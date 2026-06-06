Mundial 2026: México rompe Récord Guinness con la Ola más grande del mundo

Con unos 5 minutos de duración y alrededor de 2 kilómetros de extensión, México rompió el Récord Guinness de la Ola más grande del mundo.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, confirmó instantes después que el país había conseguido la nueva marca.

Esta actividad se realizó en el marco de los festejos que la ciudad prepara como una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, a inaugurarse el jueves 11 de junio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no participó, así que la secretaria de Turismo local fue la encargada de dar el banderazo de salida.

Los participantes bailaron sobre Paseo de la Reforma al ritmo de la Sonora Santanera, que versionó su famosa canción "La boa" para cantar "Es la ola".

La actividad se llevó sin protestas de los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizan una huelga indefinida desde el 1 de junio y casi toda la semana protestaron con bloqueos en Paseo de la Reforma.

🌊🇲🇽 México hace historia con la #ola más grande del mundo. #RécordGuinness



Hoy, sobre Paseo de la Reforma, miles de personas se reunieron para formar una ola monumental y ser parte de un momento histórico.



Entre emoción, alegría y pasión por el futbol, la afición mexicana… pic.twitter.com/nKZboHxzO7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026

Sin embargo, los profesores se concentran este sábado en un foro en la sede central del sindicato magisterial en la Ciudad de México.

También se alistan para reforzar sus movilizaciones la próxima semana, crucial para el arranque del evento deportivo.

Los maestros sostuvieron tres mesas de diálogo con autoridades federales durante la semana. En ellas, el gobierno les presentó una hoja de ruta para mejorar las pensiones a través de Pensionissste o la posible creación de una aseguradora pública.