Hoy No Circula: estos vehículos descansan el martes 14 de julio en CDMX y Edomex

Antes de arrancar tu auto este martes, conviene el programa Hoy No Circula, ya que este 14 de julio volverá a restringir la circulación de miles de vehículos en la Ciudad de México y parte del Estado de México, una medida que busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Además de evitar contratiempos, consultar qué automóviles descansan puede ahorrar una multa superior de miles de pesos, el pago de grúa y hasta el envío del vehículo al corralón si se incumple la restricción establecida por las autoridades ambientales.
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¿Qué autos no circulan el martes 14 de julio?
Para este martes 14 de julio, la restricción aplica a los vehículos:
- Con engomado rosa. - Terminación de placas 7 y 8. - Holograma de verificación 1 y 2.
La restricción de circulación está activa entre las 5:00 y las 22:00 horas. El objetivo del Hoy No Circula es disminuir la cantidad de contaminantes generados por los automóviles y contribuir a mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas con mayor parque vehicular del país.
¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?
La medida estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde opera el programa de manera permanente.
Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas dos ciudades mexiquenses, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Aunque la restricción forma parte de un calendario establecido, puede modificarse cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental por altos niveles de ozono o partículas.
Hasta ahora, las autoridades no han anunciado una contingencia, por lo que el calendario se mantiene sin cambios. Sin embargo, la recomendación para los automovilistas es mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas y dar paso al Doble Hoy No Circula, ampliando el número de vehículos con restricciones.
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Las multas por no cumplir el Hoy No Circula
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, quienes circulen cuando su vehículo tiene restricción pueden recibir una multa equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una sanción que supera los 3,000 pesos.
Además, puede existir la posibilidad de que el automóvil sea remitido a un depósito vehicular y, en ese caso, el propietario deberá cubrir el costo del servicio de grúa y los días de resguardo en el corralón, por lo que el gasto total puede incrementarse.