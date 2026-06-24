La marea verde toma las calles de la CDMX: mexicanos se preparan para duelo mundialista contra Chequia

Desde temprano, miles de aficionados comenzaron a reunirse en espacios públicos, zonas de Fan Fest y corredores turísticos portando la camiseta nacional.

Aficionados corren desde calles aledañas después de que se diera acceso FIFA fest del Zócalo Capitalino. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Familias enteras, grupos de amigos y visitantes extranjeros se mezclan en una misma escena donde predominan los playeras verdes, las banderas tricolores, los sombreros de charro y los rostros pintados con los colores nacionales.

Las imágenes que acompañan esta jornada muestran una afición que vive el Mundial más allá de los estadios.

En restaurantes y cantinas, los aficionados siguen cada noticia previa al encuentro; en las calles del Centro Histórico, comerciantes ofrecen desde banderas hasta accesorios mundialistas; mientras que en los alrededores de las zonas de reunión masiva se escuchan tambores, cánticos y porras que anticipan el ambiente de fiesta.

Bares y restaurantes de la capital se convierten en puntos de reunión para aficionados nacionales y extranjeros que siguen el paso del Tricolor, aunque en esta ocasión aplicara ley seca en varias colonias del centro de la CDMX. (Foto: Hector Quintanar/Getty Images)

La "marea verde" también se hace presente en los principales puntos turísticos de la capital. El Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Zócalo se han convertido en centros de reunión para los seguidores del Tricolor, quienes han encontrado en el Mundial organizado en casa una oportunidad única para vivir la pasión futbolera a unos pasos de sus hogares.

Jóvenes, adultos y niños comparten el entusiasmo por acompañar a la selección nacional en un Mundial histórico para el país. Algunos portan camisetas de ediciones pasadas, otros lucen el uniforme actual, pero todos coinciden en una misma ilusión: ver al equipo nacional avanzar con fuerza en el torneo.