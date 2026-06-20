Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Colapsa vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc; muere un hombre de 30 años

En el incidente también fue rescatada una mujer de 63 años, quien fue trasladada al Hospital General de Balbuena.
sáb 20 junio 2026 12:24 PM
Añadir Expansión Política en Google
Colapsa vivienda en la colonia Hipódromo, Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc
El techo de la vivienda se derrumbó tras ser reblandecido por las fuertes lluvias de los últimos días. (Foto: Tomada de @AlessandraRdlv)

Una antigua vivienda de la colonia Hipódromo Condesa colapsó la madrugada de este sábado debido a que las fuertes lluvias de los últimos días reblandecieron la estructura del edificio.

En el incidente se encontró un cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años, mientras que una mujer de 63 años fue rescatada y trasladada al Hospital General de Balbuena, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Publicidad

"Lamentablemente se ha confirmado la localización del cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros en el colapso en Hipódromo Condesa", escribió en redes sociales Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil local.

El inmueble se ubica en Chilpancingo 61. Se trata de una vivienda sin mantenimiento, de un solo nivel, donde habitaban personas recolectadoras de basuras, aseguró la funcionaria en una entrevista con Radiofórmula.

Para saber más

Lluvia Capital
CDMX

Autoridades de CDMX activan la Alerta Roja por lluvias en alcaldías Coyoacán y Tlalpan

Equipos de atención a emergencias acudieron a la vivienda para realizar las tareas de rescate. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará los peritajes correspondientes.

La vivienda sufrió afectaciones por las fuertes lluvias registradas en la capital.

"En el inmueble de planta baja y un nivel de construcción antigua, a consecuencia de la filtración de agua y deterioro por el paso del tiempo, colapsó la losa del primer nivel sobre la losa de la planta baja, provocando el derrumbe total", agregó la dependencia en un comunicado.

Como medida de mitigación de riesgos se retiró del inmueble un tanque estacionario de gas LP con capacidad para 1000 litros y la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, revisó predios colindantes sin encontrar afectaciones mayores.

Para permitir las labores, personal de Ecobici retiró alrededor de 20 bicicletas de una estación que se encontraba frente al inmueble.

En las labores de rescate participan elementos del Cuerpo de Bomberos, del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Obras, Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Publicidad

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también informó sobre el deceso y lamentó los hechos.

"Lamentablemente, a esta hora encontramos un cuerpo sin vida en el colapso de la vivienda. Toda mi solidaridad para la familia", publicó en la plataforma X.

Publicidad

Tags

Obras Accidentes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad