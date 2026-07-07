Hoy No Circula 7 de julio de 2026: qué autos no pueden circular en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes no circulan los siguientes vehículos:

- Engomado rosa

- Terminación de placas 7 y 8

- Holograma de verificación 1 y 2

Si tu auto cumple con estos criterios, se recomienda seguir indicaciones y evitar posibles multas. Busca otras opciones de transporte, como Metro, camiones, bicicleta o incluso el uso de vehículos eléctricos.

Incumplir el programa Hoy No Circula puede implicar multas de hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

¿Qué autos sí pueden circular?

Recuerda que no todos los autos están sujetos a esta restricción, pues pueden circular con normalidad los autos que cumplan con los siguientes criterios:

- Autos con holograma 0 y 00

- Autos eléctricos

- Autos híbridos

- Autos con holograma de verificación 1 y 2 que no tengan engomado rosa o terminación de placas 7 y 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con autoridades ambientales, por ahora está descartado el Doble Hoy No Circula.

Recuerda que esta medida extraordinaria únicamente se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación.

En este caso, las restricciones adicionales entran en vigor a partir del día siguiente de la declaratoria.