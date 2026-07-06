Mundial en la CDMX deja cinco muertos y más de 3,000 atenciones médicas

La cuarta víctima de esa jornada fue Isaías Aparicio Trejo, de 19 años. Su muerte fue atribuida inicialmente a una congestión alcohólica y posteriormente a una crisis convulsiva; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene abierta una investigación con base en testimonios, videos, dictámenes periciales y estudios toxicológicos para determinar con precisión la causa del fallecimiento y establecer si existe algún delito relacionado.

A estos cuatro fallecimientos se suma uno que ocurrió el 11 de julio, durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Se trató de un hombre de 38 años que sufrió un infarto en el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió en el Hospital General Dr. Gregorio Salas.

La secretaria de Salud de la ciudad indicó en conferencia de prensa este lunes que durante los partidos, transmisiones y festejos del Mundial se dieron 3,563 atenciones y se trasladó a 93 personas.

- 3,438 casos no graves

- 109 casos de gravedad media

-11 casos de alta gravedad con prioridad de traslado

-Cinco muertes