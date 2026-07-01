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México

Afición y turismo durante el Mundial dejan una derrama de 45,000 mdp en 20 días, estima Concanaco

El presidente de la confederación Octavio de la Torre estima que la derrama económica por el Mundial superará los 65,000 millones de pesos.
mié 01 julio 2026 02:52 PM
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La euforia por el Mundial 2026 ha movilizado a más de 3.4 millones de personas en la capital del país solo en los partidos de la Selección Mexicana, lo que ha impulsando el consumo, el turismo y la actividad comercial. (Claudia Rosel/AFP)

La derrama económica generada por el Mundial 2026 ya alcanza los 45,000 millones de pesos (mdp) a 20 días del inicio del torneo y puede cerrar por encima de los 65,000 millones previstos inicialmente, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Este miércoles, el presidente de la organización, Octavio de la Torre de Stéffano, aseguró que, aunque la justa mundialista comenzó con un ritmo menor al esperado, el turismo, la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes, comercios y servicios turísticos se acelera conforme avanzan los partidos y a la par de los triunfos que tiene la selección mexicana.

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"Esta justa mundialista al normalizarse, porque empezó lenta, al normalizarse, al retirarse los bloqueos, al ganar México, a la forma en la que el mexicano ha apapachado al extranjero que ha sido ejemplar la conducta de los mexicanos y las mexicanas, ha generado confianza en el visitante y eso también nos ha ayudado a nosotros, a que el visitante extranjero voltee a ver otras comunidades que no están en las sedes mundialistas, que era parte de la estrategia", dijo.

De la Torre consideró que varios factores contribuyeron a reactivar el consumo. Entre ellos destacó la disminución de bloqueos y manifestaciones en las zonas turísticas, el ambiente festivo generado por los resultados de la selección mexicana y la percepción positiva de que los visitantes extranjeros se han llevado del país.

"Lo que detonó todo fue que México gana. Eso genera un sentir diferente del Mundial", sostuvo.

El dirigente agregó que, además del hospedaje tradicional, existe un crecimiento importante en las plataformas digitales de alojamiento, aunque ese segmento todavía no es incorporado completamente a las mediciones oficiales.

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De la Torre agregó que, aunque la mayor parte de la derrama económica se concentra en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la Concanaco identificó que miles de visitantes optan por recorrer otros destinos del país aprovechando su estancia durante el Mundial.

Entre los estados que registran una mayor afluencia turística mencionó a Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, así como destinos de turismo de experiencia que ganan popularidad entre viajeros nacionales y extranjeros.

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CDMX reporta ocupación hotelera de hasta 80%

La semana pasada, la secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza, afirmó que el Mundial ya superó las expectativas económicas de la capital y perfila a junio como el mejor mes del año para la actividad comercial.

La funcionaria informó que la ocupación hotelera promedio ronda el 80%, aunque en algunas zonas alcanzó niveles cercanos al 100% debido a la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

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Además, aseguró que las ventas crecieron tanto en pequeños como en grandes negocios, particularmente en productos de consumo y electrónicos como pantallas, cuya demanda aumentó para seguir los encuentros deportivos.

"Junio será probablemente el mejor mes económico del año para la Ciudad de México", sostuvo en entrevista con medios.

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Más de tres millones de asistentes a celebraciones mundialistas en CDMX

Además del turismo y la ocupación hotelera, el Mundial moviliza a millones de personas en calles, plazas y espacios públicos de la capital, convirtiéndose en un motor adicional para restaurantes, comercios, transporte y servicios.

De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 500,000 personas participaron el 11 de junio en las actividades organizadas con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Una semana después, el 18 de junio, el partido entre México y Corea del Sur reunió a más de 200,000 aficionados en el Zócalo y calles aledañas, 130,000 personas en los 18 festivales futboleros instalados en distintas alcaldías y cerca de 400,000 asistentes en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

La afluencia continuó creciendo conforme avanzó la participación de la Selección Mexicana. El 28 de junio, más de 800,000 personas ocuparon Paseo de la Reforma para seguir el encuentro entre México y República Checa en las pantallas instaladas a lo largo de la principal avenida de la capital y luego protagoniaron una multitudinaria celebración por el triunfo del equipo nacional.

El récord se registró este martes 30 de junio, tras la victoria de México frente a Ecuador. Según datos de la administración capitalina, 1.4 millones de personas salieron a las calles para festejar el resultado, lo que representó el mayor movimiento ciudadano documentado en la Ciudad de México durante el Mundial.

Las concentraciones masivas benefician de forma directa a comercios, restaurantes, bares, tiendas de conveniencia y vendedores ubicados en corredores como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Polanco, Roma y Condesa, donde empresarios reportan incrementos sostenidos en ventas durante los días de partido.

Las autoridades capitalinas consideran que esta combinación de turismo internacional, consumo local y ocupación del espacio público explica parte del dinamismo económico observado durante junio, mes que puede convertirse en el de mayor actividad comercial del año para la Ciudad de México.

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Mundial de Futbol 2026 Economía Cámara de Comercio Servicios y Turismo

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