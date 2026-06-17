Con retraso de una semana, reabren estaciones de Línea 2 del Metro CDMX... pero faltan dos

De las 16 estaciones de la Línea 2 que tuvieron remodelaciones, dos continúan cerradas: Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan, donde se celebra el FIFA Fan Fest y los partidos se transmiten en vivo en una mega pantalla.

Hace una semana, también permanecían sin servicio Portales y Nativitas, pero ahora operan sin problemas, después de cambios menores en sus instalaciones.

Las estaciones Nativitas y Portales, que hace una semana continuaban cerradas, ya operan con normalidad. (Foto: Dulce Soto)

En las estaciones Hidalgo y Bellas Artes, muy usadas por los turistas, se hicieron obras mayores de remodelación: se cambiaron pisos y paredes, iluminación y señalizaciones. Aunque no suspendieron el servicio por completo, atravesar aquellas estaciones era como participar en una carrera de obstáculos.

Hasta el martes pasado seguían con algunas áreas en obra y los trabajadores continuaban instalando luminarias, ajustando muros y realizando acabados. Los usuarios caminaban por los pasillos llenos de polvo.

Las obras en el Metro iniciaron hace varias semanas, de cara a la Copa del Mundo de Futbol. (Foto: Dulce Soto)

Este miércoles, ambas estaciones están prácticamente listas, aunque con detalles menores de limpieza y funcionamiento.

En Hidalgo, por ejemplo, ya no se observan obras activas, pero los nuevos torniquetes, de puertas automáticas de cristal, no funcionan todavía en algunos accesos.

La estación Bellas Artes mantiene cerrados algunos accesos a los transbordos y pasillos que siguen con obras. También hay residuos de materiales de construcción en algunas esquinas. Pero todos los faroles y candelabros del nuevo sistema de iluminación ya funcionan, y su luz cálida acentúa el calor en la estación. Lo que faltan son las señalizaciones.

Salvo para los usuarios acostumbrados a ese trayecto, en esta estación no hay letreros que permitan identificar el nombre o las direcciones de los andenes. Varias veces, las personas preguntan a los policías si están en el andén correcto.

En el resto de estaciones de la Línea 2, las señalizaciones fueron remodeladas y muchas incluyen indicaciones en español e inglés.

En la estación Taxqueña, que ya operaba desde hace días, aún existen áreas restringidas debido a trabajos de acabados. Sin embargo, ya funcionan las nuevas puertas de entrada y salida automáticas, diseñadas para abrirse mediante sensores y sin contacto físico, que hace una semana estaban con ajustes.