Las matracas, los gritos y las porras de los aficionados se escuchan en las calles de la Ciudad de México desde el pasado 11 de junio que comenzó la Copa Mundial de Futbol.
Los jerseys de las selecciones favoritas circulan como olas en el mar alrededor del Estadio CDMX o el Ángel de la Independencia, donde se festejan los triunfos tras rodar el balón, pero la fiesta no ha llegado aún a su totalidad en restaurantes y hoteles.
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Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señala que durante la inauguración del Mundial se reportaron ventas 30% superiores, cuando la expectativa era arriba de un 60%.
“Estuvo muy por debajo de las expectativas que nosotros teníamos”, afirma.
Los negocios que tuvieron mejores resultados son aquellos ligados a la venta de alcohol, como restaurantes-bar y cantinas, así como aquellos que prepararon experiencias y promociones especiales para los aficionados. En estos establecimientos se recibieron entre 30% y 50% más clientes.
El factor protesta
Uno de los principales factores que golpeó a restaurantes, bares, cantinas, fondas, torterías y demás negocios de alimentos y bebidas son las manifestaciones sociales.
Desde un día antes de la inauguración, las protestas amenazaban la llegada de los turistas al Estadio CDMX, por lo que el gobierno capitalino desplegó un operativo para resguardar a los aficionados.
Las madres buscadoras que habían marchado el miércoles por la noche intentaron llegar nuevamente a la sede del encuentro entre México y Sudáfrica, aunque otras tantas decidieron quedarse en el Ángel de la Independencia. Al mismo tiempo, los maestros disidentes hacían lo propio.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) juega un papel protagónico en que la derrama económica no sea la deseada por el plantón instalado en calles del Centro Histórico desde el 25 de mayo y sus movilizaciones que hasta el 18 de junio persisten.
“El 94% (de negocios) ha reportado afectaciones directas por bloqueos y cierres viales, prácticamente nueve de cada 10 establecimientos se han visto afectados en su operación. (…) No solo ese día (de la inauguración del Mundial), cuatro de cada 10 restaurantes nos ha dicho que ha tenido afectaciones por más de una semana”, explica Ramírez del Palacio.
En estas zonas donde ha habido bloqueos, hay más de 1,000 establecimientos que han sido afectados en el corredor de (Paseo de la) Reforma y Centro Histórico.
Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac
El impacto en los negocios afecta a trabajadores, proveedores y familias cuyo ingreso depende de la llegada de clientes, por lo cual desde la Canirac se ha pedido a las autoridades del Gobierno federal y capitalino conciliar con los grupos manifestantes.
“Hemos hecho un llamado a acelerar los acuerdos que permitan recuperar la movilidad y la actividad económica en la Ciudad de México”, apunta.
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Otra muestra de la expectativa no cumplida se encuentra en las habitaciones de hotel. En contraste con eventos como la Fórmula 1 y el Día de Muertos en los que la ocupación hotelera en la ciudad suele rondar entre 80% y 90%, parael arranque del Mundial llegó al 65%.
“Se esperaba que durante esta justa mundialista nosotros tuviéramos una ocupación un poco mayor a esta cifra, sin embargo ahora se está quedando cerca del 65%, muy parecido a un fin de semana”, dice Jessica Guevara, presidenta de Turismo en la Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México (Coparmex CDMX).
La congestión y los cierres viales, marchas y plantones, así como obras de movilidad que no alcanzaron a resolver la alta demanda de transporte tanto de residentes como de turistas de forma eficiente son los principales factores que considera pudieron generar incertidumbre para que aficionados se decidieran a venir a la ciudad.
“Eso hace que también el turista tenga cierta resistencia a llegar a la Ciudad de México, porque no tenemos una facilidad en cuanto a la movilidad, por ejemplo”, apunta la presidenta de Turismo de Coparmex CDMX.
La cifra está lejos de la expectativa de 5.5 millones de turistas que la Secretaría de Turismo preveía durante el Mundial de Futbol.
“Las cifras que se dieron desde que comenzó todo el auge cuando venía el Mundial fueron muy altas, la expectativa de que iban a llegar 5.5 millones de turistas al país y que iban a generar una derrama económica de poco más de 60,000 millones de pesos evidentemente no se cumple”, señala la presidenta de Turismo de la Coparmex CDMX.
Pero el torneo todavía no acaba y se espera que la afluencia de aficionados pueda recuperarse en los próximos días conforme vayan avanzando los equipos en el torneo, al verse atraídas las aficiones de selecciones de diferentes países.
Para ello, Guevara considera que es necesario incrementar la inversión en la promoción turística de la CDMX, así como la colaboración entre el Gobierno de la ciudad, el sector privado e incluso embajadas para generar experiencias que atraigan a más turistas.
La esperanza es que se repitan escenas como las que se vieron en el partido Colombia