¿Dónde aplica la restricción?

El programa es obligatorio en toda la zona metropolitana y contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como diversos municipios del Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar esta medida puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:

Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

Recomendaciones antes de salir

Antes de salir este sábado, revisa tres cosas clave:

El calendario del Hoy No Circula

Los reportes de calidad del aire

Posibles alertas o contingencias ambientales