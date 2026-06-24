El futbol da felicidad a los mexicanos, dice Claudia Sheinbaum tras declaraciones de Javier Aguirre

“Se muestra cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene y la alegría que genera. Estamos contentos cuando el pueblo está contento. Estamos contentos porque ha ganado la selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México”, dijo.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que el entrenador del Tri afirmara que solo pueden responsabilizarse sobre el desempeño futbolístico y no de los asuntos que no les corresponden como los problemas del país.

"Con mucha naturalidad (lo tomamos), haciendo lo que nos corresponde hacer: jugar al futbol. No podemos solucionar otros problemas, sí podemos solucionar los propios del futbol. Intentamos representar dignamente a nuestro país, darle una alegría a nuestro pueblo mexicano, pero hasta ahí, no podemos de alguna suerte cargarnos con cosas que no nos competen o no nos corresponden”, dijo el técnico.

La anfitrionía de México en el Mundial de la FIFA y el arranque con triunfos en la competencia han desbordado la euforia de los aficionados mexicanos. Ya sea en el estadio, en los FIFA Fan Fest o en las calles, la afición se congrega para ver los encuentros, para aplaudir, para corear México y para festejar.

La presidenta Sheinbaum no quiso dar su pronóstico para este partido, pero deseó éxito a los 11 seleccionados.