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Metro y Metrobús extienden horario por el México vs. Ecuador: líneas y últimas salidas

Miles de aficionados seguirán el partido desde el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Festival, por lo que ambos sistemas de transporte modificarán su operación durante la noche.
mar 30 junio 2026 03:49 PM
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Metro y Metrobús extienden horario por el México vs. Ecuador: qué líneas cerrarán más tarde
Autoridades de ambos sistemas recomendaron consultar sus canales oficiales durante el día para conocer posibles ajustes operativos derivados de la afluencia de usuarios o de las condiciones de movilidad en la ciudad. (X: @MetroCDMX)

México enfrentará este martes 30 de junio a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que movilizará a miles de aficionados tanto en el Estadio Ciudad de México como en las distintas sedes habilitadas para seguir el partido en pantalla gigante.

Ante la alta demanda prevista durante la noche, el Metro y Metrobús de la Ciudad de México anunciaron modificaciones temporales en sus horarios de operación para facilitar el traslado de los asistentes. Aquí te explicamos qué líneas ampliarán su servicio, hasta qué hora funcionarán y qué rutas mantendrán su operación habitual.

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Las tres líneas del Metro que operarán hasta la madrugada

El Sistema de Transporte Colectivo informó que tres de sus líneas operarán con horario ampliado durante este martes 30 de junio para apoyar la movilidad de quienes asistan al partido o acudan a alguno de los puntos de reunión habilitados en la ciudad.

Con servicio hasta la 01:00 de la madrugada del miércoles 1 de julio estarán:

- Línea 1: Observatorio – Pantitlán
- Línea 2: Cuatro Caminos – Tasqueña
- Línea 3: Indios Verdes – Universidad

Gracias a esta medida, los usuarios dispondrán de una hora adicional respecto al cierre habitual del servicio.

¿Qué pasará con el resto de las líneas del Metro?

Las demás rutas de la red no tendrán modificaciones en su operación.

Por lo tanto, las líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12 mantendrán su horario regular de día hábil. Para esos casos, los últimos trenes saldrán de las terminales a las 00:00 horas.

Quienes necesiten realizar transbordos después de la medianoche deberán considerar esta situación para evitar quedarse sin conexión en alguna parte del trayecto.

Metrobús extiende servicio a las 2:00 a.m.

A diferencia del Metro, el Metrobús aplicará dos esquemas distintos de ampliación de horario.

Con últimas salidas a las 02:00 horas del miércoles 1 de julio operarán:

- Línea 1: Indios Verdes – Insurgentes – El Caminero
- Línea 2: Tacubaya – Tepalcates
- Línea 5: Río de los Remedios – Preparatoria 1

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- Línea 6: El Rosario – Villa de Aragón

Dichas rutas conectan algunas de las zonas con mayor afluencia esperada durante la jornada mundialista.

¿Qué líneas del Metrobús operarán hasta la 01:00 de la madrugada?

Otro grupo de rutas contará con una extensión menor, pero también operará más allá de su horario habitual.

Con cierre a la 01:00 de la madrugada del miércoles 1 de julio estarán:

- Línea 3: Pueblo Santa Cruz Atoyac

- Línea 4: Buenavista, San Lázaro, Hidalgo y Amajac

- Línea 7: Campo Marte y La Diana

¿Cambiarán las tarifas del Metro y Metrobús durante la jornada mundialista?

No. Tanto el Metro como el Metrobús mantendrán sus tarifas habituales pese a la ampliación de horarios.

Actualmente los usuarios seguirán pagando:

- Metro: 5 pesos por viaje

- Metrobús: 6 pesos por viaje

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Autoridades de ambos sistemas recomendaron consultar sus canales oficiales durante el día para conocer posibles ajustes operativos derivados de la afluencia de usuarios o de las condiciones de movilidad en la ciudad.

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Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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