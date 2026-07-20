Hoy No Circula del lunes 20 de julio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex
El programa tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, por lo que las autoridades recomiendan verificar con anticipación si el vehículo tiene permitido circular ese día.
Si este lunes 20 de julio de 2026 planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar con anticipación las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas, contratiempos o incluso que tu vehículo sea enviado al corralón.
Como ocurre de forma habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos vehículos deberán suspender su circulación durante parte de la jornada como parte de las medidas para reducir los niveles de contaminación en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.
Si tu automóvil reúne estos criterios, lo más recomendable es optar por otra forma de transporte para evitar sanciones. Puedes utilizar el Metro, autobuses, bicicleta, aplicaciones de movilidad o un vehículo eléctrico.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
No todos los automóviles están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular con normalidad:
-Vehículos con holograma 0 y 00.
-Autos eléctricos.
-Vehículos híbridos.
-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas con terminación 5 o 6.
En otras palabras, si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este día, podrás desplazarte sin inconvenientes dentro del horario habitual.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora, las autoridades ambientales descartaron la aplicación del Doble Hoy No Circula.
Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación. Cuando eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a aplicarse a partir del día siguiente de la declaratoria.
El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el Estado de México, las restricciones operan en:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
Los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco se incorporaron al programa desde el 1 de julio de 2025. En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2, mientras que las multas por incumplir la medida comenzaron a imponerse oficialmente el 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
No respetar las restricciones puede convertirse en un gasto importante. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las sanciones económicas son de:
-2,346 pesos, como multa mínima.
-3,519 pesos, como multa máxima.
A estas cantidades pueden sumarse otros costos, como el arrastre del vehículo al corralón, la estancia de la unidad y los trámites administrativos necesarios para recuperarla.
Si planeas conducir este lunes, las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones para evitar contratiempos:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula.
-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire.
-Mantenerte atento a una posible activación de contingencia ambiental.
Cumplir con el programa no solo te ayuda a evitar multas y gastos inesperados. También contribuye a reducir las emisiones contaminantes y a mejorar la calidad del aire para los millones de personas que diariamente se desplazan por la Ciudad de México y el Estado de México.