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CDMX

El Partido Verde se alista para ir solo en CDMX en las elecciones de 2027

Con casi 12% de los votos obtenidos en 2024 y siete diputaciones en el Congreso CDMX, Jesús Sesma, principal político del Verde en la capital, prepara a su partido para competir sin Morena.
lun 13 julio 2026 05:14 PM
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Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en CDMX y diputado local. (Foto: Jesús Sesma en Facebook)

La ruptura del Partido Verde con Morena es oficial solo en una de las 17 entidades que tendrán elección de gubernatura en 2027, San Luis Potosí, sin embargo en la Ciudad de México esta fuerza política también se prepara para competir sola el próximo año.

Jesús Sesma, secretario general del Verde en la capital, dejó clara su intención de fortalecer a su partido en las elecciones de 2027 e incluso se destapó como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2030.

“Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece, el Partido Verde va a ganar”, dijo el 27 de abril en el Jardín Pushkin.

El mismo día Sesma lanzó la campaña Guardianes Verdes, la cual en nueve semanas ha acumulado 49,971 denuncias y peticiones ciudadanas de las cuales casi 10,000 están dirigidas al Gobierno capitalino, encabezado por la morenista Clara Brugada.

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El principal líder del Verde en el Congreso de la Ciudad de México ha dejado ver una lejanía con Brugada, una de las principales figuras de Morena a nivel nacional, así como con la dirigencia del partido guinda en la capital, a cargo de Héctor Díaz-Polanco.

“Como fracción parlamentaria vamos a cumplir dos años sin reunión (con la jefa de Gobierno) y como institución política dentro de la alianza no hemos tenido tampoco.

“Estamos construyendo para ir solos, es difícil construir una alianza sin conocer a la otra persona, yo no he tenido ninguna reunión con Morena CDMX”, dijo Sesma en una conferencia de prensa el pasado 10 de julio en el Congreso capitalino.

Al probarse solo en las elecciones intermedias de 2027, cuando se elegirán 16 alcaldías y 66 diputaciones locales en la Ciudad de México, de ganar territorio o aumentar votos el Partido Verde podría tener mayor poder de negociación frente a Morena y PT para mantener la coalición hacia 2030 y obtener mayor peso en las candidaturas.

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El Partido Verde en votos en CDMX

El Partido Verde creció en la Ciudad de México en las últimas elecciones: en las elecciones de 2024 obtuvo el 11.96% de los votos, colocándose en tercer lugar después de Morena con el 27.75% y el PAN con 25.23%.

Representa haber incrementado más de tres veces los votos que obtuvo en la ciudad en 2012, cuando registró apenas el 3.45%, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

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Votos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) registrados en CDMX en las elecciones desde 2012 hasta 2024. (Gráfica: Elaboración propia con Infogram a partir de datos del Instituto Electoral de la CDMX)

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Las alianzas del Verde en CDMX

En 2012 el Partido Verde fue por la Jefatura de Gobierno en coalición con el PRI con Beatriz Paredes, quien perdió frente a Miguel Ángel Mancera, abanderado del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Para 2018, el partido decidió competir con su propia candidata, Mariana Boy, quien obtuvo solo el 3.83% de los votos y quedó en cuarto lugar, frente a la jefa de Gobierno electa por el 47.08% de los votantes, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Encuentro Social.

Es en 2024 cuando el Verde compite en coalición junto a Morena y PT por la Jefatura de Gobierno con Clara Brugada como candidata, quien ganó con el 51.9% de los votos, de los cuales el 5.26% fueron aportados por el PVEM.

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¿Qué gobierna el Verde en CDMX?

El Partido Verde encabeza en la capital Álvaro Obregón, gobernada por el alcalde Javier López Casarín, sin embargo aunque en el papel el alcalde proviene del PVEM, se le relaciona más con el grupo político del morenista Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía del Gobierno de México.

El PVEM también tuvo tensiones con Morena por las curules en el Congreso de la Ciudad de México. Cuatro legisladores dejaron la bancada del Verde para unirse a Morena en diciembre de 2025: Juan Estuardo Rubio Gualito, Israel Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez. A la par, una diputada morenista, Alejandra Pérez Córdova, decidió pasarse a la bancada verde.

Tras estos movimientos, el Partido Verde conservó solo siete curules en el Congreso capitalino, mientras Morena pasó de tener 24 a 27 diputaciones.

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Ciudad de México PVEM

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