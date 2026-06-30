Metro y Metrobús extienden horario por el México vs. Ecuador: qué líneas cerrarán más tarde

Las tres líneas del Metro que operarán hasta la madrugada

El Sistema de Transporte Colectivo informó que tres de sus líneas operarán con horario ampliado durante este martes 30 de junio para apoyar la movilidad de quienes asistan al partido o acudan a alguno de los puntos de reunión habilitados en la ciudad.

Con servicio hasta la 01:00 de la madrugada del miércoles 1 de julio estarán:

- Línea 1: Observatorio – Pantitlán

- Línea 2: Cuatro Caminos – Tasqueña

- Línea 3: Indios Verdes – Universidad

Gracias a esta medida, los usuarios dispondrán de una hora adicional respecto al cierre habitual del servicio.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

¿Qué pasará con el resto de las líneas del Metro?

Las demás rutas de la red no tendrán modificaciones en su operación.

Por lo tanto, las líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12 mantendrán su horario regular de día hábil. Para esos casos, los últimos trenes saldrán de las terminales a las 00:00 horas.

Quienes necesiten realizar transbordos después de la medianoche deberán considerar esta situación para evitar quedarse sin conexión en alguna parte del trayecto.

Metrobús extiende servicio a las 2:00 a.m.

A diferencia del Metro, el Metrobús aplicará dos esquemas distintos de ampliación de horario.

Con últimas salidas a las 02:00 horas del miércoles 1 de julio operarán:

- Línea 1: Indios Verdes – Insurgentes – El Caminero

- Línea 2: Tacubaya – Tepalcates

- Línea 5: Río de los Remedios – Preparatoria 1