¿Dónde ver gratis la final del Mundial 2026 en la CDMX? Estas alcaldías tendrán pantallas gigantes

La final del Mundial 2026 entre Argentina y Españ a podrá seguirse a través de streaming o televisión abierta, además el Gobierno de la CDMX instaló distintos puntos en la capital para disfrutarlo.
Para dar por concluida esta edición del Mundial, el Gobierno capitalino habilitó sedes en las 16 alcaldías para que los aficionados disfruten del partido en pantallas gigantes.
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¿Abrirá el FIFA Fan Fest del Zócalo?
El principal punto de reunión será el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, que desde el 11 de junio transmite todos los partidos del Mundial en una pantalla gigante y tiene capacidad para 55,000 personas. Las autoridades recomiendan llegar con varias horas de anticipación debido a la alta demanda que se espera para la final.
En caso de que el FIFA Fan Fest de Zócalo llegue a su máxima capacidad, las autoridades harán un anuncio a través de sus redes sociales.
Ubicaciones de las alcaldías para ver la final del Mundial
Además del Zócalo, la final también podrá verse en los Festivales Futboleros distribuidos en distintas alcaldías. Algunas sedes transmitieron todos los partidos del torneo y otras fueron destinadas únicamente para los encuentros de México y las finales, por lo que este domingo todas tendrán actividad.
Las sedes son:
Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.
Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.
Benito Juárez: Parque Las Américas.
Coyoacán: Parque de la Consolación.
Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango.
Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.
Gustavo A. Madero: Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana.
Iztacalco: Utopía Mixiuhca.
Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abasto.
Magdalena Contreras: Unidad Independencia.
Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba.
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Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.
Tláhuac: Bosque de Tláhuac.
Tlalpan: Deportivo Vivanco.
Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina.
Xochimilco: Deportivo Xochimilco.
¿Hay que pagar o registrarse?
Tanto el FIFA Fan Festival del Zócalo como los Festivales Futboleros en las alcaldías tienen acceso gratuito y no requieren registro previo.
Las autoridades capitalinas únicamente recomiendan acudir con anticipación para asegurar un lugar, seguir las indicaciones del personal de seguridad y considerar que algunos espacios pueden alcanzar su capacidad máxima antes del inicio del encuentro.
Además de la transmisión del partido, en varias sedes habrá música, activaciones y actividades recreativas para los asistentes.
¿A qué hora será el partido Argentina vs. España?
Este domingo 19 de julio a las 13:00 horasArgentina y España llegarán al Estadio Nueva York / Nueva Jersey para enfrentarse por primera vez y definir al nuevo campeón de la justa mundialista.
Además, el Estadio Nueva York / Nueva Jersey se unirá a la lista de inmuebles históricos que han sido sede de la final de la Copa del Mundo. También será la segunda vez en la historia en que un equipo se consagre campeón en suelo estadounidense, después que Brasil hiciera lo propio en la Copa del Mundo de 1994.
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¿Dónde ver la final del Mundial?
En caso de no poder asistir a los puntos instalados por el Gobierno capitalino, el encuentro entre Argentina y España se transmitirá a través de televisión abierta en el Canal 7 de TV Azteca 7, Canal 5 y Canal 2 de Televisa. Además, se encontrará disponible por el servicio de streaming de VIX.