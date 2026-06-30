Colectivo Luciérnagas Buscadoras

Benito Juárez

Hora: 12:00

Lugar: Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, col. Portales Sur, alc. Benito Juárez

Demanda: “Cascarita Contra el Olvido y Pega de Fichas de Búsqueda”, acto de resistencia con el objetivo de visibilizar a las + de 135 mil personas desaparecidas en México, bajo el lema “¿Y Si Sí?, Nos Regresan a los Desaparecidos”

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Ajolote Buscador”, Emergencia Derecho Humanera, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat A.C., Colectiva Afekta, Musas Sonideras, Corazones en Búsqueda, Corazones Robados, Red Universitaria Anticapitalista, Luciérnagas Buscadoras, Colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional”, Colectiva Feminista “Morras de Fuego” y Global Movement to Gaza México.

Amigos del Refugio Franciscano

Miguel Hidalgo

Hora: 14:30

Lugar: Auditorio Nacional, av. Paseo de la Reforma No. 50, col. Polanco V Secc., alc. Miguel Hidalgo

Demanda: Instalarán un plantón con el objetivo de sumar su voz para visibilizar y exigir la devolución inmediata de los animales que permanecen bajo resguardo de autoridades tras el desalojo del Refugio Franciscano, realizado los días 7 y 8 de enero

Organizaciones en apoyo: Asociación Hondureña Protectora de los Animales y HOPE – Rescate Animal

Movimiento de Regeneración Sindical

Benito Juárez

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, av. México Coyoacán No. 259, col. General Anaya, alc. Benito Juárez

Demanda: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle"

Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, col. Juárez, alc. Cuauhtémoc

Demanda: Solicitan una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación con el propósito de presentar y promover una agenda de derechos.

Colectivo "Glorieta de las y los desaparecidos"

Cuauhtémoc

Hora: 15:00

Lugar: Glorieta del Ahuehuete, av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez, alc. Cuauhtémoc

Demanda: “Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido”, con el objetivo de visibilizar a las personas desaparecidas en México

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Ajolote Buscador” y Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad De México.

Para ver todas las movilizaciones puedes entrar a www.ssc.cdmx.gob.mx

Calles cerradas en el Centro Histórico

De acuerdo con los operativos implementados en el primer cuadro de la Ciudad de México el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, permanecerán cerradas las siguientes vialidades:

- Plaza de la Constitución

- Bolívar

- 5 de Mayo

- 5 de Febrero

- República de Uruguay

- 20 de Noviembre

Alternativas viales

¿Habrá cierres alrededor del Estadio Ciudad de México?

Como parte de este dispositivo, se implementa un polígono de seguridad para garantizar el acceso de los aficionados y facilitar las labores de seguridad. Dentro de ese esquema habrá calles con cierre total y otras con acceso restringido.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son estas:

- San Gabriel – Santa Úrsula

- San Benjamín – Santa Úrsula

- San Cástulo – Santa Úrsula

- San Celso – Santa Úrsula

- San León – Santa Úrsula

- Santo Tomás – San Alejandro

- Santo Tomás – San Jorge

Las vialidades con acceso restringido para residentes

Algunas zonas permanecen parcialmente cerradas y solo pueden ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran estas:

- San Guillermo – San Alejandro

- San Guillermo – San Jorge

- San Guillermo – Santa Úrsula

- Acoxpa y Las Torres

- Gran Sur e Imán

- Periférico y Circuito Azteca

- Periférico y Coscomate

- Periférico y Renato Leduc

- Periférico y Tlalpan

- Tlalpan y Viaducto Tlalpan

oy código QR para ingresar durante los operativos.