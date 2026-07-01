Afición y turismo durante el Mundial dejan una derrama de 45,000 mdp en 20 días, estima Concanaco

Más de tres millones de asistentes a celebraciones mundialistas en CDMX
Además del turismo y la ocupación hotelera, el Mundial moviliza a millones de personas en calles, plazas y espacios públicos de la capital, convirtiéndose en un motor adicional para restaurantes, comercios, transporte y servicios.
De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 500,000 personas participaron el 11 de junio en las actividades organizadas con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.
Una semana después, el 18 de junio, el partido entre México y Corea del Sur reunió a más de 200,000 aficionados en el Zócalo y calles aledañas, 130,000 personas en los 18 festivales futboleros instalados en distintas alcaldías y cerca de 400,000 asistentes en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.
La afluencia continuó creciendo conforme avanzó la participación de la Selección Mexicana. El 28 de junio, más de 800,000 personas ocuparon Paseo de la Reforma para seguir el encuentro entre México y República Checa en las pantallas instaladas a lo largo de la principal avenida de la capital y luego protagoniaron una multitudinaria celebración por el triunfo del equipo nacional.
El récord se registró este martes 30 de junio, tras la victoria de México frente a Ecuador. Según datos de la administración capitalina, 1.4 millones de personas salieron a las calles para festejar el resultado, lo que representó el mayor movimiento ciudadano documentado en la Ciudad de México durante el Mundial.
Las concentraciones masivas benefician de forma directa a comercios, restaurantes, bares, tiendas de conveniencia y vendedores ubicados en corredores como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Zona Rosa, Polanco, Roma y Condesa, donde empresarios reportan incrementos sostenidos en ventas durante los días de partido.
Las autoridades capitalinas consideran que esta combinación de turismo internacional, consumo local y ocupación del espacio público explica parte del dinamismo económico observado durante junio, mes que puede convertirse en el de mayor actividad comercial del año para la Ciudad de México.