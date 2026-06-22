La Línea 3 será renovada sin cortes totales de servicio tras la intervención en la Línea 2

Las autoridades detallaron además que la inversión permitió recuperar siete trenes adicionales para la Línea 2, pasar de 27 a 34 convoyes en operación, instalar 1,684 cámaras de videovigilancia, modernizar sistemas contra incendios y renovar vías, transformadores, cárcamos y estaciones.
El Mundial se va, las obras se quedan
Durante la inauguración, Brugada rechazó las críticas que han señalado que la rehabilitación de la Línea 2 tuvo un carácter principalmente estético o que fue realizada únicamente para atender la llegada de turistas durante el Mundial de Futbol 2026.
La mandataria sostuvo que la mayor parte de los recursos se destinó a trabajos estructurales y de mantenimiento mayor, más que a la renovación de la imagen de las estaciones. De los 2,200 millones de pesos invertidos en el proyecto, explicó, 1,418 millones fueron canalizados a vías, trenes, sistemas eléctricos, videovigilancia, cárcamos y equipos de seguridad, mientras que 782 millones se utilizaron para la rehabilitación de estaciones.
“El Mundial durará unas semanas; el Metro seguirá moviendo a millones de personas todos los días”, afirmó Brugada al defender que los recursos federales otorgados a la Ciudad de México por ser sede de la Copa del Mundo se utilizaron para fortalecer la infraestructura de transporte y no para realizar obras temporales.
Como ejemplo, destacó la recuperación de siete trenes que se encontraban fuera de operación, lo que permitió incrementar la flota disponible de 27 a 34 convoyes en la Línea 2, además de la modernización de sistemas contra incendios, transformadores, cableado, vías y equipos de bombeo.
“La obra no fue superficial ni cosmética”, insistió la jefa de Gobierno, quien aseguró que los beneficios permanecerán para el millón de usuarios que usan la Línea 2.
¿Qué se sabe de la renovación de la Línea 3?
La Línea 3 del Metro, que conecta Indios Verdes con Universidad y transporta a diaro a cientos de miles de usuarios, es para el gobierno capitalino una ruta prioritaria para una intervención integral por el desgaste acumulado tras más de cinco décadas de operación.
Desde finales de 2025 y durante 2026, autoridades de movilidad han adelantado que la rehabilitación incluirá trabajos en vías, sistemas eléctricos, material rodante, estaciones y accesibilidad, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio y reducir averías.
A diferencia de la modernización de la Línea 1, que requirió cierres prolongados por tramos, el Gobierno capitalino busca aplicar en la Línea 3 un modelo de intervención gradual que permita mantener la operación del servicio durante la mayor parte de las obras.
Las autoridades han señalado que la Línea 3 requiere mejoras en materia de accesibilidad, renovación de infraestructura y sustitución de equipos que han superado su vida útil.
De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, el gobierno ya inició los procesos preparatorios para la intervención, considerada uno de los proyectos prioritarios de movilidad para los próximos años.