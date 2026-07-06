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CDMX

Mundial en la CDMX deja cinco muertos y más de 3,000 atenciones médicas

Durante los festejos del Mundial en la Ciudad de México se brindaron 3,563 atenciones médicas y se trasladó a 93 personas; 11 fueron casos de alta gravedad.
lun 06 julio 2026 04:04 PM
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Los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol marcaron récord al ser celebrados por 1.4 millones de personas en las calles de la CDMX, aunque también dejaron un saldo de cinco personas fallecidas. (Foto: Gobierno CDMX)

La Ciudad de México registró cinco personas fallecidas y 3,563 atenciones médicas durante las celebraciones de los cinco partidos del Mundial de Futbol disputados en el Estadio Ciudad de México, informó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

Cuatro de los decesos ocurrieron el 30 de junio en Paseo de la Reforma y calles aledañas, durante la celebración del partido entre México y Ecuador. Tres personas murieron por asfixia derivada del aplastamiento provocado por la concentración de asistentes: Joshami Irais Robles Cortázar, de 19 años; Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años, y Emilin Yumith Téllez González, de 48 años.

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La cuarta víctima de esa jornada fue Isaías Aparicio Trejo, de 19 años. Su muerte fue atribuida inicialmente a una congestión alcohólica y posteriormente a una crisis convulsiva; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene abierta una investigación con base en testimonios, videos, dictámenes periciales y estudios toxicológicos para determinar con precisión la causa del fallecimiento y establecer si existe algún delito relacionado.

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A estos cuatro fallecimientos se suma uno que ocurrió el 11 de julio, durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Se trató de un hombre de 38 años que sufrió un infarto en el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió en el Hospital General Dr. Gregorio Salas.

La secretaria de Salud de la ciudad indicó en conferencia de prensa este lunes que durante los partidos, transmisiones y festejos del Mundial se dieron 3,563 atenciones y se trasladó a 93 personas.

- 3,438 casos no graves

- 109 casos de gravedad media

-11 casos de alta gravedad con prioridad de traslado

-Cinco muertes

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En el último partido jugado en territorio nacional entre México e Inglaterra este domingo se instalaron puestos de atención médica en el Zócalo, Estadio CDMX y perímetro de la Última Milla, así como 15 en Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta el Monumento a la Revolución.

Se dieron 801 atenciones médicas y 26 traslados: en Paseo de la Reforma fueron 490 atenciones y 20 traslados; en el Zócalo 71 atenciones y un traslado; en el Estadio CDMX 240 atenciones y cinco traslados. No se reportó ningún fallecimiento.

La mayoría de los casos se trataron de contusiones, heridas, fracturas, intoxicaciones etílicas, problemas de hipertensión arterial y crisis de ansiedad.

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