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CDMX

Marchas y calles cerradas en CDMX hoy 30 de junio; así estará la ciudad por el México vs. Ecuador

Consulta qué zonas tendrán afectaciones por las movilizaciones y el FIFA Fan Festival, además de las alternativas para evitar contratiempos al circular.
mar 30 junio 2026 10:32 AM
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La zona de seguridad de última milla abarcará el área comprendida entre Avenida Santa Úrsula, Periférico, Circuito Azteca, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

México y Ecuador protagonizarán este martes 30 de junio uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Además del movimiento que generará el partido, la capital del país registrará afectaciones a la circulación por las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo y las marchas previstas para hoy, por lo que las autoridades anticipan cierres viales en distintos puntos de la ciudad.

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Marchas hoy en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para este martes 30 de junio se tienen previstas las siguientes marchas y concentraciones:

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecanica y Eléctrica "Unidad Zacatenco"
Miguel Hidalgo

Hora: 14:00

Lugar: Canal Once Manuel Carpio No. 475, col. Plutarco Elías Calles, alc. Miguel Hidalgo Destino: Glorieta del Ahuehuete, av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez, alc. Cuauhtémoc

Destino: Glorieta del Ahuehuete, av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez, alc. Cuauhtémoc

Demanda: Realizarán diversas actividades con el objetivo de difundir la situación actual en la que se encuentran las instalaciones de las Unidades Académicas y Profesionales del Instituto Politécnico Nacional; así como exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

Colectivo “Hasta Encontrarles" CDMX

Benito Juárez y Gustavo A. Madero

Hora: 06:30

Lugar 1: Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo MetroCalz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Nte, Alc. Benito Juárez

Hora: 07:30

Lugar 2: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, av. Insurgentes Nte., col. Tepeyac Insurgentes, alc. Gustavo A. Madero

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Demanda: Abordaran transporte para trasladarse y dar inicio a la “Jornada de Búsqueda Individualizada en el Cerro del Guerrero”

Organizaciones en apoyo: Asociación Mexicana de Búsqueda de Personas y Dignidad Humana A.C., Voces de la Ausencia, Colectivo “Hasta Encontrarlos Ángel, Jesús y Leonel”, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Colectivo “Una Luz en el Camino Ciudad de México”.

Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes"

Iztapalapa

Hora: 09:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, av. Reforma No. 50, col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Demanda: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de feminicidio, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

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Colectivo Luciérnagas Buscadoras

Benito Juárez

Hora: 12:00

Lugar: Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, col. Portales Sur, alc. Benito Juárez

Demanda: “Cascarita Contra el Olvido y Pega de Fichas de Búsqueda”, acto de resistencia con el objetivo de visibilizar a las + de 135 mil personas desaparecidas en México, bajo el lema “¿Y Si Sí?, Nos Regresan a los Desaparecidos”

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Ajolote Buscador”, Emergencia Derecho Humanera, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat A.C., Colectiva Afekta, Musas Sonideras, Corazones en Búsqueda, Corazones Robados, Red Universitaria Anticapitalista, Luciérnagas Buscadoras, Colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional”, Colectiva Feminista “Morras de Fuego” y Global Movement to Gaza México.

Amigos del Refugio Franciscano

Miguel Hidalgo

Hora: 14:30

Lugar: Auditorio Nacional, av. Paseo de la Reforma No. 50, col. Polanco V Secc., alc. Miguel Hidalgo

Demanda: Instalarán un plantón con el objetivo de sumar su voz para visibilizar y exigir la devolución inmediata de los animales que permanecen bajo resguardo de autoridades tras el desalojo del Refugio Franciscano, realizado los días 7 y 8 de enero

Organizaciones en apoyo: Asociación Hondureña Protectora de los Animales y HOPE – Rescate Animal

Clima en CDMX hoy: pronóstico de lluvia hoy durante el partido de México vs. Ecuador en
CDMX

¿Cómo será el clima en la CDMX para el partido entre la selección de México vs. Ecuador?

Movimiento de Regeneración Sindical

Benito Juárez

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, av. México Coyoacán No. 259, col. General Anaya, alc. Benito Juárez

Demanda: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle"

Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, col. Juárez, alc. Cuauhtémoc

Demanda: Solicitan una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación con el propósito de presentar y promover una agenda de derechos.

Colectivo "Glorieta de las y los desaparecidos"

Cuauhtémoc

Hora: 15:00

Lugar: Glorieta del Ahuehuete, av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez, alc. Cuauhtémoc

Demanda: “Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido”, con el objetivo de visibilizar a las personas desaparecidas en México

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Ajolote Buscador” y Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad De México.

Para ver todas las movilizaciones puedes entrar a www.ssc.cdmx.gob.mx

Calles cerradas en el Centro Histórico

De acuerdo con los operativos implementados en el primer cuadro de la Ciudad de México el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, permanecerán cerradas las siguientes vialidades:

- Plaza de la Constitución

- Bolívar

- 5 de Mayo

- 5 de Febrero

- República de Uruguay

- 20 de Noviembre

Alternativas viales

¿Habrá cierres alrededor del Estadio Ciudad de México?

Como parte de este dispositivo, se implementa un polígono de seguridad para garantizar el acceso de los aficionados y facilitar las labores de seguridad. Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son estas:

- San Gabriel – Santa Úrsula

- San Benjamín – Santa Úrsula

- San Cástulo – Santa Úrsula

- San Celso – Santa Úrsula

- San León – Santa Úrsula

- Santo Tomás – San Alejandro

- Santo Tomás – San Jorge

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Las vialidades con acceso restringido para residentes

Algunas zonas permanecen parcialmente cerradas y solo pueden ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran estas:

- San Guillermo – San Alejandro

- San Guillermo – San Jorge

- San Guillermo – Santa Úrsula

- Acoxpa y Las Torres

- Gran Sur e Imán

- Periférico y Circuito Azteca

- Periférico y Coscomate

- Periférico y Renato Leduc

- Periférico y Tlalpan

- Tlalpan y Viaducto Tlalpan

oy código QR para ingresar durante los operativos.

Quiénes podrán ingresar al polígono de seguridad

El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.

Podrán ingresar las siguientes personas:

- Peatones con boleto válido para el partido

- Residentes acreditados

- Vehículos autorizados

- Unidades de emergencia

La zona de seguridad estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente.

Tags

Ciudad de México Manifestaciones automóviles, movilidad

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