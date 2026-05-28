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México

Autoridades piden a la CNTE "privilegiar el diálogo"; los maestros exigen castigo por agresión en Oaxaca

El sindicato pausó las mesas de trabajo con las autoridades debido a las agresiones contra un grupo de docentes en Villa de Mitla, que dejaron ocho maestros heridos.
jue 28 mayo 2026 06:11 PM
Marcha de la CNTE
Maestros de la CNTE en una marcha de marzo de 2026. (Foto: Carl de Souza/AFP)

El diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal se pausó de nuevo. Los maestros suspendieron la reunión que sostenían ayer en la Secretaría de Gobernación por las agresiones que sufrió otro grupo de docentes mientras se manifestaba en Villa de Mitla, Oaxaca.

Mientras protestaban este miércoles en el entronque de la carretera federal 190, los profesores fueron desalojados a balazos por un grupo de supuestos pobladores.

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El sindicato aseguró que los agresores portaban armas largas y que golpearon a los docentes y los intimidaron. Ocho maestros resultaron heridos.

Estos hechos ocurrieron mientras una comitiva de la CNTE, que desde el pasado lunes protesta en la Ciudad de México, sostenía una mesa de diálogo con los titulares de las secretarías de Educación, Gobernación y del ISSSTE.

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Al enterarse del enfrentamiento, la Coordinadora Nacional suspendió el diálogo con las autoridades y este jueves protestó en la capital del país por más de tres horas para exigir justicia por sus compañeros de Villa de Mitla.

El bloqueo en Circuito Interior, a la altura de la Estela de Luz y Paseo de la Reforma, generó diversas afectaciones viales.

En una conferencia de prensa previa, el magisterio aseguró que el gobierno federal, el del estado de Oaxaca y el municipal reprimen a la CNTE para evitar que se manifieste durante la Copa de la FIFA 2026, a realizarse en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey del 11 de junio al 19 de julio.

"Exigimos al secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, José de Jesús Romero, y al gobernador del estado, Salomón Jara, la destitución inmediata y cárcel para Esaú López, presidente municipal de la Villa de Mitla", demandaron.

Tras la protesta en Circuito Interior, la Secretaría de Gobernación solicitó a la CNTE privilegiar el diálogo y no apostar por "acciones que perjudican a millones de ciudadanos".

"Reiteramos la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio", expuso en un comunicado.

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Los maestros retiraron el bloqueo, pero advirtieron que la huelga nacional durante el Mundial, programada para iniciar el 1 de junio, se mantiene.

"Exigimos un alto inmediato a las agresiones y provocaciones, y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos", declaró el profesor Joel García.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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