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CDMX

Hoy No Circula sabatino 6 de junio de 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex este sábado

Este programa se aplica con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes del Valle de México. Estos vehículos no circulan el primer sábado de junio de 2026.
vie 05 junio 2026 05:03 PM
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Este programa que surgió en noviembre de 1989 busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro)

El programa Hoy No Circula Sabatino continúa vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, se recomienda a los automovilistas revisar las terminaciones de placas y el color del holograma establecidos en el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para este sábado 6 de junio.

Este programa de restricción vehicular se aplica con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en todas las alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Autos que no circulan el sábado 6 de junio

Debido a que es el primer sábado del mes, dejan de circular los siguientes vehículos:

Automóviles con holograma 1 y terminación de placas 1,3,5,7 y 9.

Automóviles con holograma 2 (estos vehículos no circulan todos los sábados del mes).

La medida se aplica de las 05:00 horas (h.) a las 22:00 (h.)

Con el objetivo de que los automovilistas tengan mejor claridad sobre los días que no circulan, la Sedema sugiere consultarlo con un calendario en el siguiente enlace: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

Autos que sí pueden circular

Los autos que no tienen restricciones son aquellos con holograma 0 y 00, así como los de holograma 1 cuya terminación de placa sea impar. Además, la dependencia capitalina recuerda que los siguientes vehículos también están exentos de la medida restrictiva:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría, entre otros.
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¿En dónde aplica?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis recuerda que este programa se aplica en las 16 delegaciones de la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex, y son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán

Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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Multas

Dado que las multas del programa Hoy No Circula están calculadas con base en UMAs, el ajuste anual impactará directamente en el monto de las sanciones económicas para quienes circulen en un día restringido.

Actualmente, la infracción por incumplir el Hoy No Circula equivale a entre 20 y 30 UMAs, dependiendo de la gravedad de la falta y del criterio de la autoridad que emita la sanción.

Las multas por violar el Hoy No Circula quedarán de la siguiente manera:

-Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

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¿Se suspende el Hoy No Circula durante el Mundial?

No, hasta el momento las autoridades de la CDMX no han informado sobre la suspensión de esta medida que nació el 20 de 1989 derivada de altas concentraciones de ozono en el entonces Distrito Federal.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad

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