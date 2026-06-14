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México

Coparmex CDMX reporta ocupación hotelera del 65% en arranque del Mundial

En México se esperaba una ocupación hotelera arriba del 80%, pero en la inauguración en la Ciudad de México se alcanzó alrededor del 65%.
dom 14 junio 2026 07:30 PM
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Una fan de la selección mexicana celebra en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México frente a Sudáfrica el 11 de junio con un marcador 2-0. En el país se espera la llegada de 5.5 millones de turistas durante el Mundial de Futbol. (Foto: Marco Antonio Martínez/AFP)

El Gobierno de México espera la llegada de 5.5 millones de turistas al país durante el Mundial –del 11 de junio al 5 de julio– pero el arranque de la Copa del Mundo no alcanza las expectativas sobre la ocupación hotelera en las ciudades mundialistas.

Para el primer partido entre México contra Sudáfrica, los boletos para la inauguración del Mundial en el Estadio CDMX alcanzaron un precio de alrededor de 3,738 dólares (alrededor de 64,174 pesos), de acuerdo con la plataforma Ticket Data.

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No obstante, la ocupación hotelera en la capital mexicana fue del 65% aproximadamente, según la Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México (Coparmex CDMX).

“El Mundial inició en una ciudad que arrastra problemas estructurales que no fueron resueltos con la anticipación necesaria: congestión vial, fallas y saturación en el transporte público, obras concluidas a marchas forzadas, cierres de vialidades, manifestaciones, afectaciones a comercios, presión sobre los servicios públicos, problemas de abastecimiento de agua y una alta dependencia del trabajo informal”, indicó la asociación empresarial.

La Ciudad de México no es la única. A punto de arrancar el Mundial, Monterrey tenía una ocupación hotelera que rondaba el 60%, según la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHNL).

Mientras en Guadalajara, la ocupación llegó a alrededor del 50% de las habitaciones, apenas un par de días antes del arranque de la justa futbolística, indicó la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch.

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En las tres sedes mexicanas del Mundial se esperaba que los hoteles alcanzaran una ocupación por encima del 80%, estimó en febrero la consultora Deloitte.

Si bien el balance final puede cambiar conforme avancen los partidos hacia los dieciseisavos y octavos de final, Coparmex advierte que la expectativa de llegada de 5.5 millones de turistas adicionales al país y una derrama económica de 60,000 millones de pesos son metas, no resultados comprobados.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Hoteles Ciudad de México Jalisco Nuevo León

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