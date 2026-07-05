“Sientes la afición, pero estamos encargados de la seguridad de los ciudadanos”: los policías del Mundial en CDMX

Apenas este martes 30 de junio, de cara al partido entre México y Ecuador en el cual la Selección Mexicana ganó el pase a Octavos de Final, madres, padres y familiares de personas desaparecidas fueron jaloneados, empujados y encapsulados por integrantes de la Policía capitalina.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció al día siguiente que se investigará el actuar de dichos elementos para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.
“Jamás daré una orden para reprimir ninguna expresión pública o movilización, mucho menos si se trata de causas legítimas y pacíficas que nos interpelan, que nos convocan, como es el caso de las personas buscadoras”, sostuvo la mandataria capitalina en conferencia de prensa.
El encuentro entre México y Ecuador también desbordó el Centro Histórico, donde aficionados dieron ‘portazo’, abriendo uno de los accesos cuando el FIFA Fan Fest CDMX ya había alcanzado su máxima capacidad previo al partido con alrededor de 60,000 personas.
Jorge Coronel lleva tres meses en la Policía Bancaria Industrial (PBI) y es uno de los 3,300 elementos asignados al Zócalo capitalino.
“El mayor reto como policía es tratar de contener a una masa muy grande porque la plancha del Zócalo es un lugar muy amplio”, reconoce el policía.
Entre sus tareas está el agilizar la entrada y salida de personas por los accesos designados al FIFA Fan Fest CDMX, así como vigilar al público para detectar e intervenir en casos como riñas, robos o ingreso de bebidas alcohólicas, las cuales están prohibidas dentro del evento.