verificar si una multa de tránsito es real

Antes de realizar cualquier pago o proporcionar información personal, la SSPC recomienda confirmar directamente si existe un adeudo.

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La consulta debe hacerse ingresando manualmente al portal oficial de la autoridad de movilidad o tránsito correspondiente.

También es importante revisar cuidadosamente que la dirección del sitio web corresponda a un dominio oficial con terminación .gob.mx, ya que los sitios fraudulentos suelen utilizar direcciones muy parecidas para confundir a los usuarios.

Las páginas oficiales para consultar multas en CDMX y EDOMEX son:

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraude

Además de verificar cualquier supuesto adeudo por medios oficiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió varias medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de engaños.

Las recomendaciones son:

- Desconfiar de mensajes que presionen para realizar un pago inmediato o que generen sensación de urgencia.

- No abrir enlaces ni escanear códigos QR de origen desconocido o sospechoso.

- Confirmar que el remitente corresponda a una fuente oficial.

- No proporcionar números completos de tarjetas bancarias, código CVV, NIP, contraseñas o códigos de verificación.

- Mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de seguridad.

- Reportar mensajes o páginas sospechosas a las autoridades competentes y evitar interactuar con su contenido.

Adoptar estas medidas puede disminuir considerablemente la posibilidad de compartir información confidencial con sitios fraudulentos.

Tags

Fraudes automóviles, movilidad Seguridad

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