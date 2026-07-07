Hoy No Circula 7 de julio de 2026: qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex este martes

Toma precauciones: si tienes pensado utilizar tu auto este martes 7 de julio de 2026 por las calles de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México, revisa las restricciones del programa Hoy No Circula y evita multas o sorpresas desagradables como que tu vehículo sea llevado al corralón.
Como ocurre todos los días con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos automóviles deberán suspender la circulación desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los municipios conurbados del Estado de México, esto con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes en la zona.
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¿Qué autos no circulan este martes?
De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes no circulan los siguientes vehículos:
- Engomado rosa - Terminación de placas 7 y 8 - Holograma de verificación 1 y 2
Si tu auto cumple con estos criterios, se recomienda seguir indicaciones y evitar posibles multas. Busca otras opciones de transporte, como Metro, camiones, bicicleta o incluso el uso de vehículos eléctricos.
¿Qué autos sí pueden circular?
Recuerda que no todos los autos están sujetos a esta restricción, pues pueden circular con normalidad los autos que cumplan con los siguientes criterios:
- Autos con holograma 0 y 00 - Autos eléctricos - Autos híbridos - Autos con holograma de verificación 1 y 2 que no tengan engomado rosa o terminación de placas 7 y 8
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
De acuerdo con autoridades ambientales, por ahora está descartado el Doble Hoy No Circula.
Recuerda que esta medida extraordinaria únicamente se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación.
En este caso, las restricciones adicionales entran en vigor a partir del día siguiente de la declaratoria.
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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México.
- Atizapán de Zaragoza - Coacalco - Cuautitlán - Cuautitlán Izcalli - Chalco - Chimalhuacán - Chicoloapan - Ecatepec - Huixquilucan - Ixtapaluca - La Paz - Naucalpan - Nezahualcóyotl - Nicolás Romero - Tecámac - Tlalnepantla - Tultitlán - Valle de Chalco A esta cobertura se sumaron, desde el 1 de julio de 2025, dos municipios más:
- Toluca - Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por inclumplir con el Hoy No Circula?
No respetar las restricciones puede representar un gasto considerable. De acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual, estas son las sanciones aplicables:
- 2,346 pesos, como multa mínima. - 3,519 pesos, como multa máxima.
A ello pueden sumarse otros gastos derivados del traslado del vehículo al corralón, el pago por la estancia del automóvil y los trámites administrativos necesarios para recuperarlo.
Recomendaciones antes de salir de casa
Si planeas utilizar automóvil este martes, autoridades recomiendan tomar las siguientes precauciones y evitar contratiempos:
- Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula. - Revisar diariamente los reportes de calidad del aire. - Mantenerse atento a la posible activación de una contingencia ambiental.
Además de evitar multas, respetar el programa contribuye a reducir las emisiones contaminantes y ayuda a mejorar la calidad del aire para los millones de personas que diariamente se desplazan por la Ciudad de México y el Estado de México.