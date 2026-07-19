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Héctor Díaz-Polanco deja la dirigencia de Morena en la CDMX

Héctor Díaz-Polanco renunció a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México a semanas del inicio del proceso electoral de 2027.
dom 19 julio 2026 04:20 PM
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Héctor Díaz-Polanco
Héctor Díaz-Polanco aseguró que continuará participando en la vida interna del partido, al formar parte de diversos órganos de Morena. (Foto: Héctor Díaz-Polanco)

A mes y medio de que comience el próximo proceso electoral, Héctor Díaz-Polanco renunció a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales, anunció su salida del cargo y señaló que inicia una nueva etapa. No obstante, aseguró que continuará participando en la vida interna del partido, al formar parte de diversos órganos de Morena.

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"No me alejo ni un milímetro de mis convicciones ni de mi compromiso con la Cuarta Transformación. Sigo en el Consejo Nacional de Morena y en su Consejo Consultivo", sostuvo el morenista.

Agregó que este sábado 18 de julio se reunió con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a quien agradeció su apoyo y amistad. Asimismo, reconoció el respaldo del CEN y de la dirigencia de Morena en la capital.

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Desde noviembre de 2024, Díaz-Polanco encabezaba la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, luego de que Sebastián Ramírez dejó el cargo para asumir la subsecretaría de Turismo del gobierno federal.

En los primeros días de septiembre comenzará el proceso electoral de 2027, en el que se elegirán 17 gubernaturas, los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y más de 1,000 cargos locales, entre ellos diputaciones y alcaldías de la Ciudad de México.

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¿Quién es Héctor Díaz-Polanco?

El exdirigente de Morena en la Ciudad de México es político, académico y escritor. Nació en República Dominicana en 1944 y posteriormente se nacionalizó mexicano. Estudió Antropología en la UNAM y Sociología en El Colegio de México.

Díaz-Polanco mantiene un perfil más académico que político. Tiene alrededor de 250 trabajos publicados, incluidos 23 libros como autor único y más de 70 obras en coautoría. También participó en unos 500 eventos científicos e imparte conferencias y fue profesor invitado en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Además, fue consultor sobre temas indígenas en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y asesoró al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

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