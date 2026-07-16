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CDMX

Con 1,500 mdp y ‘tanques tormenta’, CDMX busca evitar inundaciones en Iztapalapa

Son 54 obras de drenaje las que se realizan al oriente de la Ciudad de México para hacer frente a las lluvias; en toda la capital este 2026 se invertirán 1,700 millones de pesos.
jue 16 julio 2026 05:32 PM
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Clara Brugada Obras Calzada Ignacio Zaragoza
El Gobierno CDMX realiza la instalación de tanques tormenta en la Calzada Ignacio Zaragoza para evitar inundaciones en Iztapalapa. (Foto: Gobierno CDMX)

La construcción de ‘tanques tormenta’ bajo la Calzada Ignacio Zaragoza es una de las 54 obras que realiza el Gobierno de la Ciudad de México con una inversión de alrededor de 1,500 millones de pesos con el objetivo de evitar las inundaciones en Iztapalapa y el oriente de la capital.

La obra consiste en la instalación de nueve tanques con capacidad para almacenar 4,200 metros cúbicos de agua durante lluvias intensas hasta que el agua se pueda desahogar hacia el vaso regulador de El Salado y el Emisor Oriente.

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“Estamos hablando de prácticamente un río de agua que vamos a evitar que llegue a las calles, que inunde viviendas, que afecte el Metro, que afecte negocios, que afecte avenidas o que provoque desbordamientos del drenaje”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un recorrido de supervisión.

A la par en Santa Martha se construye un colector de 1.2 kilómetros de largo con 1.5 metros de diámetro, el cual pasará por debajo de la Línea A del Metro, detalló José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Tanto el colector como los tanques tormenta representan una inversión estimada de 200 millones de pesos y se prevé que estén listas el 14 de agosto.

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En la Ciudad de México se destinan este 2026 alrededor de 7,000 millones de pesos en obras de drenaje, aseguró Brugada.

“Vamos a garantizar que las lluvias no afecten las viviendas de las personas, vamos a trabajar en un proyecto estratégico para que en un momento las lluvias logren canalizarse al subsuelo y mitiguen el desquilibrio hídrico que hay de agua en la ciudad.

“7,000 millones de pesos es el doble de la inversión histórica que ha tenido la ciudad solo en drenaje”, indicó la jefa de Gobierno.

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Ciudad de México Inundaciones

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