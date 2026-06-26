Ruta de la marcha LGBT+2026 en CDMX: calles cerradas en la ciudad este sábado 27 de junio

Desde este vienes ya comenzaron los cortes a la circulación por la instalación de un escenario en Eje Central Lázaro Cárdenas en el tramo que va de la avenida 5 de Mayo a Tacuba, se recomienda a los automovilistas circular por Paseo de la Reforma y Eje 2 Oriente.​

La cuenta oficial de la movilización @marchalgbatcdmx solicitó al gobierno de la CDMX que respete el avance de los distintos contingentes por las principales avenidas, y mostraron particular preocupación por la instalación de un escenario de la Secretaría de Cultura de la CDMX sobre Eje Central a la altura de la calle 5 de Mayo y Madero. Además, insistieron en llegar a la plancha del Zócalo capitalino.

“Solicitamos su reubicación más adelante sobre Eje Central, en un punto donde no violente nuestros derechos”, expresaron los organizadores a través de su cuenta de 𝕏.

COMUNICADO URGENTE 🧵(2/3) pic.twitter.com/cM6STaURFY — Marcha LGBT CDMX 🏳️‍🌈🇲🇽🏳️‍⚧️ (@MarchaLGBTCDMX) June 26, 2026

Hora y ruta de la marcha LGBT+

Se espera que el evento cuente nuevamente con la participación de agrupaciones civiles, colectivos independientes, instituciones, artistas y empresas que respaldan los derechos de la comunidad LGBT+.

La ruta tradicional suele avanzar por los siguientes puntos:

Reforma hacia la avenida Juárez. Avanza por Eje Central y finalmente tomar la calle 5 de Mayo para ingresar a la Plaza de la Constitución; aunque en esta ocasión no podrán hacerlo, por lo que se prevé que sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX quien ofrezca más detalles sobre los puntos del avance y hasta dónde podrán llegar y que no interfiera con el ingreso de asistentes al Fan Fest.

Alternativas viales

Circuito Interior y el Eje 1 Norte.

Circuito Interior y Eje 1 Oriente.

Eje 1 Oriente y Eje 2 Oriente.

Avenida Chapultepec, Avenida de los Constituyentes y José María Izazaga.

Recomendaciones para acudir a la marcha