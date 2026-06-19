Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señala que durante la inauguración del Mundial se reportaron ventas 30% superiores, cuando la expectativa era arriba de un 60%.

“Estuvo muy por debajo de las expectativas que nosotros teníamos”, afirma.

Los negocios de bebidas y comidas tuvieron mayor afluencia. Aficionados de la Selección de Colombia se reunieron en distintos restaurantes de la Zona Rosa para seguir la transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Los negocios que tuvieron mejores resultados son aquellos ligados a la venta de alcohol, como restaurantes-bar y cantinas, así como aquellos que prepararon experiencias y promociones especiales para los aficionados. En estos establecimientos se recibieron entre 30% y 50% más clientes.

El factor protesta

Uno de los principales factores que golpeó a restaurantes, bares, cantinas, fondas, torterías y demás negocios de alimentos y bebidas son las manifestaciones sociales.

Desde un día antes de la inauguración, las protestas amenazaban la llegada de los turistas al Estadio CDMX, por lo que el gobierno capitalino desplegó un operativo para resguardar a los aficionados.

Policías contuvieron un contingente de manifestantes en los alrededores del Estadio Azteca (ahora CDMX). (Foto: Lucia Flores/Getty Images)

Las madres buscadoras que habían marchado el miércoles por la noche intentaron llegar nuevamente a la sede del encuentro entre México y Sudáfrica, aunque otras tantas decidieron quedarse en el Ángel de la Independencia. Al mismo tiempo, los maestros disidentes hacían lo propio.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) juega un papel protagónico en que la derrama económica no sea la deseada por el plantón instalado en calles del Centro Histórico desde el 25 de mayo y sus movilizaciones que hasta el 18 de junio persisten.

“El 94% (de negocios) ha reportado afectaciones directas por bloqueos y cierres viales, prácticamente nueve de cada 10 establecimientos se han visto afectados en su operación. (…) No solo ese día (de la inauguración del Mundial), cuatro de cada 10 restaurantes nos ha dicho que ha tenido afectaciones por más de una semana”, explica Ramírez del Palacio.

En estas zonas donde ha habido bloqueos, hay más de 1,000 establecimientos que han sido afectados en el corredor de (Paseo de la) Reforma y Centro Histórico. Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac

El impacto en los negocios afecta a trabajadores, proveedores y familias cuyo ingreso depende de la llegada de clientes, por lo cual desde la Canirac se ha pedido a las autoridades del Gobierno federal y capitalino conciliar con los grupos manifestantes.

“Hemos hecho un llamado a acelerar los acuerdos que permitan recuperar la movilidad y la actividad económica en la Ciudad de México”, apunta.