Ley seca el 24 de junio en CDMX: no habrá venta de alcohol por el partido México vs. Chequia en estos lugares

La Ciudad de México aplicará una ley seca temporal con motivo del partido entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , una medida que busca contener aglomeraciones y preservar el orden público tras las celebraciones masivas registradas en días recientes por los triunfos de la selección mexicana.

La restricción entrará en vigor este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio, de acuerdo con un acuerdo emitido por la Secretaría de Gobierno capitalina.

La decisión llega después de que miles de aficionados se congregaron en distintos puntos de la capital, especialmente en el Centro Histórico y sobre Paseo de la Reforma, donde se registró un consumo generalizado de bebidas alcohólicas durante los festejos por la segunda victoria del combinado nacional en el torneo.