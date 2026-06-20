Colapsa vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc; muere un hombre de 30 años

"Lamentablemente se ha confirmado la localización del cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros en el colapso en Hipódromo Condesa", escribió en redes sociales Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil local.

El inmueble se ubica en Chilpancingo 61. Se trata de una vivienda sin mantenimiento, de un solo nivel, donde habitaban personas recolectadoras de basuras, aseguró la funcionaria en una entrevista con Radiofórmula.

Equipos de atención a emergencias acudieron a la vivienda para realizar las tareas de rescate. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará los peritajes correspondientes.

La vivienda sufrió afectaciones por las fuertes lluvias registradas en la capital.

"En el inmueble de planta baja y un nivel de construcción antigua, a consecuencia de la filtración de agua y deterioro por el paso del tiempo, colapsó la losa del primer nivel sobre la losa de la planta baja, provocando el derrumbe total", agregó la dependencia en un comunicado.

Como medida de mitigación de riesgos se retiró del inmueble un tanque estacionario de gas LP con capacidad para 1000 litros y la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, revisó predios colindantes sin encontrar afectaciones mayores.

Luego de los trabajos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, en los que apoyo activamente una célula de la @SGIRPC_CDMX, lamentablemente se ha confirmado la localización del cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros en el colapsado en Hipódromo Condesa. pic.twitter.com/1CUgfKBz9a — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 20, 2026

Para permitir las labores, personal de Ecobici retiró alrededor de 20 bicicletas de una estación que se encontraba frente al inmueble.

En las labores de rescate participan elementos del Cuerpo de Bomberos, del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Obras, Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).