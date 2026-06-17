Con retraso de una semana, reabren estaciones de Línea 2 del Metro CDMX... pero faltan dos
De las 16 estaciones de la Línea 2 que tuvieron remodelaciones, dos continúan cerradas: Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan, donde se celebra el FIFA Fan Fest y los partidos se transmiten en vivo en una mega pantalla.
Con siete días de retraso, este miércoles reabrieron otras dos estaciones de la Línea 2 del Metro que se mantenían cerradas por obras de remodelación. Portales y Nativitas ya funcionan con normalidad, con lo que prácticamente está lista toda la Línea, principal vía del transporte público para llegar al Estadio Ciudad de México, donde esta noche jugarán las selecciones de Colombia y Uzbekistán.
El gobierno capitalino inició la remodelación en febrero, en el tramo que corre de Revolución a Taxqueña. Estimaba reabrir todas las estaciones el 9 de junio, dos días antes del arranque del Mundial de Futbol 2026, pero no cumplió la meta.
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De las 16 estaciones de la Línea 2 que tuvieron remodelaciones, dos continúan cerradas: Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan, donde se celebra el FIFA Fan Fest y los partidos se transmiten en vivo en una mega pantalla.
Hace una semana, también permanecían sin servicio Portales y Nativitas, pero ahora operan sin problemas, después de cambios menores en sus instalaciones.
En las estaciones Hidalgo y Bellas Artes, muy usadas por los turistas, se hicieron obras mayores de remodelación: se cambiaron pisos y paredes, iluminación y señalizaciones. Aunque no suspendieron el servicio por completo, atravesar aquellas estaciones era como participar en una carrera de obstáculos.
Hasta el martes pasado seguían con algunas áreas en obra y los trabajadores continuaban instalando luminarias, ajustando muros y realizando acabados. Los usuarios caminaban por los pasillos llenos de polvo.
Este miércoles, ambas estaciones están prácticamente listas, aunque con detalles menores de limpieza y funcionamiento.
En Hidalgo, por ejemplo, ya no se observan obras activas, pero los nuevos torniquetes, de puertas automáticas de cristal, no funcionan todavía en algunos accesos.
La estación Bellas Artes mantiene cerrados algunos accesos a los transbordos y pasillos que siguen con obras. También hay residuos de materiales de construcción en algunas esquinas. Pero todos los faroles y candelabros del nuevo sistema de iluminación ya funcionan, y su luz cálida acentúa el calor en la estación. Lo que faltan son las señalizaciones.
Salvo para los usuarios acostumbrados a ese trayecto, en esta estación no hay letreros que permitan identificar el nombre o las direcciones de los andenes. Varias veces, las personas preguntan a los policías si están en el andén correcto.
En el resto de estaciones de la Línea 2, las señalizaciones fueron remodeladas y muchas incluyen indicaciones en español e inglés.
En la estación Taxqueña, que ya operaba desde hace días, aún existen áreas restringidas debido a trabajos de acabados. Sin embargo, ya funcionan las nuevas puertas de entrada y salida automáticas, diseñadas para abrirse mediante sensores y sin contacto físico, que hace una semana estaban con ajustes.
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La CNTE afecta agenda de Brugada
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, planeaba reinaugurar las estaciones este miércoles. Pero, por segunda vez en dos semanas, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le arruinaron la agenda.
Brugada programó el evento a las 11:00 de la mañana en Taxqueña, pero, desde una hora antes, los maestros comenzaron a manifestarse en las inmediaciones de esa estación del Metro y marcharon por tercera ocasión hacia el Estadio Ciudad de México.
La movilización es parte de la huelga indefinida que los docentes realizan en la Ciudad de México desde el 1 de junio para exigir al gobierno una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. También demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; aumento salarial; la desaparición del actual sistema de carrera magisterial y pensiones dignas y solidarias, que no sean administradas en cuentas individuales a través de Afores.
Tras 17 días en huelga, siete sin diálogo con el gobierno y un cansancio evidente entre las bases, la CNTE cambió su plan de acción en un intento de recuperar la fuerza y la presión que ejerció en los primeros días del paro nacional.
Hoy, algunos contingentes marcharon hacia el Estadio Ciudad de México desde Taxqueña; otros partieron de Acoxpa y de la zona de hospitales de Tlalpan.
Un grupo más, encabezado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), avanzó desde Avenida del Imán. Pero de inmediato fue retenido por un grupo de granaderos que los revisó sin ninguna orden, dañó su equipo de sonido y les quitó celulares a los maestros que grababan su actuación. A la líder de la Sección 14, Elvira Veleces, la policía le arrebató el celular y lo quemó.
Después del altercado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció en redes sociales que este miércoles, a partir de las 13:30 horas, retomaría el diálogo con la CNTE, en conjunto con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Martí Batres, director general del ISSSTE.
“Con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”, escribió Delgado.
La Comisión Única Negociadora de la CNTE aceptó la invitación al diálogo y se dirigió a la Secretaría de Gobernación.