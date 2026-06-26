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CDMX

Ruta, calles cerradas y vías alternas por la Marcha LGBT+ en la CDMX de este sábado 27 de junio

Este año se llevará a cabo la edición número 48 de la marcha del orgullo, que este año coincide con el Mundial de Futbol, por lo que habrá cambios en el avance de los contingentes.
vie 26 junio 2026 11:55 AM
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Ruta de la marcha LGBT+2026 en CDMX: calles cerradas en la ciudad este sábado 27 de junio
La marcha LGBT+ se lleva a cabo de manera tradicional el último sábado de junio de cada año, cuando los colectivos avanzan sobre avenida Reforma en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

La edición número 48 de la Marcha LGBT+ en la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo el sábado 27 de junio, y debido a que este año coincide con la fiebre mundialista, los participantes no podrán ingresar a la plancha del Zócalo capitalino.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la comunidad comprensión porque este 2026 la plancha está ocupada con el Fan Fest para transmitir los partidos del Mundial de Futbol, y que no existe otro motivo por el que no podrán ingresar.

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Desde este vienes ya comenzaron los cortes a la circulación por la instalación de un escenario en Eje Central Lázaro Cárdenas en el tramo que va de la avenida 5 de Mayo a Tacuba, se recomienda a los automovilistas circular por Paseo de la Reforma y Eje 2 Oriente.​

La cuenta oficial de la movilización @marchalgbatcdmx solicitó al gobierno de la CDMX que respete el avance de los distintos contingentes por las principales avenidas, y mostraron particular preocupación por la instalación de un escenario de la Secretaría de Cultura de la CDMX sobre Eje Central a la altura de la calle 5 de Mayo y Madero. Además, insistieron en llegar a la plancha del Zócalo capitalino.

“Solicitamos su reubicación más adelante sobre Eje Central, en un punto donde no violente nuestros derechos”, expresaron los organizadores a través de su cuenta de 𝕏.

Hora y ruta de la marcha LGBT+

Se espera que el evento cuente nuevamente con la participación de agrupaciones civiles, colectivos independientes, instituciones, artistas y empresas que respaldan los derechos de la comunidad LGBT+.

La ruta tradicional suele avanzar por los siguientes puntos:

Reforma hacia la avenida Juárez. Avanza por Eje Central y finalmente tomar la calle 5 de Mayo para ingresar a la Plaza de la Constitución; aunque en esta ocasión no podrán hacerlo, por lo que se prevé que sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX quien ofrezca más detalles sobre los puntos del avance y hasta dónde podrán llegar y que no interfiera con el ingreso de asistentes al Fan Fest.

Alternativas viales

Circuito Interior y el Eje 1 Norte.

Circuito Interior y Eje 1 Oriente.

Eje 1 Oriente y Eje 2 Oriente.

Avenida Chapultepec, Avenida de los Constituyentes y José María Izazaga.

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Recomendaciones para acudir a la marcha

  • Llevar agua para mantenerse hidratado
  • Usar ropa y zapatos cómodos
  • Usar bloqueador solar
  • Llevar sombrilla o impermeable
  • Cargar el celular y si es posible, llevar una batería portátil
  • Comer antes de salir
  • No tirar basura
  • Cuidar tus pertenencias
  • Llevar lona, cartel o pancarta, ya que tu voz también marcha.
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¿Qué dijo la presidenta?

En la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México aseguró que desde su gobierno está abierto a la inclusión, respeto a los integrantes de la comunidad, la no discriminación y garantías de los derechos; por ello, insisitió en la comprensión de no arribar al Zócalo.

“Por única ocasión, porque se está desarrollando esta actividad , pero eso no quiere decir que no haya solidaridad, reconocimiento, que haya comprensión, sino que por esta justa mundialista, el Zócalo está ocupado”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

Historia de la marcha en CDMX

La primera manifestación pública en México ocurrió el 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, cuando una treintena de personas del Frente de Liberación Homosexual de México avanzó desde la columna de la Independencia, y que en ese entonces, fueron desviados por la policía para no pasar por Reforma.

Al año siguiente, en junio de 1979, se llevó a cabo la primera "Marcha del Orgullo Homosexual de México". Partieron de la misma columna con carteles y consignas como "¡No hay libertad política si no hay libertad sexual!". Se reunieron alrededor de 1,000 personas.

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La Secretaría de Cultura recordó que este acto marcó un nuevo capítulo en la vida pública del país. Las primeras agrupaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Grupo Lambda o SEXPOL dieron base al movimiento. Las mujeres lesbianas también crearon organizaciones como Lesbos y Oikabeth.

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Marcha del Orgullo Gay Ciudad de México

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