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El futbol da felicidad a los mexicanos, dice Claudia Sheinbaum tras declaraciones de Javier Aguirre

Luego de que el entrenador de la selección mexicana afirmó que ellos juegan y no resuelven los problemas del país, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el futbol da alegría a los mexicanos.
mié 24 junio 2026 11:34 AM
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sheinbaum selección mexicana
La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la selección mexicana previo a su participación en la Copa del Mundo 2026. El lábaro patrio fue recibido por el portero Guillermo Ochoa. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Luego de que el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, asegurara que los futbolistas juegan pero no resuelven los problemas del país, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el Mundial de Futbol da “alegría, felicidad, emoción”, a los mexicanos.

En su conferencia de prensa previo al partido entre México y Chequia, la presidenta deseó suerte la selección en el último partido de la fase de grupos, el cual se jugará esta noche en el Estadio Ciudad de México.

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“Se muestra cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene y la alegría que genera. Estamos contentos cuando el pueblo está contento. Estamos contentos porque ha ganado la selección y por eso toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México”, dijo.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que el entrenador del Tri afirmara que solo pueden responsabilizarse sobre el desempeño futbolístico y no de los asuntos que no les corresponden como los problemas del país.

"Con mucha naturalidad (lo tomamos), haciendo lo que nos corresponde hacer: jugar al futbol. No podemos solucionar otros problemas, sí podemos solucionar los propios del futbol. Intentamos representar dignamente a nuestro país, darle una alegría a nuestro pueblo mexicano, pero hasta ahí, no podemos de alguna suerte cargarnos con cosas que no nos competen o no nos corresponden”, dijo el técnico.

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La anfitrionía de México en el Mundial de la FIFA y el arranque con triunfos en la competencia han desbordado la euforia de los aficionados mexicanos. Ya sea en el estadio, en los FIFA Fan Fest o en las calles, la afición se congrega para ver los encuentros, para aplaudir, para corear México y para festejar.

La presidenta Sheinbaum no quiso dar su pronóstico para este partido, pero deseó éxito a los 11 seleccionados.

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Aún no decide dónde verá el partido

La presidenta informó que aún no decide dónde verá el partido de México, sin embargo, compartió que como parte de los festejos de su cumpleaños número 64 comerá pozole en Palacio Nacional.

“Como juega la selección está difícil para la familia llegar al centro, entonces el domingo vamos a comer con ellos. Hoy voy a comer pozole, que es de mis platillos favoritos”, comentó.

La presidenta siguió el primer juego de México desde un deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que el segundo encuentro lo vio en Palacio Nacional.

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