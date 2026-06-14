Coparmex CDMX reporta ocupación hotelera del 65% en arranque del Mundial

No obstante, la ocupación hotelera en la capital mexicana fue del 65% aproximadamente, según la Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México (Coparmex CDMX).

“El Mundial inició en una ciudad que arrastra problemas estructurales que no fueron resueltos con la anticipación necesaria: congestión vial, fallas y saturación en el transporte público, obras concluidas a marchas forzadas, cierres de vialidades, manifestaciones, afectaciones a comercios, presión sobre los servicios públicos, problemas de abastecimiento de agua y una alta dependencia del trabajo informal”, indicó la asociación empresarial.

La Ciudad de México no es la única. A punto de arrancar el Mundial, Monterrey tenía una ocupación hotelera que rondaba el 60%, según la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHNL).

Mientras en Guadalajara, la ocupación llegó a alrededor del 50% de las habitaciones, apenas un par de días antes del arranque de la justa futbolística, indicó la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch.

En las tres sedes mexicanas del Mundial se esperaba que los hoteles alcanzaran una ocupación por encima del 80%, estimó en febrero la consultora Deloitte.

Si bien el balance final puede cambiar conforme avancen los partidos hacia los dieciseisavos y octavos de final, Coparmex advierte que la expectativa de llegada de 5.5 millones de turistas adicionales al país y una derrama económica de 60,000 millones de pesos son metas, no resultados comprobados.