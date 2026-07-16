Con 1,500 mdp y ‘tanques tormenta’, CDMX busca evitar inundaciones en Iztapalapa

“Estamos hablando de prácticamente un río de agua que vamos a evitar que llegue a las calles, que inunde viviendas, que afecte el Metro, que afecte negocios, que afecte avenidas o que provoque desbordamientos del drenaje”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un recorrido de supervisión.

A la par en Santa Martha se construye un colector de 1.2 kilómetros de largo con 1.5 metros de diámetro, el cual pasará por debajo de la Línea A del Metro, detalló José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Tanto el colector como los tanques tormenta representan una inversión estimada de 200 millones de pesos y se prevé que estén listas el 14 de agosto.

En la Ciudad de México se destinan este 2026 alrededor de 7,000 millones de pesos en obras de drenaje, aseguró Brugada.

“Vamos a garantizar que las lluvias no afecten las viviendas de las personas, vamos a trabajar en un proyecto estratégico para que en un momento las lluvias logren canalizarse al subsuelo y mitiguen el desquilibrio hídrico que hay de agua en la ciudad.

“7,000 millones de pesos es el doble de la inversión histórica que ha tenido la ciudad solo en drenaje”, indicó la jefa de Gobierno.