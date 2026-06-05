Hoy No Circula sabatino 6 de junio de 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex este sábado

Autos que no circulan el sábado 6 de junio

Debido a que es el primer sábado del mes, dejan de circular los siguientes vehículos:

Automóviles con holograma 1 y terminación de placas 1,3,5,7 y 9.

Automóviles con holograma 2 (estos vehículos no circulan todos los sábados del mes).

La medida se aplica de las 05:00 horas (h.) a las 22:00 (h.)

Con el objetivo de que los automovilistas tengan mejor claridad sobre los días que no circulan, la Sedema sugiere consultarlo con un calendario en el siguiente enlace: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

Autos que sí pueden circular

Los autos que no tienen restricciones son aquellos con holograma 0 y 00, así como los de holograma 1 cuya terminación de placa sea impar. Además, la dependencia capitalina recuerda que los siguientes vehículos también están exentos de la medida restrictiva:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.