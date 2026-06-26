Hoy No Circula 26 de junio de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 26 de junio planeas usar tu automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula se aplicará de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de contratiempos durante tus traslados.

La restricción operará en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas permanentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la región.