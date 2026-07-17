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CDMX

Hoy No Cirula 17 de julio: los autos que sí circulan este viernes en CDMX y Edomex

Antes de salir de casa, verifica si tu automóvil está sujeto al Hoy No Circula; en caso de no cumplir se puede aplicar una multa y que el vehículo sea trasladado al corralón.
vie 17 julio 2026 06:05 AM
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Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. (Archivo)

A un día del fin de semana es necesario que todos los automovilistas del Valle de México revisen las restricciones para circular este viernes 17 de julio. El programa Hoy No Circula continuará aplicándose en la Ciudad de México y parte del Estado de México, por lo que algunos vehículos deberán permanecer sin usar.

Si tienes planeado salir, conviene revisar si tu automóvil entra en el calendario de restricciones, ya que una omisión puede traducirse en una multa y otros gastos adicionales. ( CAMe )

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Antes de tomar las llaves, revisa el Hoy No Circula

Para saber si tu vehículo puede circular este viernes basta con verificar tres elementos:

- El color del engomado.
- El último número de la placa.
- El holograma de verificación.

Para este viernes 17 de julio, deberán suspender su circulación los vehículos con:

  • Engomado azul.
  • Terminación de placas 9 y 0.
  • Holograma 1 y 2.
Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

La restricción estará vigente entre las 5:00 y las 22:00 horas y aplica tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los 18 municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental. En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

¿Y si tu auto no entra en la restricción?

Hay vehículos que pueden circular con normalidad durante toda la jornada.

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Entre ellos se encuentran los que cuentan con holograma 00 o 0, además de los eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y otros vehículos contemplados por la normatividad vigente.

Hasta este momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado una contingencia ambiental, por lo que no habrá Doble Hoy No Circula y el calendario semanal se mantiene sin cambios.

Las multas por no respetar el Hoy No Circula

Quienes circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden recibir una multa equivalente a entre 20 y 30 UMAs, además de que el automóvil puede ser remitido a un depósito vehicular. A ello se suman los costos por arrastre con grúa y estancia en el corralón.

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Con el aumento de la movilidad de los viernes, las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de iniciar el recorrido y mantenerse atentos a cualquier aviso de la CAMe, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones atmosféricas pueden modificar el programa de manera extraordinaria.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

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