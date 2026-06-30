Los 48 puntos donde se podrá ver gratis el partido México vs Ecuador en CDMX

FIFFA Fan Fest y Centro Histórico en CDMX

En el Zócalo capitalino se encuentra el FIFA Fan Fest, uno de los principales sitios para seguir los partidos junto a otros aficionados y aficionadas tanto de México como de otros países.

Con una capacidad de alrededor de 55,000, se instalaron este martes pantallas en 12 puntos para que las personas puedan ver el partido de México en contra de Ecuador en el Centro Histórico, cuando el Zócalo alcance su límite de capacidad y ya no se pueda ingresar.

Av. Juárez y Eje Central (Bellas Artes)

Av. Juárez cerca del Hemiciclo a Juárez

Av. Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (cerca de Allende)

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de Septiembre y Palma

Pantallas instaladas en el Centro Histórico de la CDMX para ver el partido México vs Ecuador este martes 30 de junio. (Imagen: @SSC_CDMX en X)

Más allá del Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia se ha convertido en el principal punto de celebración en la capital, en especial para las y los aficionados que apoyan a la selección mexicana. No obstante, para no generar concentraciones de personas que representen un peligro para los propios asistentes, se instalaron 12 pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, incluyendo una en el Monumento a la Revolución, la cual estará dedicada en especial para familias con niños, niñas y adolescentes, en donde tras el juego se ofrecerá un concierto de Triciclo Circus Band.

Diana Cazadora

Diana Cazadora - Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Poniente

Ángel de la Independencia Sur

Ángel de la Independencia Norte

Ángel de la Independencia Oriente

Ahuehuete Poniente

Ahuehuete Oriente

Ahuehuete - Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Poniente

Cuauhtémoc Oriente

Cuauhtémoc - Amajac

Cuauhtémoc - Amajac

Amajac - Bucareli

Amajac - Bucareli

Bucareli

Av. de la República

Monumento a la Revolución