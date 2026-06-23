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CDMX

Ley seca en la CDMX por México vs Chequia: fecha, horario y colonias afectadas

La medida fue anunciada tras las celebraciones masivas de aficionados en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma por los recientes triunfos de la Selección Mexicana.
mar 23 junio 2026 12:19 PM
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Ley seca el 24 de junio en CDMX: no habrá venta de alcohol por el partido México vs. Chequia en estos lugares
La CDMX aplicará ley seca temporal por el partido México vs Chequia del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro )

La Ciudad de México aplicará una ley seca temporal con motivo del partido entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , una medida que busca contener aglomeraciones y preservar el orden público tras las celebraciones masivas registradas en días recientes por los triunfos de la selección mexicana.

La restricción entrará en vigor este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio, de acuerdo con un acuerdo emitido por la Secretaría de Gobierno capitalina.

La decisión llega después de que miles de aficionados se congregaron en distintos puntos de la capital, especialmente en el Centro Histórico y sobre Paseo de la Reforma, donde se registró un consumo generalizado de bebidas alcohólicas durante los festejos por la segunda victoria del combinado nacional en el torneo.

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¿Dónde aplicará la ley seca?

La prohibición no abarcará toda la Ciudad de México, sino zonas específicas consideradas estratégicas por las autoridades debido a la concentración de personas que suele generarse durante eventos deportivos de gran magnitud, especialmente en las zonas del Centro Histórico y el Paseo de la Reforma.

La suspensión de la venta de bebidas alcohólicas aplicará en estas zonas:

-El perímetro A del Centro Histórico

-La colonia Centro

-Tabacalera

-Juárez

-San Rafael

-Cuauhtémoc

Durante el periodo establecido no podrán venderse bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y otros establecimientos que comercialicen estos productos para consumo fuera del lugar.

El acuerdo precisa que también quedará suspendida la venta de alcohol en envase cerrado destinada a consumirse fuera de los negocios.

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Restaurantes y hoteles sí podrán vender alcohol

La medida contempla algunas excepciones.

Los restaurantes, establecimientos de hospedaje, salones de fiestas, clubes privados, cines, teatros y auditorios podrán seguir ofreciendo bebidas alcohólicas siempre que el consumo se realice dentro del establecimiento y esté acompañado de alimentos, bajo la modalidad de copeo y dentro de los horarios autorizados.

Esto significa que quienes planeen seguir el encuentro en restaurantes o establecimientos con servicio de alimentos podrán consumir bebidas alcohólicas, siempre que se respeten las condiciones previstas en la regulación.

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La restricción responde a las concentraciones masivas registradas tras los recientes triunfos de la Selección Mexicana. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

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Una medida preventiva en pleno Mundial

Aunque el acuerdo no menciona de forma expresa los festejos registrados tras los partidos anteriores de México, las autoridades justificaron la decisión como una acción preventiva para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial.

Según el documento, el objetivo es preservar el orden público, proteger a las personas asistentes y prevenir conductas que puedan alterar la convivencia durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La medida también busca reducir riesgos asociados a concentraciones masivas de aficionados en espacios públicos, donde históricamente el consumo de alcohol suele incrementar la probabilidad de incidentes, alteraciones al tránsito y problemas de seguridad.

¿Qué pasa con el consumo de alcohol en la vía pública?

Un aspecto relevante es que el acuerdo se enfoca exclusivamente en la comercialización de bebidas alcohólicas y no establece nuevas restricciones respecto al consumo en calles, plazas o avenidas.

Sin embargo, esto no significa que beber en la vía pública esté permitido. La legislación vigente en la Ciudad de México ya contempla sanciones para quienes consuman alcohol en espacios públicos no autorizados.

Por ello, la ley seca anunciada para este miércoles se concentra en limitar los puntos de venta de bebidas alcohólicas en las zonas de mayor afluencia de aficionados, mientras que las reglas sobre consumo en la vía pública permanecen sin cambios.

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Habrá sanciones por incumplimiento

Las autoridades advirtieron que los establecimientos que incumplan la disposición podrán ser sujetos a sanciones administrativas.

El acuerdo establece que quienes violen la prohibición podrán ser remitidos ante el Juzgado Cívico correspondiente para determinar las medidas aplicables conforme a la normatividad vigente.

México busca su tercera victoria en el Mundial 2026

México enfrentará a Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en un partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Tricolor ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras imponerse a Sudáfrica y República de Corea en sus dos primeros compromisos, resultados que también le garantizaron el liderato del Grupo A. Ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará cerrar la primera ronda con paso perfecto y llegar a la fase eliminatoria con mayor confianza y ritmo competitivo.

Ante la expectativa de nuevas concentraciones de aficionados en plazas, corredores turísticos y puntos emblemáticos de la capital, el Gobierno de la Ciudad de México optó por implementar restricciones temporales a la venta de bebidas alcohólicas con el objetivo de prevenir incidentes y mantener el orden durante las celebraciones relacionadas con el torneo.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Ciudad de México

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