Héctor Díaz-Polanco deja la dirigencia de Morena en la CDMX

"No me alejo ni un milímetro de mis convicciones ni de mi compromiso con la Cuarta Transformación. Sigo en el Consejo Nacional de Morena y en su Consejo Consultivo", sostuvo el morenista.

Agregó que este sábado 18 de julio se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a quien agradeció su apoyo y amistad. Asimismo, reconoció el respaldo del CEN y de la dirigencia de Morena en la capital.

Desde noviembre de 2024, Díaz-Polanco encabezaba la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, luego de que Sebastián Ramírez dejó el cargo para asumir la subsecretaría de Turismo del gobierno federal.

En los primeros días de septiembre comenzará el proceso electoral de 2027, en el que se elegirán 17 gubernaturas, los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y más de 1,000 cargos locales, entre ellos diputaciones y alcaldías de la Ciudad de México.