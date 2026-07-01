Afición y turismo durante el Mundial dejan una derrama de 45,000 mdp en 20 días, estima Concanaco

"Esta justa mundialista al normalizarse, porque empezó lenta, al normalizarse, al retirarse los bloqueos, al ganar México, a la forma en la que el mexicano ha apapachado al extranjero que ha sido ejemplar la conducta de los mexicanos y las mexicanas, ha generado confianza en el visitante y eso también nos ha ayudado a nosotros, a que el visitante extranjero voltee a ver otras comunidades que no están en las sedes mundialistas, que era parte de la estrategia", dijo.

De la Torre consideró que varios factores contribuyeron a reactivar el consumo. Entre ellos destacó la disminución de bloqueos y manifestaciones en las zonas turísticas, el ambiente festivo generado por los resultados de la selección mexicana y la percepción positiva de que los visitantes extranjeros se han llevado del país.

"Lo que detonó todo fue que México gana. Eso genera un sentir diferente del Mundial", sostuvo.

El dirigente agregó que, además del hospedaje tradicional, existe un crecimiento importante en las plataformas digitales de alojamiento, aunque ese segmento todavía no es incorporado completamente a las mediciones oficiales.

Turismo se extiende más allá de las ciudades sede

De la Torre agregó que, aunque la mayor parte de la derrama económica se concentra en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la Concanaco identificó que miles de visitantes optan por recorrer otros destinos del país aprovechando su estancia durante el Mundial.

Entre los estados que registran una mayor afluencia turística mencionó a Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, así como destinos de turismo de experiencia que ganan popularidad entre viajeros nacionales y extranjeros.