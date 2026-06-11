Marchas en CDMX hoy 11 de junio en vivo: bloqueos de la CNTE, madres buscadoras y otros colectivos
-
Todas las marchas previstas hoy, 11 de junio
Este jueves 11 de junio, mientras la Ciudad de México concentra la atención mundial con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 (11:30 horas) y el partido inaugural entre México y Sudáfrica (13:00 h) , la capital también enfrenta una intensa jornada de movilizaciones sociales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), una de las protestas más numerosas será la encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que prevé reunir a alrededor de 6,000 integrantes para visibilizar sus demandas en el marco del arranque del torneo.
Además de la movilización magisterial, la SSC- CDMX prevé para este jueves un total de nueve marchas, 26 concentraciones y dos rodadas ciclistas, varias de ellas convocadas en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Las autoridades anticipan que numerosas protestas confluirán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y en distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones a la movilidad durante gran parte del día.
-
¿Qué estaciones del Metro están cerradas?
Las movilizaciones convocadas en el marco de la inauguración del Mundial 2026 ya generan afectaciones en la red del Metro de la Ciudad de México.
El director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, informó que continúan cerradas al público las estaciones Hidalgo de la Línea 3, así como Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.
Las autoridades exhortaron a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse atentos a la información oficial sobre el servicio.
-
AICM refuerza medidas de acceso
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió que este jueves podrían registrarse movilizaciones en las inmediaciones de sus terminales, por lo que recomendó a los viajeros llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos en sus traslados.
Como parte de las medidas de seguridad implementadas durante la jornada de protestas y la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, el aeropuerto informó que únicamente se permitirá el acceso a pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes estrictamente necesarios. Además, pidió a los usuarios consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas y mantenerse atentos a la información difundida por canales oficiales.
-
Cierres y filtros viales rumbo al Estadio Ciudad de México
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) refuerza los cortes y desvíos viales en la zona sur de la capital como parte del Operativo Última Milla, implementado con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y las movilizaciones previstas para este jueves.
Entre las principales afectaciones se encuentra el cierre preventivo de la Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de Taxqueña, así como filtros de acceso en Periférico, Circuito Estadio Azteca, Las Flores, Luis Murillo y Coscomate. En estos puntos únicamente se permite el paso a personas que cuentan con boleto para el partido inaugural o acreditación oficial.
Las autoridades informaron que continúan operando los servicios especiales de transporte y las rutas de transporte público habilitadas hacia el Estadio Ciudad de México. Como alternativas viales, la SSC recomienda utilizar Canal de Miramontes, Avenida Insurgentes, Eje 3 Oriente, Paseos del Pedregal y División del Norte para evitar las zonas con mayores restricciones.
-
El Estadio Azteca alberga un Mundial por tercera vez
Mientras hay vialidades cerradas por manifestaciones, además de cierres viales para el operativo cerca de la zona, ya hay filas para entrar al Estadio Azteca. Sigue en vivo la inauguración del Mundial 2026 aquí.
La ceremonia da inicio a las 11:30 de la mañana, mientras que el partido de México vs. Sudáfrica comienza a las 13 horas.