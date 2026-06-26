El sábado suele ser el día ideal para descansar, salir con la familia, ir al cine o reunirse con amigos. Pero antes de arrancar el motor este 27 de junio, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. No hacerlo puede arruinar los planes del día y, además, generar una multa que afecta directamente al bolsillo.
Este programa ambiental, vigente de las 7:00 hasta las 22:00 horas, no es solo una restricción vehicular: su objetivo es reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, con el fin de mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.