Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Se extiende el caos en la Línea 2 del Metro: más días de cierres, estaciones sin servicio y rutas alternas

Miles de usuarios deberán mantener ajustes en sus traslados durante varios días más. Autoridades modificaron el calendario previsto y actualizaron el esquema de operación.
jue 04 junio 2026 08:17 AM
linea-2-del-metro-mas-dias-de-cierres
La ampliación del esquema especial responde a trabajos pendientes relacionados con la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan, además de labores de mantenimiento general. (X: @MetroCDMX)

Minutos antes de que concluyera el periodo anunciado originalmente, los usuarios de la Línea 2 del Metro recibieron una nueva noticia: las estaciones cerradas y la operación parcial de la línea se extenderá.

La medida obligará a miles de personas a mantener cambios en sus recorridos diarios mientras concluyen los trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

Publicidad

¿Hasta cuándo continuará el servicio intermitente en la Línea 2?

La modificación anunciada inicialmente contemplaba afectaciones hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio. Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el esquema especial permanecerá vigente hasta el sábado 6 de junio.

¿Qué tramos de la Línea 2 siguen operando?

Mientras continúen los trabajos, los trenes circularán en dos segmentos independientes:

- Tasqueña – Xola
- Pino Suárez – Cuatro Caminos

Ambos tramos funcionarán desde el inicio hasta el final de la jornada de servicio.

Quienes acostumbran recorrer la línea completa deberán considerar que actualmente no existe circulación continua entre Tasqueña y Cuatro Caminos.

¿Qué estaciones permanecen sin servicio?

Las afectaciones continúan concentradas en la zona centro-sur de la Línea 2.

Las estaciones que permanecen cerradas son:

- Viaducto
- Chabacano

A su vez, las estaciones:

- San Antonio Abad
- Nativitas
- Portales

¿Cómo trasladarse entre Xola y Pino Suárez?

Para cubrir el tramo donde los trenes no están circulando, las autoridades mantienen un servicio de apoyo mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Dichas unidades conectan Xola con Pino Suárez y permiten a los usuarios continuar sus recorridos entre los dos segmentos operativos de la Línea 2.

Publicidad

Se recomienda anticipar los traslados, ya que los recorridos por superficie pueden registrar tiempos de viaje variables debido a las condiciones de tránsito en la zona.

¿Cuándo volverá a operar normalmente la Línea 2?

De acuerdo con la actualización más reciente, la operación habitual se reanudará el domingo 7 de junio.

A partir de las 7:00 horas de ese día, los trenes volverán a recorrer el trayecto completo entre Tasqueña y Cuatro Caminos, que corresponde al horario normal de inicio de servicio para los domingos.

¿Por qué se extendieron los trabajos?

De acuerdo con el servicio de transporte colectivo y la Secretaría de Obras y Servicios, la ampliación del esquema especial responde a trabajos pendientes relacionados con la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan, además de labores de mantenimiento general.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Metro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad