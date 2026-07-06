Mundial en la CDMX deja cinco muertos y más de 3,000 atenciones médicas

La Ciudad de México registró cinco personas fallecidas y 3,563 atenciones médicas durante las celebraciones de los cinco partidos del Mundial de Futbol disputados en el Estadio Ciudad de México, informó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.
Cuatro de los decesos ocurrieron el 30 de junio en Paseo de la Reforma y calles aledañas, durante la celebración del partido entre México y Ecuador. Tres personas murieron por asfixia derivada del aplastamiento provocado por la concentración de asistentes: Joshami Irais Robles Cortázar, de 19 años; Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años, y Emilin Yumith Téllez González, de 48 años.