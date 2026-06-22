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CDMX

La Línea 3 será renovada sin cortes totales de servicio tras la intervención en la Línea 2

Tras concluir la rehabilitación de la Línea 2, Clara Brugada adelantó que la Línea 3 del Metro será renovada bajo un modelo que busca evitar cierres totales y reducir afectaciones a usuarios.
lun 22 junio 2026 03:18 PM
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Línea 2 del metro
Clara Brugada inauguró las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales, y anunció que el modelo de rehabilitación aplicado en la Línea 2 será replicado en la Línea 3 del Metro. (Foto: X/ Clara Brugada)

La renovación de la Línea 2 del Metro servirá como modelo para la intervención integral de la Línea 3, que el Gobierno de la Ciudad de México buscará realizar sin suspender completamente el servicio para los usuarios.

Este lunes, durante la inauguración de las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, adelantaron que la experiencia obtenida en la Línea 2 permitirá implementar una nueva estrategia de mantenimiento y modernización en una de las rutas más importantes del Sistema de Transporte Colectivo.

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“Ya demostramos que se puede”, afirmó García Nieto al señalar que la rehabilitación de la Línea 2 se realizó mientras la mayor parte de la ruta operaba y, aunque hubo cierres temporales, destacó que fue por etapas.

“Lo que queremos es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral”, agregó.

La Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, será la siguiente gran obra de modernización del Metro capitalino. De acuerdo con las autoridades, el objetivo será reducir al mínimo las afectaciones para los usuarios mediante intervenciones escalonadas y trabajos intensivos de mantenimiento.

Brugada también aseguró que la experiencia de la Línea 2 dejó una lección para la administración capitalina: realizar obras profundas sin recurrir a cierres prolongados como ocurre en otros sistemas de transporte del mundo.

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“Tenemos una propuesta muy interesante para renovar de manera integral la Línea 3 del Metro. Debemos construir esta nueva cultura de mantenimiento”, sostuvo.

La mandataria reconoció que las obras en la Línea 2 provocaron molestias en los usuarios, aunque defendió la estrategia de mantener la operación de la línea durante la mayor parte de los trabajos.

“Sí hubo muchas molestias, pero no suspendimos la Línea 2 para hacer este trabajo”, resaltó.

La rehabilitación de la Línea 2 comenzó el 9 de febrero como parte de los preparativos de movilidad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. Los trabajos abarcaron 19 estaciones y contemplaron una inversión de 2,200 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones provinieron de recursos federales destinados a las ciudades sede del torneo.

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Sin embargo, la obra enfrentó retrasos. A un día del partido inaugural entre México y Sudáfrica, estaciones como Portales, Nativitas y Chabacano continuaban con frentes abiertos de construcción, mientras que en Hidalgo y Bellas Artes persistían trabajos de acabados, luminarias y adecuaciones de infraestructura.

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La reapertura de Taxqueña, Portales y Nativitas estaba prevista para el 9 de junio, pero las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre Calzada de Tlalpan obligaron al gobierno capitalino a cancelar la ceremonia de inauguración y reprogramar el acto.

Es así que este lunes fueron entregadas las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales que, según las autoridades capitalinas, beneficiarán a más de 100,000 personas que lo usan cada día.

Brugada anunció que la estación Chabacano reabrirá al público este martes, con lo que concluirá la intervención de todas las estaciones contempladas en el proyecto.

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Las autoridades detallaron además que la inversión permitió recuperar siete trenes adicionales para la Línea 2, pasar de 27 a 34 convoyes en operación, instalar 1,684 cámaras de videovigilancia, modernizar sistemas contra incendios y renovar vías, transformadores, cárcamos y estaciones.

El Mundial se va, las obras se quedan

Durante la inauguración, Brugada rechazó las críticas que han señalado que la rehabilitación de la Línea 2 tuvo un carácter principalmente estético o que fue realizada únicamente para atender la llegada de turistas durante el Mundial de Futbol 2026.

La mandataria sostuvo que la mayor parte de los recursos se destinó a trabajos estructurales y de mantenimiento mayor, más que a la renovación de la imagen de las estaciones. De los 2,200 millones de pesos invertidos en el proyecto, explicó, 1,418 millones fueron canalizados a vías, trenes, sistemas eléctricos, videovigilancia, cárcamos y equipos de seguridad, mientras que 782 millones se utilizaron para la rehabilitación de estaciones.

“El Mundial durará unas semanas; el Metro seguirá moviendo a millones de personas todos los días”, afirmó Brugada al defender que los recursos federales otorgados a la Ciudad de México por ser sede de la Copa del Mundo se utilizaron para fortalecer la infraestructura de transporte y no para realizar obras temporales.

Como ejemplo, destacó la recuperación de siete trenes que se encontraban fuera de operación, lo que permitió incrementar la flota disponible de 27 a 34 convoyes en la Línea 2, además de la modernización de sistemas contra incendios, transformadores, cableado, vías y equipos de bombeo.

“La obra no fue superficial ni cosmética”, insistió la jefa de Gobierno, quien aseguró que los beneficios permanecerán para el millón de usuarios que usan la Línea 2.

¿Qué se sabe de la renovación de la Línea 3?

La Línea 3 del Metro, que conecta Indios Verdes con Universidad y transporta a diaro a cientos de miles de usuarios, es para el gobierno capitalino una ruta prioritaria para una intervención integral por el desgaste acumulado tras más de cinco décadas de operación.

Desde finales de 2025 y durante 2026, autoridades de movilidad han adelantado que la rehabilitación incluirá trabajos en vías, sistemas eléctricos, material rodante, estaciones y accesibilidad, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio y reducir averías.

A diferencia de la modernización de la Línea 1, que requirió cierres prolongados por tramos, el Gobierno capitalino busca aplicar en la Línea 3 un modelo de intervención gradual que permita mantener la operación del servicio durante la mayor parte de las obras.

Las autoridades han señalado que la Línea 3 requiere mejoras en materia de accesibilidad, renovación de infraestructura y sustitución de equipos que han superado su vida útil.

De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, el gobierno ya inició los procesos preparatorios para la intervención, considerada uno de los proyectos prioritarios de movilidad para los próximos años.

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