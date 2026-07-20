La consulta debe hacerse ingresando manualmente al portal oficial de la autoridad de movilidad o tránsito correspondiente.
También es importante revisar cuidadosamente que la dirección del sitio web corresponda a un dominio oficial con terminación .gob.mx, ya que los sitios fraudulentos suelen utilizar direcciones muy parecidas para confundir a los usuarios.
Las páginas oficiales para consultar multas en CDMX y EDOMEX son:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema
https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito
Recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraude
Además de verificar cualquier supuesto adeudo por medios oficiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió varias medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de engaños.
Las recomendaciones son:
- Desconfiar de mensajes que presionen para realizar un pago inmediato o que generen sensación de urgencia.
- No abrir enlaces ni escanear códigos QR de origen desconocido o sospechoso.
- Confirmar que el remitente corresponda a una fuente oficial.
- No proporcionar números completos de tarjetas bancarias, código CVV, NIP, contraseñas o códigos de verificación.
- Mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de seguridad.
- Reportar mensajes o páginas sospechosas a las autoridades competentes y evitar interactuar con su contenido.
Adoptar estas medidas puede disminuir considerablemente la posibilidad de compartir información confidencial con sitios fraudulentos.