FIFA Fan Fest del Zócalo abre sus puertas pese a bloqueos y aficionados llegan para la inauguración del Mundial 2026

Aún sin tener la seguridad, pero sí la corazonada de que se abriría el acceso al Zócalo para el FIFA Fan Fest, cientos de mexicanos llegaron desde primeras horas del día al centro de la Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026.
El anuncio esperado llegó hasta pasadas las 8:00 horas, cuando la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dijo que sí abriría, lo que minutos más tarde fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Vistiendo su jersey de la Selección mexicana, que hoy debutará contra Sudáfrica, banderas, matracas, sombreros, y los más prevenidos, con paraguas e impermeables, los aficionados caminaron por varias calles debido al cierre de las estaciones del Metro para lograr llegar.
Entre las estaciones cerradas están la Línea 2 con Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan; en la Línea 3 la estación Hidalgo, que permite la conexión con la Línea 2.
Familias completas que llegaron desde muy temprano descansaban en las banquetas, desayunaban o se tomaban selfies, mientras se da el acceso al festival.
La fila de ingreso no está delimitada, lo que provocó dudas de dónde formarse, y gritos de “a la fila, a la fila” cuando algunos recién llegados buscaban un espacio que les garantizara ver desde las pantallas de la Plaza de la Constitución.
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A pie y esquivando casas de campaña de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los aficionados llegaron a la locación FIFA Fan Fest.
Aunque manifestantes mantienen presencia sobre Madero, principal corredor peatonal hacia el Zócalo, permanecen apenas una quinta parte de las casas de campaña que formaban el plantón apenas días antes.
Las y los asistentes deben cruzar dos vallas que cercan y protegen el Zócalo: la primera en Simón Bolívar, custodiada por elementos de la Policía capitalina y la segunda sobre Plaza de la Constitución, para entrar al FIFA Fan Fest.