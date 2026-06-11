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CDMX

¿Qué estaciones del Metro están cerradas en el primer día del Mundial 2026 en la CDMX?

Los usuarios de este servicio de transporte colectivo tienen dudas acerca del funcionamiento de las distintas líneas que lo conforman. Este jueves arranca el Mundial de Futbol 2026.
jue 11 junio 2026 07:58 AM
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Los usuarios del Metro que necesitan trasladarse a distintos destinos tienen dudas acerca del funcionamiento de las estaciones del Metro. (Foto: Facebook Metrocdmx)

Este jueves se prevé complicado en temas de movilidad ya que además de que se inaugura el Mundial de Futbol 2026 en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), diversos colectivos alistan una serie de protestas, además de que algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aún no están funcionando al 100%, por lo que te enlistamos en cuáles hay servicio intermitente de este servicio de transporte público.

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Estaciones sin servicio

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó a través de su cuenta en 𝕏 derivado de las movilizaciones en la zona centro de la ciudad, continúan cerradas al público usuario las siguientes estaciones:

Línea 3: estación Hidalgo de la Línea 3

Línea 2: Bellas Artes, Hidalgo, Pino Suárez, Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan.

Línea 1: Pino Suárez

Línea 8: San Juan de Letrán y Bellas Artes.

El funcionario capitalino recomendó a la población tomar previsiones, tomar otras rutas, anticipar tiempos adicionales de traslado y mantenerse informado a los canales oficiales del Metro de la CDMX.

Además, debido a la presencia de llovizna en diversos puntos de la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y 9. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

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¿Qué pasa con el Metrobús?

La Ruta 4 del Metrobús en sus distintas rutas está dentro de las más afectadas por las movilizaciones que se tienen previstas para este jueves, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse informado en tiempo real en el siguiente enlace: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

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Inauguración del Mundial: vecinos del Estadio CDMX viven horas previas entre dudas y prisas

... ¿y el clima?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó en su pronóstico del tiempo que después del mediodía de este jueves, se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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En breve más información...

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