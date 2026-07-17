Hoy No Cirula 17 de julio: los autos que sí circulan este viernes en CDMX y Edomex

A un día del fin de semana es necesario que todos los automovilistas del Valle de México revisen las restricciones para circular este viernes 17 de julio. El programa Hoy No Circula continuará aplicándose en la Ciudad de México y parte del Estado de México, por lo que algunos vehículos deberán permanecer sin usar.

Si tienes planeado salir, conviene revisar si tu automóvil entra en el calendario de restricciones, ya que una omisión puede traducirse en una multa y otros gastos adicionales. ( CAMe )