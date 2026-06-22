La Línea 3 será renovada sin cortes totales de servicio tras la intervención en la Línea 2

“Ya demostramos que se puede”, afirmó García Nieto al señalar que la rehabilitación de la Línea 2 se realizó mientras la mayor parte de la ruta operaba y, aunque hubo cierres temporales, destacó que fue por etapas.

“Lo que queremos es no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral”, agregó.

La Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, será la siguiente gran obra de modernización del Metro capitalino. De acuerdo con las autoridades, el objetivo será reducir al mínimo las afectaciones para los usuarios mediante intervenciones escalonadas y trabajos intensivos de mantenimiento.

Brugada también aseguró que la experiencia de la Línea 2 dejó una lección para la administración capitalina: realizar obras profundas sin recurrir a cierres prolongados como ocurre en otros sistemas de transporte del mundo.

“Tenemos una propuesta muy interesante para renovar de manera integral la Línea 3 del Metro. Debemos construir esta nueva cultura de mantenimiento”, sostuvo.

La mandataria reconoció que las obras en la Línea 2 provocaron molestias en los usuarios, aunque defendió la estrategia de mantener la operación de la línea durante la mayor parte de los trabajos.

“Sí hubo muchas molestias, pero no suspendimos la Línea 2 para hacer este trabajo”, resaltó.

La rehabilitación de la Línea 2 comenzó el 9 de febrero como parte de los preparativos de movilidad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. Los trabajos abarcaron 19 estaciones y contemplaron una inversión de 2,200 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones provinieron de recursos federales destinados a las ciudades sede del torneo.