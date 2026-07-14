Hoy No Circula: estos vehículos descansan el martes 14 de julio en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan el martes 14 de julio?

Para este martes 14 de julio, la restricción aplica a los vehículos:

- Con engomado rosa.

- Terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción de circulación está activa entre las 5:00 y las 22:00 horas. El objetivo del Hoy No Circula es disminuir la cantidad de contaminantes generados por los automóviles y contribuir a mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas con mayor parque vehicular del país.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

La medida estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde opera el programa de manera permanente.

Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas dos ciudades mexiquenses, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Aunque la restricción forma parte de un calendario establecido, puede modificarse cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental por altos niveles de ozono o partículas.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado una contingencia, por lo que el calendario se mantiene sin cambios. Sin embargo, la recomendación para los automovilistas es mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas y dar paso al Doble Hoy No Circula, ampliando el número de vehículos con restricciones.