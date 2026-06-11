Este jueves 11 de junio, mientras la Ciudad de México concentra la atención mundial con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 (11:30 horas) y el partido inaugural entre México y Sudáfrica (13:00 h) , la capital también enfrenta una intensa jornada de movilizaciones sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), una de las protestas más numerosas será la encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que prevé reunir a alrededor de 6,000 integrantes para visibilizar sus demandas en el marco del arranque del torneo.

Además de la movilización magisterial, la SSC- CDMX prevé para este jueves un total de nueve marchas, 26 concentraciones y dos rodadas ciclistas, varias de ellas convocadas en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Las autoridades anticipan que numerosas protestas confluirán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones a la movilidad durante gran parte del día.