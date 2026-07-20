Así funciona el fraude de las falsas multas de tránsito

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, detectó una modalidad de fraude que utiliza supuestas multas de tránsito, fotoinfracciones e infracciones locales y federales como pretexto para engañar a la población.

Los responsables envían mensajes mediante SMS, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea para hacer creer a las personas que tienen un adeudo pendiente relacionado con una infracción vehicular.

El objetivo consiste en convencer a la víctima de ingresar a un enlace o realizar una acción inmediata bajo la falsa idea de evitar recargos, sanciones o procesos de cobranza.

Las señales que delatan un mensaje fraudulento

Para que el engaño parezca auténtico, los delincuentes utilizan diversos elementos visuales y frases que imitan las comunicaciones oficiales.

Entre las características identificadas por la SSPC se encuentran:

- Uso de logotipos institucionales.

- Tipografías similares a las empleadas por dependencias oficiales.

Mensajes con frases como estas:

- "Evite recargos".

- "Pago pendiente".

- "Su vehículo presenta una infracción".

- "Último aviso".

- "Será enviado a cobranza".

Todas estas expresiones tienen un propósito común: generar presión y urgencia para que la persona actúe sin verificar la autenticidad del mensaje.