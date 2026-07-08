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CDMX

Más de 1.1 millones de personas usaron Metro, Tren Ligero y Ecobici durante juegos del Mundial en CDMX

Durante los cinco partidos del Mundial de Futbol jugados en el Estadio CDMX, miles de aficionados se trasladaron a través del transporte público, servicios especiales y movilidad alternativa.
mié 08 julio 2026 08:30 PM
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Mundial Ambiente Afición Mexicana
Aficionados no pudieron llegar en autos particulares al Estadio CDMX durante el Mundial 2026. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com)

Más de 1.18 millones de personas se movieron en el transporte público y opciones de movilidad sustentables en los cinco partidos del Mundial de Futbol jugados en la Ciudad de México.

Del 11 de junio y el 5 de julio -en las cinco fechas de encuentros mundialistas- fueron realizados un millón 188,700 viajes en total a bordo de Tren Ligero, Trolebús, Metro, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Metrobús, además de Ecobici y scooters eléctricos.

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El Gobierno capitalino implementó un operativo especial para movilizar a los 87,500 aficionados que puede albergar el Estadio CDMX (o Estadio Banorte), promoviendo el uso de transporte público y sistemas de movilidad alternativos, con el objetivo de inhibir el uso de vehículos particulares y resguardar el perímetro de 1.5 kilómetros alrededor del recinto deportivo con el Operativo de Última Milla.

El Metro y Tren Ligero fueron la principal vía de llegada de aficionados hacia el Coloso de Santa Úrsula.

El día del partido de México contra Inglaterra, en el Tren Ligero se realizaron un total de 44,065 viajes antes y después del juego, en tanto en la Línea 2 del Metro se realizaron en conjunto 121,720 viajes previo y al terminar el encuentro.

“Los servicios especiales, que incluyeron Park & Ride, Ride, taxis y servicios de transporte por aplicación, así como las opciones de movilidad activa mediante bicicletas y scooters, facilitaron el acceso y la salida del recinto deportivo para miles de personas que asistieron a los encuentros de la Selección Mexicana de Futbol”, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

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El Gobierno de la Ciudad de México también implementó servicios especiales para llevar a los aficionados hasta el Estadio CDMX: en el servicio Park and Ride –que incluyó estacionamiento y transporte directo ida y vuelta por 500 pesos- tuvo un total de 7,505 viajes, 2,099 antes y 5,406 al término del partido.

Además en el servicio de Ride –el cual consistió solo en transporte directo ida y vuelta al estadio por 350 pesos– se realizaron 5,644 viajes, 2,447 previo y 3,197 al finalizar el encuentro entre México e Inglaterra.

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La movilidad sustentable y eléctrica también se usó en el último partido jugado en la capital, con 52 a bordo de unidades de Ecobici, el sistema público de bicicletas de la capital, así como 172 viajes en scooters eléctricos.

En las bahías de taxis se registraron 93 viajes, mientras que las apps de transporte privado –como Uber, Didi y otras– tuvieron alrededor de 27,000 viajes de llegada y salida en las inmediaciones del Estadio CDMX.

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Ciudad de México movilidad Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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