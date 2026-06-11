FIFA Fan Fest del Zócalo abre sus puertas pese a bloqueos y aficionados llegan para la inauguración del Mundial 2026

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, acudió al FIFA Fan Fest después de anunciar que sí abrirían. (Foto: Shelma Navarrete)

Vistiendo su jersey de la Selección mexicana, que hoy debutará contra Sudáfrica, banderas, matracas, sombreros, y los más prevenidos, con paraguas e impermeables, los aficionados caminaron por varias calles debido al cierre de las estaciones del Metro para lograr llegar.

Entre las estaciones cerradas están la Línea 2 con Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan; en la Línea 3 la estación Hidalgo, que permite la conexión con la Línea 2.

Familias completas que llegaron desde muy temprano descansaban en las banquetas, desayunaban o se tomaban selfies, mientras se da el acceso al festival.

La fila de ingreso no está delimitada, lo que provocó dudas de dónde formarse, y gritos de “a la fila, a la fila” cuando algunos recién llegados buscaban un espacio que les garantizara ver desde las pantallas de la Plaza de la Constitución.