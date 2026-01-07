¿Cuándo me toca verificar en CDMX? Así quedó el calendario del primer semestre en 2026

Calendario de verificación del 1er semestre 2026

Las personas propietarias de vehículos matriculados en la CDMX deben realizar este trámite de acuerdo al siguiente calendario:

Los vehículos verán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares y de componente de control vehicular cada semestre, a excepción de aquellos que cuenten con holograma doble cero “00” vigente, los que están exentos hasta por tres semestres posteriores a una en donde se obtuvo.

La verificación vehicular es un programa obligatorio que tiene como objetivo la evaluación de autos y otros vehículos conforme a las normas ambientales, las cuales establecen límites de emisiones contaminantes provenientes del escape y la condición operativa de los componentes.

El programa se puede aplicar para vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México y de otras entidades federativas que quieran hacerlo de manera voluntaria.

Cita y requisitos

Ingresa tus datos a https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/ para obtener tu cita. Todas las entidades federativas, excepto el Estado de México, pueden verificar en CDMX.

Una vez tengas fecha y horario en un centro de verificación, acude 15 minutos antes del horario establecido con la siguiente documentación:

Identificación oficial.

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular, en su caso.

Tarjeta de circulación.

Si el auto es nuevo, lleva copia de la factura.

El costo del servicio de verificación vehicular es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La UMA vigente es la correspondiente a 2025, equivalente a 113.14 pesos, lo que da un total de 738 pesos. Falta esperar a la actualización de 2026 a finales de enero para tener los nuevos costos.

Ampliación de fechas en 2026

La Sedema establece que se puede ampliar por 15 días naturales el periodo para verificar un vehículo sin multa, siempre que se cumpla alguno de estos supuestos y el vehículo no tenga adeudos por infracciones, sanciones o tenencia:

Rechazo reciente en verificentro



El vehículo obtuvo rechazo en los últimos 7 días de su periodo, en el mismo verificentro.

de su periodo, en el mismo verificentro. Durante la ampliación se puede verificar sin multa.

Si al terminar los 15 días no aprueba, deberá pagar la multa por verificación extemporánea (no necesariamente en el mismo verificentro).

Pagos recientes que no se reflejan en el portal (ADIP/SAF)



El portal no muestra pagos realizados en los últimos 7 días del periodo (multas o sanciones ambientales).

del periodo (multas o sanciones ambientales). Se otorga la ampliación y se verifica sin multa si no hay adeudos.

Si tras los 15 días el pago aún no se refleja, se orienta al ciudadano a acudir a la SAF.

Si no logra la verificación al final del plazo, deberá pagar la multa extemporánea para verificar.

Sanciones cívicas reflejadas en el portal



El portal muestra sanciones cívicas en los últimos 7 días del periodo.

Durante la ampliación se puede verificar sin multa si no hay adeudos.

El propietario puede realizar el curso en línea en el verificentro para liberar el bloqueo.

Si tras los 15 días no se reflejan las sanciones solventadas, se orienta a acudir a SEMOVI.Si no obtiene la verificación vigente al final del plazo, deberá pagar la multa extemporánea.

En cualquiera de los cansos anteriores, el verificentro debe corroborar la información y anexar las evidencias al expediente del vehículo.

De ser el caso, estos son los plazos aprobados para el primer semestre de 2026:

Multa por no verificar a tiempo o si mi auto contamina

Estos son los costos señalados por la Secretaría de Administración y Finanzas:

Multa por verificación extemporánea: 2,262.80 pesos

Multa por vehículos contaminantes: 2,262.80 pesos