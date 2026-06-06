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CDMX

Mundial 2026: México rompe Récord Guinness con la Ola más grande del mundo

La Ola recorrió Paseo de la Reforma, desde El Ángel de la Independencia hasta el monumento El Caballito, y logró romper el récord después de cuatro ensayos previos.
sáb 06 junio 2026 12:03 PM
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La Ola más grande del mundo en Ciudad de México
La secretaria de Turismo local, Alajandra Frausto, confirmó que se rompió el Récord Guinness minutos después de las 10 de la mañana. (Foto: Tomada de @turismocdmx)

La Ciudad de México logró convocar a miles de personas para realizar este sábado "la Ola más grande del mundo" sobre la Avenida Paseo de la Reforma.

Los asistentes se dieron cita desde las ocho de la mañana. Hicieron cuatro ensayos generales previos y, minutos después de las 10 horas, levantaron las manos para formar la Ola oficial, que avanzó desde El Ángel de la Independencia hasta el monumento El Caballito, en Bucareli.

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Con unos 5 minutos de duración y alrededor de 2 kilómetros de extensión, México rompió el Récord Guinness de la Ola más grande del mundo.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, confirmó instantes después que el país había conseguido la nueva marca.

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Esta actividad se realizó en el marco de los festejos que la ciudad prepara como una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, a inaugurarse el jueves 11 de junio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no participó, así que la secretaria de Turismo local fue la encargada de dar el banderazo de salida.

Los participantes bailaron sobre Paseo de la Reforma al ritmo de la Sonora Santanera, que versionó su famosa canción "La boa" para cantar "Es la ola".

La actividad se llevó sin protestas de los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizan una huelga indefinida desde el 1 de junio y casi toda la semana protestaron con bloqueos en Paseo de la Reforma.

Sin embargo, los profesores se concentran este sábado en un foro en la sede central del sindicato magisterial en la Ciudad de México.

También se alistan para reforzar sus movilizaciones la próxima semana, crucial para el arranque del evento deportivo.

Los maestros sostuvieron tres mesas de diálogo con autoridades federales durante la semana. En ellas, el gobierno les presentó una hoja de ruta para mejorar las pensiones a través de Pensionissste o la posible creación de una aseguradora pública.

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Sin embargo, la CNTE continúa analizando la propuesta con sus bases e insiste en que el gobierno derogue la Ley del ISSSTE de 2007, otra de sus demandas centrales.

Así que, hasta ahora, los docentes se mantienen dispuestos a continuar la huelga durante la Copa de la FIFA 2026.

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