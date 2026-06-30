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CDMX

Los 48 puntos donde se podrá ver gratis el partido México vs Ecuador en CDMX

Las pantallas estarán a lo largo de Paseo de la Reforma, en Bellas Artes y el Monumento a la Revolución. En Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
mar 30 junio 2026 01:38 PM
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Aficionados Mexico vs Chequia Diana Cazadora
A lo largo de Paseo de la Reforma y en el Centro Histórico se instalaron 24 pantallas en las que se transmitirá el partido de México vs Ecuador este martes 30 de junio, las cuales se suman a los 18 Festivales Futboleros en las 16 alcaldías de la CDMX. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

La Ciudad de México instaló 48 puntos para ver el partido México vs Ecuador que se jugará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, para definir cuál de las dos selecciones pasan a la fase de octavos de final en el Mundial. Conoce cuáles son las ubicaciones para vivir el juego junto a otros aficionados.

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FIFFA Fan Fest y Centro Histórico en CDMX

En el Zócalo capitalino se encuentra el FIFA Fan Fest, uno de los principales sitios para seguir los partidos junto a otros aficionados y aficionadas tanto de México como de otros países.

Con una capacidad de alrededor de 55,000, se instalaron este martes pantallas en 12 puntos para que las personas puedan ver el partido de México en contra de Ecuador en el Centro Histórico, cuando el Zócalo alcance su límite de capacidad y ya no se pueda ingresar.

  • Av. Juárez y Eje Central (Bellas Artes)
  • Av. Juárez cerca del Hemiciclo a Juárez
  • Av. Juárez y Revillagigedo
  • 5 de Mayo y Palma
  • 5 de Mayo e Isabel la Católica
  • Madero y Palma (cerca de Allende)
  • 20 de Noviembre y Uruguay
  • 20 de Noviembre y Mesones
  • 20 de Noviembre y Regina
  • Pino Suárez y Uruguay
  • Pino Suárez y El Salvador
  • 16 de Septiembre y Palma
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Pantallas instaladas en el Centro Histórico de la CDMX para ver el partido México vs Ecuador este martes 30 de junio. (Imagen: @SSC_CDMX en X)

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Más allá del Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia se ha convertido en el principal punto de celebración en la capital, en especial para las y los aficionados que apoyan a la selección mexicana. No obstante, para no generar concentraciones de personas que representen un peligro para los propios asistentes, se instalaron 12 pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, incluyendo una en el Monumento a la Revolución, la cual estará dedicada en especial para familias con niños, niñas y adolescentes, en donde tras el juego se ofrecerá un concierto de Triciclo Circus Band.

  • Diana Cazadora
  • Diana Cazadora - Ángel de la Independencia
  • Ángel de la Independencia Poniente
  • Ángel de la Independencia Sur
  • Ángel de la Independencia Norte
  • Ángel de la Independencia Oriente
  • Ahuehuete Poniente
  • Ahuehuete Oriente
  • Ahuehuete - Cuauhtémoc
  • Cuauhtémoc Poniente
  • Cuauhtémoc Oriente
  • Cuauhtémoc - Amajac
  • Cuauhtémoc - Amajac
  • Amajac - Bucareli
  • Amajac - Bucareli
  • Bucareli
  • Av. de la República
  • Monumento a la Revolución
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Pantallas instaladas en Paseo de la Reforma donde se transmitirá el partido México vs Ecuador este martes 30 de junio. (Imagen: @SSC_CDMX en X)

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El Mundial en tu alcaldía: ¿dónde están los Festivales Futboleros?

Son 18 Festivales Futboleros instalados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde se podrá ver en pantallas la transmisión en vivo del partido entre México y Ecuador.

Álvaro Obregón

  • Parque La Bombilla

Azcapotzalco

  • Parque Tezozomoc

Benito Juárez

  • Parque Las Américas

Coyoacán

  • Parque de la Consolación

Cuajimalpa

  • Deportivo San Mateo Tlaltenango

Gustavo A. Madero

  • Campos Revolución
  • Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco

  • Estacionamiento de Palacio de los Deportes
  • Utopía Mixiuhca

A continuación:

Ley Seca Iztapalapa
CDMX

CDMX aplicará Ley Seca por partido México contra Ecuador

Iztapalapa

  • Central de Abasto
  • Utopía Meyehualco

Magdalena Contreras

  • Unidad Independencia

Miguel Hidalgo

  • Bajo Puente Tacuba

Milpa Alta

  • Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tláhuac

  • Bosque de Tláhuac

Tlalpan

  • Deportivo Vivanco

Venustiano Carranza

  • Utopía Eduardo Molina

Xochimilco

  • Deportivo Xochimilco
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Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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