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CDMX

Hoy No Circula sabatino 27 de junio: qué autos no pueden salir el cuarto sábado del mes

El Hoy No Circula Sabatino busca reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México.
vie 26 junio 2026 05:27 PM
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Hoy No Circula 27 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan este viernes en CDMX y Edomex?
El Hoy No Circula Sabatino busca reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. (Cuartoscuro)

El sábado suele ser el día ideal para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirse con amigos. Pero antes de arrancar el motor este 27 de junio, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. No hacerlo puede arruinar los planes del día y, además, generar una multa que afecta directamente al bolsillo.

Este programa ambiental, vigente de las 7:00 hasta las 22:00 horas, no es solo una restricción vehicular: su objetivo es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, con el fin de mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Autos que no pueden circular este sábado

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado tienen restricción:

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni número final.

Hoy No Circula Sabatino: segundo y cuarto sábado
El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

Vehículos que sí pueden circular

En contraste, estos vehículos pueden circular sin problema:

Autos con holograma 00 y 0, generalmente vehículos nuevos o de bajas emisiones.

Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo a tecnologías limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa cuando se declara una contingencia ambiental por mala calidad del aire. Para este sábado no está prevista su aplicación, por lo que se mantiene el esquema habitual.

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¿Dónde aplica la restricción?

El programa es obligatorio en toda la zona metropolitana y contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como diversos municipios del Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde la restricción opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2.

¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar esta medida puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:

Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

Recomendaciones antes de salir

Antes de salir este sábado, revisa tres cosas clave:

El calendario del Hoy No Circula

Los reportes de calidad del aire

Posibles alertas o contingencias ambientales

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El esquema se organiza así:

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: depende del número final de la placa:

Terminación impar: primer y tercer sábado

Terminación par: segundo y cuarto sábado

Quinto sábado del mes: solo se restringen holograma 2 y vehículos foráneos

Antes de salir

Revisar el holograma y la terminación de la placa puede hacer la diferencia entre un sábado sin contratiempos o una multa inesperada. Además, cumplir con la medida contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Planear el día, cuidar el bolsillo y ayudar al medio ambiente pueden ir de la mano.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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