Miles marchan por el Orgullo en CDMX para exigir igualdad y derechos trans

Miles de personas participaron este sábado en la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ de la Ciudad de México, una de las movilizaciones más numerosas de América Latina, que este año coincidió con las actividades del Mundial de Futbol 2026 y convirtió al Centro Histórico en un espacio de reivindicación de derechos, diversidad e inclusión, pero que estuvo marcada por las discusiones sobre el uso del Zócalo capitalino, ocupado actualmente por el FIFA Fan Fest.
La movilización partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, donde actualmente opera el Fan Fest mundialista. A lo largo del recorrido, colectivos de la diversidad sexual, organizaciones civiles y activistas demandaron igualdad de derechos, el reconocimiento de las identidades trans y mayores acciones contra la violencia y la discriminación.
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Previo a la marcha, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) dio a conocer que las personas asistentes solo podrían arribar a pie a la Plaza de la Constitución y acceder al espacio donde se desarrolla el FIFA Fan Fest.
Según la autoridad capitalina, los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo entre autoridades, activistas, organizaciones y colectivos permitieron garantizar el desarrollo de la movilización y la coexistencia de los eventos relacionados con la Copa Mundial de Futbol.
Sin embargo, durante la jornada la mayoría de los contingentes concluyó su recorrido en la intersección de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde la Secretaría de Cultura instaló un escenario alterno para las actividades artísticas y musicales de cierre.
En ese punto, frente al Palacio de Bellas Artes, se presentaron artistas de la comunidad LGBT+ y aliados, mientras miles de asistentes permanecieron en la zona para seguir los espectáculos y actos políticos programados por los organizadores.
La reubicación del escenario principal fue la principal modificación respecto a años anteriores. De acuerdo con la Secgob, la decisión formó parte de los acuerdos alcanzados para permitir la convivencia entre la celebración del orgullo y las actividades mundialistas instaladas en el Zócalo.
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Operativo especial
Para acompañar la movilización, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo especial.
La Secretaría de Gobierno informó que 120 servidores públicos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública realizaron labores para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
#MarchaDelOrgullo | Con color, orgullo y alegría, la Policía de la Ciudad de México continúa acompañando la "48° Marcha LGBTIQ+ de la Ciudad de México", brindando espacios seguros para que las personas asistentes puedan expresarse y ejercer su derecho a la libre expresión en un… pic.twitter.com/KvKcro5YTa
Asimismo, el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por dependencias relacionadas con derechos humanos, atención a víctimas y diversidad sexual, acompañó el recorrido para atender incidencias y prevenir conflictos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 1,000 elementos a lo largo de la ruta para resguardar la movilización, mientras que un grupo de policías también formó parte de la marcha con un contingente.
En el contingente de la @SRE_mx 🏳️🌈🏳️⚧️ y aliados marchamos con orgullo y celebramos los logros que hemos alcanzado en 🇲🇽 al haber construido una sociedad más inclusiva, respetuosa y sin discriminación.
La Marcha del Orgullo de la Ciudad de México es una de las más importantes de América Latina. Sus antecedentes se remontan a 1978, cuando integrantes del entonces Frente de Liberación Homosexual participaron en una manifestación pública. Desde entonces, la movilización se ha consolidado como una de las principales expresiones en defensa de los derechos de la diversidad sexual y de género en México.