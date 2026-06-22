Ecobici se suma al Pride 2026 con 1,000 bicicletas conmemorativas y actividades para la comunidad

Además, el próximo 27 de junio, día en que se realizará la Marcha del Orgullo, Ecobici llevará a cabo una activación especial en su Centro de Atención a Personas Usuarias Ecobici 2, ubicado frente a Reforma 222.

En este espacio, las personas asistentes podrán participar en dinámicas, recibir información sobre movilidad sustentable y obtener artículos promocionales conmemorativos, sujetos a disponibilidad.

La dependencia destacó que, desde hace más de 16 años, Ecobici ha promovido el uso del espacio público como un entorno de libre tránsito y convivencia, donde las personas puedan desplazarse con seguridad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Ecobici es utilizado por miles de personas en la capital mexicana. (Foto: Ecobici )

En ese sentido, el sistema de bicicletas compartidas ha impulsado iniciativas orientadas al respeto, la igualdad de oportunidades y la construcción de una ciudad más incluyente, contribuyendo a generar entornos seguros y libres de discriminación para habitantes y visitantes de la capital.

Actualmente, miles de personas utilizan diariamente Ecobici para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, actividades recreativas o encuentros familiares.

Durante los periodos de mayor demanda, el sistema puede registrar más de 25,000 viajes al día, consolidándose como una alternativa de movilidad sustentable y eficiente en la Ciudad de México.

El sistema Ecobici es utilizado por miles de personas diariamente. (Foto: Ecobici )

Con motivo del Pride 2026, Ecobici busca destacar que la movilidad también representa una forma de ejercer derechos y libertades, entre ellas la posibilidad de desplazarse, expresarse y ocupar el espacio público con orgullo y seguridad.

La Secretaría de Movilidad reiteró que la diversidad es uno de los principales valores que distinguen a la Ciudad de México como una de las capitales más abiertas e incluyentes del mundo, por lo que continuará impulsando estrategias que favorezcan una movilidad sustentable, accesible y segura para todas las personas.

“Una ciudad que avanza es aquella donde todas las personas tienen un lugar”, destacó el organismo al refrendar su compromiso con la construcción de espacios de encuentro, respeto y convivencia para toda la población.

Con estas acciones, Ecobici se suma nuevamente a la celebración del Pride, llevando el mensaje de que el orgullo también se mueve sobre dos ruedas.