Junio, el mes del Orgullo en México, una celebración de derechos, diversidad y dignidad

El mes del Orgullo no es únicamente una celebración, es también un recordatorio de los avances alcanzados y de los desafíos que aún persisten en la construcción de una sociedad incluyente.

En México, la lucha por los derechos de las personas de la diversidad ha experimentado importantes transformaciones durante las últimas décadas.

Aunque las marchas del orgullo suelen caracterizarse por un ambiente festivo, su significado va mucho más allá de una festividad. Para muchos, participar en estos eventos representa la posibilidad de expresar libremente su identidad sin temor al rechazo o la exclusión. Para otras, constituye una forma de recordar a quienes enfrentaron discriminación, violencia o incluso perdieron la vida en la búsqueda de una sociedad más justa.

Se trata del derecho de todo sujeto a vivir libremente, sin ocultar quién es, ni sufrir consecuencias por ello; no obstante, a pesar de los avances legislativos y sociales, persisten desafíos importantes, como la discriminación, los discursos de odio, el acoso escolar, la exclusión laboral y diversas formas de violencia continúan afectando a personas de la comunidad en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ forma parte del marco general de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Mexicana como en diversos instrumentos internacionales.

La igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana constituyen principios que amparan a todos los individuos sin excepción.

En este sentido, el reconocimiento de derechos no implica otorgar privilegios especiales, sino garantizar que ninguna persona sea excluida o limitada por razones relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de género.

De hecho, la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad no favorece únicamente a un grupo determinado. Cuando una comunidad aprende a valorar las diferencias y a rechazar la discriminación, fortalece sus instituciones democráticas y amplía los espacios de libertad para todos los seres humanos.