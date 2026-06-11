Este jueves se prevé complicado en temas de movilidad ya que además de que se inaugura el Mundial de Futbol 2026 en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), diversos colectivos alistan una serie de protestas, además de que algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aún no están funcionando al 100%, por lo que te enlistamos en cuáles hay servicio intermitente de este servicio de transporte público.
¿Qué estaciones del Metro están cerradas en el primer día del Mundial 2026 en la CDMX?
Estaciones sin servicio
El director del Metro, Adrián Rubalcava informó a través de su cuenta en 𝕏 derivado de las movilizaciones en la zona centro de la ciudad, continúan cerradas al público usuario las siguientes estaciones:
Línea 3: estación Hidalgo de la Línea 3
Línea 2: Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan.
Línea 1: Pino Suárez
Línea 8: San Juan de Letrán y Bellas Artes.
El funcionario capitalino recomendó a la población tomar previsiones, tomar otras rutas, anticipar tiempos adicionales de traslado y mantenerse informado a los canales oficiales del Metro de la CDMX.
Además, debido a la presencia de llovizna en diversos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.
Les informo que, debido a manifestaciones al exterior, se cierra la estación Pino Suárez de la Línea 1 del @MetroCDMX al público usuario.
Asimismo, permanecen cerradas las estaciones Hidalgo de la Línea 3; Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y…
— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026
¿Qué pasa con el Metrobús?
La Ruta 4 del Metrobús en sus distintas rutas está dentro de las más afectadas por las movilizaciones que se tienen previstas para este jueves, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informado en tiempo real en el siguiente enlace: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB
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... ¿y el clima?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó en su pronóstico del tiempo que después del mediodía de este jueves, se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
En breve más información...