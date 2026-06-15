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México

Las lluvias frenan actividades en los Fan Fest de CDMX y Monterrey

Autoridades de CDMX y Nuevo León activaron alertas en las últimas horas por las fuertes lluvias registradas... las cuales han provocado que fallen pantallas y aficionados se alejen de los Fan Fest instalados.
lun 15 junio 2026 06:58 PM
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Afectaciones lluvia ciudad
Capitalinos se resguardan por las intensas lluvias de las últimas horas. (Foto: Cuartoscuro )

Una tormenta registrada en el Centro Histórico afectó el desarrollo del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se transmitía el partido entre Uruguay y Arabia Saudita.

Alrededor de las 16:20 horas, la lluvia comenzó a intensificarse mientras decenas de asistentes seguían la transmisión del encuentro. Entonces las pantallas instaladas en el evento dejaron de funcionar: la señal se interrumpió y quedó la imagen en blanco.

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En los monitores apareció un mensaje en el que se informaba que, debido a las condiciones climatológicas, el personal del evento revisaba el escenario para garantizar la seguridad de los asistentes y del propio espectáculo.

La tormenta provocó además inundaciones en los stands instalados bajo lonas en la zona lateral de la pantalla principal. El agua se acumuló rápidamente entre carpas y estructuras de protección, formando charcos en áreas donde se encontraban cajas de electricidad y cableado.

Personal solicitó a los asistentes resguardarse, mientras continuaban las labores para asegurar el área.

En paralelo, también se reportó la cancelación de actividades del FIFA Fan Fest en la ciudad de Monterrey durante este lunes 15 de junio, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la región.

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Alerta Naranja en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 15 de junio de 2026 en cuatro alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones bajo este nivel de alerta son Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo entre las 17:05 y las 20:00 horas.

De manera paralela, la dependencia actualizó la Alerta Amarilla por el mismo fenómeno meteorológico en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas zonas se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo.

Ante estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable, evitar tirar grasas o basura en el drenaje y mantener coladeras limpias para prevenir encharcamientos.

Asimismo, exhortó a no transitar por calles con acumulación de agua o inundaciones, conducir con precaución ante posibles restos de árboles u objetos arrastrados por la lluvia, y evitar resguardarse cerca de muros, árboles, cables de energía eléctrica o espectaculares que puedan representar un riesgo.

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