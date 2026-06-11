Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
CDMX

FIFA Fan Fest del Zócalo abre sus puertas pese a bloqueos y aficionados llegan para la inauguración del Mundial 2026

Pese a la incertidumbre, cientos de personas llegaron a las inmediaciones del Zócalo desde antes de que se confirmara el acceso.
jue 11 junio 2026 10:06 AM
Añadir Expansión Política en Google
filas para ingresar al FIFA Fan Fest
Aficionados no esperaron el anuncio oficial de la apertura del FIFA Fan Fest y llegaron desde temprano. (Foto: Shelma Navarrete)

Aún sin tener la seguridad, pero sí la corazonada de que se abriría el acceso al Zócalo para el FIFA Fan Fest, cientos de mexicanos llegaron desde primeras horas del día al centro de la Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026 .

El anuncio esperado llegó hasta pasadas las 8:00 horas, cuando la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dijo que sí abriría, lo que minutos más tarde fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Publicidad
clara brugada en fifa fan fest
La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, acudió al FIFA Fan Fest después de anunciar que sí abrirían. (Foto: Shelma Navarrete)

Vistiendo su jersey de la Selección mexicana, que hoy debutará contra Sudáfrica, banderas, matracas, sombreros, y los más prevenidos, con paraguas e impermeables, los aficionados caminaron por varias calles debido al cierre de las estaciones del Metro para lograr llegar.

Entre las estaciones cerradas están la Línea 2 con Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan; en la Línea 3 la estación Hidalgo, que permite la conexión con la Línea 2.

Ve además:

Estaciones de la línea 2 del Metro siguen cerradas a horas del partido México vs. Sudáfrica: cómo van las obras
México

Estaciones de la Línea 2 del Metro siguen inconclusas a horas del México vs Sudáfrica

Familias completas que llegaron desde muy temprano descansaban en las banquetas, desayunaban o se tomaban selfies, mientras se da el acceso al festival.

La fila de ingreso no está delimitada, lo que provocó dudas de dónde formarse, y gritos de “a la fila, a la fila” cuando algunos recién llegados buscaban un espacio que les garantizara ver desde las pantallas de la Plaza de la Constitución.

filas para ingresar al fifa fan fest
Aun sin saber si estaría abierto, aficionados llegaron al Zócalo. (Foto: Shelma Navarrete)

Publicidad

A pie y esquivando casas de campaña de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los aficionados llegaron a la locación FIFA Fan Fest.

FIFA Fan Fest y CNTE
Los aficionados sortearon las casas de la campaña de los integrantes de la CNTE para llegar al FIFA Fan Fest. (Foto: Shelma Navarrete)

Aunque manifestantes mantienen presencia sobre Madero, principal corredor peatonal hacia el Zócalo, permanecen apenas una quinta parte de las casas de campaña que formaban el plantón apenas días antes.

Las y los asistentes deben cruzar dos vallas que cercan y protegen el Zócalo: la primera en Simón Bolívar, custodiada por elementos de la Policía capitalina y la segunda sobre Plaza de la Constitución, para entrar al FIFA Fan Fest.

Publicidad

Tags

Copa Mundial Mundial de Futbol 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad