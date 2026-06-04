Se extiende el caos en la Línea 2 del Metro: más días de cierres, estaciones sin servicio y rutas alternas

¿Hasta cuándo continuará el servicio intermitente en la Línea 2?

La modificación anunciada inicialmente contemplaba afectaciones hasta el inicio del servicio del jueves 4 de junio. Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el esquema especial permanecerá vigente hasta el sábado 6 de junio.

¿Qué tramos de la Línea 2 siguen operando?

Mientras continúen los trabajos, los trenes circularán en dos segmentos independientes:

- Tasqueña – Xola

- Pino Suárez – Cuatro Caminos

Ambos tramos funcionarán desde el inicio hasta el final de la jornada de servicio.

Quienes acostumbran recorrer la línea completa deberán considerar que actualmente no existe circulación continua entre Tasqueña y Cuatro Caminos.

¿Qué estaciones permanecen sin servicio?

Las afectaciones continúan concentradas en la zona centro-sur de la Línea 2.

Las estaciones que permanecen cerradas son:

- Viaducto

- Chabacano

A su vez, las estaciones:

- San Antonio Abad

- Nativitas

- Portales

¿Cómo trasladarse entre Xola y Pino Suárez?

Para cubrir el tramo donde los trenes no están circulando, las autoridades mantienen un servicio de apoyo mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Dichas unidades conectan Xola con Pino Suárez y permiten a los usuarios continuar sus recorridos entre los dos segmentos operativos de la Línea 2.

