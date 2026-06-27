Miles marchan por el Orgullo en CDMX para exigir igualdad y derechos trans

Previo a la marcha, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) dio a conocer que las personas asistentes solo podrían arribar a pie a la Plaza de la Constitución y acceder al espacio donde se desarrolla el FIFA Fan Fest.

La movilización partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde asistentes exigieron igualdad, inclusión y el respeto a los derechos de la diversidad sexual. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro)

Según la autoridad capitalina, los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo entre autoridades, activistas, organizaciones y colectivos permitieron garantizar el desarrollo de la movilización y la coexistencia de los eventos relacionados con la Copa Mundial de Futbol.

Sin embargo, durante la jornada la mayoría de los contingentes concluyó su recorrido en la intersección de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde la Secretaría de Cultura instaló un escenario alterno para las actividades artísticas y musicales de cierre.

La edición 48 de la Marcha del Orgullo reunió a miles de personas en una de las movilizaciones más importantes de América Latina. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/ Cuartoscuro )

En ese punto, frente al Palacio de Bellas Artes, se presentaron artistas de la comunidad LGBT+ y aliados, mientras miles de asistentes permanecieron en la zona para seguir los espectáculos y actos políticos programados por los organizadores.

La reubicación del escenario principal fue la principal modificación respecto a años anteriores. De acuerdo con la Secgob, la decisión formó parte de los acuerdos alcanzados para permitir la convivencia entre la celebración del orgullo y las actividades mundialistas instaladas en el Zócalo.