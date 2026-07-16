¿Dónde ver gratis la final del Mundial 2026 en la CDMX? Estas alcaldías tendrán pantallas gigantes

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

¿Hay que pagar o registrarse?

Tanto el FIFA Fan Festival del Zócalo como los Festivales Futboleros en las alcaldías tienen acceso gratuito y no requieren registro previo.

Las autoridades capitalinas únicamente recomiendan acudir con anticipación para asegurar un lugar, seguir las indicaciones del personal de seguridad y considerar que algunos espacios pueden alcanzar su capacidad máxima antes del inicio del encuentro.

Además de la transmisión del partido, en varias sedes habrá música, activaciones y actividades recreativas para los asistentes.

¿A qué hora será el partido Argentina vs. España?

Este domingo 19 de julio a las 13:00 horas Argentina y España llegarán al Estadio Nueva York / Nueva Jersey para enfrentarse por primera vez y definir al nuevo campeón de la justa mundialista.

Además, el Estadio Nueva York / Nueva Jersey se unirá a la lista de inmuebles históricos que han sido sede de la final de la Copa del Mundo. También será la segunda vez en la historia en que un equipo se consagre campeón en suelo estadounidense, después que Brasil hiciera lo propio en la Copa del Mundo de 1994.