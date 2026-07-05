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CDMX

“Sientes la afición, pero estamos encargados de la seguridad de los ciudadanos”: los policías del Mundial en CDMX

Son 15,000 los elementos de la Policía CDMX que deben resguardar a las y los aficionados durante la Copa Mundial.
dom 05 julio 2026 11:59 PM
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En el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, así como en el Estadio CDMX, Paseo de la Reforma, Centro Histórico y los Festivales Futboleros elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son responsables de la seguridad. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política y Cuartoscuro)

María de Jesús López se despierta a las tres de la mañana y antes de salir a trabajar, se despide de su hijo de 12 años aún dormido. Al arribar a su corporación, es trasladada al Estadio CDMX, donde es una de las encargadas de la seguridad durante los partidos del Mundial de Futbol por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

“Está emocionado y orgulloso de que su mamá pueda participar en un evento tan grande como este. Aunque estaba dormido siempre paso a despedirme y a que me desee el éxito y la suerte para el día”, dice María en entrevista con Expansión Política.

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Con un saldo de 1.4 millones de personas celebrando en las calles de la capital y cuatro personas muertas durante los festejos tras la victoria de México frente a Ecuador el 30 de junio, 15,000 elementos deberán superar la prueba del próximo encuentro entre la selección tricolor contra Inglaterra el 5 de julio.

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María está asignada –junto a 7,500 mujeres y hombres policías– a vigilar el interior y exterior del Coloso de Santa Úrsula, el cual tiene capacidad para recibir a alrededor de 87,000 aficionados en cada partido.

Su tarea es vigilar las gradas, donde observa al público para intervenir en caso de algún problema o situación de riesgo –como empujones o peleas entre hinchas– así como ayudar a que fluya tanto la entrada como la salida de las y los asistentes.

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María de Jesús López y Karla Jaimes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignadas a la seguridad en las gradas del Estadio CDMX para los partidos del Mundial de Futbol en la Ciudad de México. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Con la espalda hacia la cancha y la mirada hacia las porras, también trabaja la oficial Karla Jaimes.

Aunque desde la sección de gradas donde se ubica cada asiento para un partido de la Copa Mundial cuesta alrededor de 60,000 pesos, la joven policía no ha visto a ninguno de los jugadores de Sudáfrica, Corea del Sur, Ecuador y República Checa ni a los de la propia Selección Mexicana manipular el balón.

“Tenemos que estar a la vista de todo, tienes que voltear de un lado, voltear del otro para prácticamente evitar algún incidente.

Es emocionante porque al final de cuentas sientes la afición, sientes la energía, las ganas de todos y cada uno de ellos, pero al final de cuentas nosotros estamos para servir a nuestros ciudadanos,
Karla Jaime, policía del Estadio CDMX

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Alrededor del Estadio CDMX se aplica el Operativo de Última Milla, en el cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana –junto a otras dependencias del Gobierno capitalino y elementos de seguridad federales– crean un filtro de 1.5 kilómetros a la redonda para controlar el acceso: solo aficionados con boleto, vecinos de la zona, funcionarios asignados al dispositivo de seguridad y movilidad, así como personas acreditadas por la FIFA pueden ingresar durante los partidos.

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Daniel Hernández González, director de Tránsito de la Zona Sur, es el encargado de la implementación de este operativo que inicia desde una noche antes de cada juego con la aplicación de filtros parciales y arranca por completo alrededor de siete horas antes del partido.

Explica que consiste en circundar las inmediaciones del Estadio con un dispositivo de filtros peatonales y filtros vehiculares, con la intención de que se vuelva un dispositivo totalmente peatonal.

“Se ha hecho una planeación operativa, obviamente de la planeación a la operación surgen algunas situaciones extraordinarias, pero la Policía de la Ciudad de México está preparada para mitigar todo este tipo de situaciones”, explica el Inspector en Jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Daniel Hernández González, director de Tránsito de la Zona Sur, responsable de la implementación del Operativo de Última Milla alrededor del Estadio CDMX durante el Mundial de Futbol. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

En los cuatro partidos jugados en el Estadio CDMX hasta el momento el saldo ha sido blanco, no obstante la tensión ha rodeado el recinto desde la inauguración el 11 de junio, cuando manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon sobre Calzada de Tlalpan para protestar.

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Apenas este martes 30 de junio, de cara al partido entre México y Ecuador en el cual la Selección Mexicana ganó el pase a Octavos de Final, madres, padres y familiares de personas desaparecidas fueron jaloneados, empujados y encapsulados por integrantes de la Policía capitalina.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció al día siguiente que se investigará el actuar de dichos elementos para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

“Jamás daré una orden para reprimir ninguna expresión pública o movilización, mucho menos si se trata de causas legítimas y pacíficas que nos interpelan, que nos convocan, como es el caso de las personas buscadoras”, sostuvo la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

El encuentro entre México y Ecuador también desbordó el Centro Histórico, donde aficionados dieron ‘portazo’, abriendo uno de los accesos cuando el FIFA Fan Fest CDMX ya había alcanzado su máxima capacidad previo al partido con alrededor de 60,000 personas.

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Jorge Coronel lleva tres meses en la Policía Bancaria Industrial (PBI) y es uno de los 3,300 elementos asignados al Zócalo capitalino.

“El mayor reto como policía es tratar de contener a una masa muy grande porque la plancha del Zócalo es un lugar muy amplio”, reconoce el policía.

Entre sus tareas está el agilizar la entrada y salida de personas por los accesos designados al FIFA Fan Fest CDMX, así como vigilar al público para detectar e intervenir en casos como riñas, robos o ingreso de bebidas alcohólicas, las cuales están prohibidas dentro del evento.

“Buscamos siempre las medidas preventivas con los dispositivos de seguridad junto a otros compañeros revisando las mochilas, previniendo cualquier tipo de incidencia. Posteriormente si se llega a presentar una situación, por ejemplo que ingieran alcohol solamente se hace la proximidad y se le pide al usuario que abandone ese tipo de prácticas”, explica Jorge.

Aunque no es gran aficionado del futbol, Jorge admite que se contagió de la emoción del público en el Zócalo cuando México anotó el primer gol frente a Ecuador.

“Pese a que estás brindando seguridad, también no puedes evitar sentir alegría por una victoria de tu país”, dice.

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Jorge Coronel, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), asignado la vigilancia en el FIFA Fan Fest CDMX durante el Mundial de Futbol. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política )

Cristian Michael De Jesús López es también uno de los elementos de la PBI a cargo de coordinar, controlar y brindar seguridad en el FIFA Fan Fest.

“Nosotros apoyamos a cuidar el flujo de la gente para evitar el tumulto, así también apoyamos en el cuidado de las pertenencias personales de las personas que están transitando o en su defecto al haber alguna persona extraviada, alguien perdido, para ubicarlo en la situación o en este caso ayudarlo a encontrar a sus familiares”, indica.

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Considera que el Mundial ha representado la oportunidad para la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina de poner a prueba su capacidad de organización y operación.

“Una parte en la que podemos demostrar nuestras habilidades de trabajo en equipo y de la planeación que tiene la Secretaría, en este caso la Policía para llevar este tipo de eventos masivos, la capacidad que tiene para cubrirlo y que permite que la gente se sienta tranquila”, comenta.

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Cristian Michael De Jesús López, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), asignado la vigilancia en el FIFA Fan Fest CDMX durante el Mundial de Futbol. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Para el partido México vs Inglaterra que se jugará en la capital este domingo 5 de julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se reforzarán los dispositivos de seguridad y protección civil, ante la muerte de cuatro personas durante los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia tras el partido de México frente a Ecuador.

Se trata de Joshami Irais Robles, de 19 años; Emilin Yumith Téllez, de 48 años y Leonardo Ruiz, de 44 años, quienes fallecieron por asfixia entre la multitud; así como un hombre del Estado de México que perdió la vida por un episodio convulsivo, que de forma preliminar se atribuye al consumo excesivo de alcohol. En Paseo de la Reforma estuvieron asignados 3,300 policías.

El último juego en la Ciudad de México será la prueba de fuego durante el Mundial para las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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