Aficionados podrán llegar pedaleando en Ecobici al Estadio CDMX durante el Mundial

"¿Qué es lo que se hace? Se toma un scooter o una bicicleta, llega uno a la parte peatonal y de ahí camina para ingresar al estadio. Igualmente se van a concretar a la salida estas (bicicletas y scooters) y van a salir", explicó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, durante la inauguración de la Casa Ciudad de México, International Media Center.

Serán cinco puntos donde los aficionados podrán rentar una de las bicicletas del sistema Ecobici o uno de los patines para dirigirse al partido:

- Parque Avenida Tlalpan, en Calzada de Tlalpan esquina con Héroes del 47

- Tren Ligero Las Torres, en Anillo Circunvalación esquina con Calzada de Tlalpan

- Bajo puente de Viaducto Tlalpan y Plaza Benito Juárez

- Canchas 'Los Multis', en Calzada de Tlalpan esquina con Cerro San Antonio

- Metro General Anaya, en sentido norte sobre Calzada de Tlalpan esquina con Nadadores

Ecobici se expande cada año en la capital mexicana. (Foto: Cuartoscuro )

El secretario de Movilidad señaló que la Ciudad de México apuesta por medios de transporte sustentables y de bajas emisiones contaminantes para mover a los aficionados que asistirán a los partidos del Mundial, siendo uno de los principales el Metro a través de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña.

"La columna vertebral que va a transportar y a movilizar a miles de espectadores el día del partido, es un elemento fundamental, va a transportar al menos en cinco o seis horas de anticipación que inicia el recorrido a cerca de 60,000 a 70,000 personas", apuntó.

El Tren Ligero 'El Ajolote' también será clave para llevar a las personas al estadio, por lo que modificará su servicio: se va a suspender tres horas antes del partido el servicio normal de Taxqueña a Xochimilco, dando solo traslados directos desde la terminal Taxqueña a la estacion Estadio Azteca, sin paradas intermedias.

Además funcionarán los servicios de park and ride desde las 7:00 horas, con un costo de 500 pesos el viaje redondo qie inlcuye el estacionamiento de un vehículo en los siguientes puntos, donde las personas abordarán unidades especiales de Trolebús y Metrobús que les llevarán hasta el acceso peatonal al Estadio CDMX.

A la par, con un costo de 350 pesos por persona que incluye ida y regreso, pero sin estacionamiento, los aficionados podrán salir de los siguientes puntos hacia el Coloso de Santa Úrsula:

- Bellas Artes

- Cetram

- Chapultepec

- Ángel de la Independencia

- Palacio de los Deportes

- Parque México

- San Jerónimo

El acceso será una tarjeta de Movilidad Integrada (MI) usada para el transporte público en la capital, pero la cual contará con un diseño especial de edición limitada, que podrá ser adquirida ya sea en efectivo o vía digital a través de la App CDMX o Mercado Pago.

El último tramo de llegada de los visitantes al Estadio CDMX será caminando en uno de los siete puntos de acceso, con recorridos a pie de 15 a 30 minutos los cuales contarán con filtros de seguridad y 7,808 elementos de seguridad y emergencias, que incluyen principalmente policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más Ejército, Guardia Nacional, Gobierno CDMX, Cruz Roja, entre otros.

Alrededor del Estadio CDMX se ofrecerá a los visitantes una experiencia desde antes de que lleguen a sus butacas para ver el partido, indicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Vamos a tener actividades culturales alrededor del estadio, se va a convertir alrededor del estadio en un enorme escenario donde van a dialogar tradiciones y creatividad de todas las regiones de este país con música, danza, arte y expresiones populares que van a presentarse porque es también la cara con la que la ciudad recibe al mundo en este Mundial", dijo la mandataria.