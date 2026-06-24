La marea verde toma las calles de la CDMX: mexicanos se preparan para duelo mundialista contra Chequia

A unas horas de que este miércoles la selección mexicana dispute su tercer partido de la Copa Mundial de Futbol 2026 frente a Chequia, el verde ya domina las calles, plazas, bares, Fan Fest y principales puntos de reunión del país.
La expectativa por el encuentro ha transformado avenidas y espacios públicos en una extensión de las tribunas mundialistas, donde miles de aficionados se preparan para acompañar al Tricolor en busca de cerrar con paso firme la fase de grupos.
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Desde temprano, miles de aficionados comenzaron a reunirse en espacios públicos, zonas de Fan Fest y corredores turísticos portando la camiseta nacional.
Familias enteras, grupos de amigos y visitantes extranjeros se mezclan en una misma escena donde predominan los playeras verdes, las banderas tricolores, los sombreros de charro y los rostros pintados con los colores nacionales.
Las imágenes que acompañan esta jornada muestran una afición que vive el Mundial más allá de los estadios.
En restaurantes y cantinas, los aficionados siguen cada noticia previa al encuentro; en las calles del Centro Histórico, comerciantes ofrecen desde banderas hasta accesorios mundialistas; mientras que en los alrededores de las zonas de reunión masiva se escuchan tambores, cánticos y porras que anticipan el ambiente de fiesta.
La "marea verde" también se hace presente en los principales puntos turísticos de la capital. El Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Zócalo se han convertido en centros de reunión para los seguidores del Tricolor, quienes han encontrado en el Mundial organizado en casa una oportunidad única para vivir la pasión futbolera a unos pasos de sus hogares.
Jóvenes, adultos y niños comparten el entusiasmo por acompañar a la selección nacional en un Mundial histórico para el país. Algunos portan camisetas de ediciones pasadas, otros lucen el uniforme actual, pero todos coinciden en una misma ilusión: ver al equipo nacional avanzar con fuerza en el torneo.
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Sin embargo, la expectativa por el encuentro también ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar los operativos de limpieza, seguridad y movilidad para evitar que se repitan los problemas registrados el pasado jueves tras la victoria de México sobre Corea del Sur.
Después del pasado encuentro, miles de personas se concentraron en Paseo de la Reforma y otros puntos de la ciudad para celebrar, lo que obligó al despliegue de cuadrillas especiales de limpieza ante la acumulación de residuos y algunos daños al mobiliario urbano.
Por lo que ante el partido de este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a disfrutar la fiesta mundialista con responsabilidad, privilegiando la convivencia familiar y evitando el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias.
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Con el objetivo de distribuir la afluencia de aficionados y reducir riesgos, el gobierno capitalino habilitó 48 espacios públicos gratuitos para la transmisión del encuentro entre México y Chequia, con el objetivo de evitar que las celebraciones se concentren únicamente en el Ángel de la Independencia, punto que tradicionalmente reúne a miles de seguidores después de cada partido de la selección nacional.
"Descentralizamos la alegría para evitar aglomeraciones que generen riesgos de protección civil. Lo que queremos es lograr que la celebración se distribuya en distintos puntos de la ciudad", señaló la mandataria.
Las autoridades también reforzarán la campaña ambiental "La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad", mediante la instalación de 756 contenedores para la separación de residuos en 252 puntos estratégicos. De ellos, 600 serán colocados sobre Paseo de la Reforma, una de las zonas donde se prevé una mayor concentración de aficionados.
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que los materiales recuperados serán incorporados a procesos de economía circular para transformarse posteriormente en mobiliario urbano destinado a parques, jardines, Utopías y otros espacios comunitarios.
Además, como parte de las medidas para mantener el orden durante la jornada mundialista, el Gobierno de la Ciudad de México también decretó Ley Seca en diversas zonas del centro de la capital. De acuerdo con el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas entró en vigor este 24 de junio a las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.
El operativo contempla además la instalación de 180 baños móviles y el despliegue de más de 30,000 servidores públicos de distintas dependencias para atender a los asistentes. En materia de seguridad y movilidad participará más de 56,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de personal de Protección Civil, Cruz Roja y organismos de transporte.
Para facilitar el regreso de los asistentes, el Metro, Metrobús y Tren Ligero amplia su servicio hasta la 1:00 de la mañana del jueves, mientras que las autoridades mantendrán vigilancia especial en los puntos donde históricamente se concentran los festejos de la afición mexicana.
La emoción continúa creciendo conforme se acerca el silbatazo inicial. Las banderas ondean entre la multitud, los tambores marcan el ritmo de la espera y el color verde se multiplica en calles y plazas.