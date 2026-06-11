¿Qué estaciones del Metro están cerradas en el primer día del Mundial 2026 en la CDMX?

Estaciones sin servicio

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó a través de su cuenta en 𝕏 derivado de las movilizaciones en la zona centro de la ciudad, continúan cerradas al público usuario las siguientes estaciones:

Línea 3: estación Hidalgo de la Línea 3

Línea 2: Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan.

Línea 1: Pino Suárez

Línea 8: San Juan de Letrán y Bellas Artes.

El funcionario capitalino recomendó a la población tomar previsiones, tomar otras rutas, anticipar tiempos adicionales de traslado y mantenerse informado a los canales oficiales del Metro de la CDMX.

Además, debido a la presencia de llovizna en diversos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.