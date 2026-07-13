El Partido Verde se alista para ir solo en CDMX en las elecciones de 2027

La ruptura del Partido Verde con Morena es oficial solo en una de las 17 entidades que tendrán elección de gubernatura en 2027, San Luis Potosí, sin embargo en la Ciudad de México esta fuerza política también se prepara para competir sola el próximo año.

Jesús Sesma, secretario general del Verde en la capital, dejó clara su intención de fortalecer a su partido en las elecciones de 2027 e incluso se destapó como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2030.

“Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece, el Partido Verde va a ganar”, dijo el 27 de abril en el Jardín Pushkin.

El mismo día Sesma lanzó la campaña Guardianes Verdes, la cual en nueve semanas ha acumulado 49,971 denuncias y peticiones ciudadanas de las cuales casi 10,000 están dirigidas al Gobierno capitalino, encabezado por la morenista Clara Brugada.