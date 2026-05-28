Autoridades piden a la CNTE "privilegiar el diálogo"; los maestros exigen castigo por agresión en Oaxaca

El sindicato aseguró que los agresores portaban armas largas y que golpearon a los docentes y los intimidaron. Ocho maestros resultaron heridos.

Estos hechos ocurrieron mientras una comitiva de la CNTE, que desde el pasado lunes protesta en la Ciudad de México, sostenía una mesa de diálogo con los titulares de las secretarías de Educación, Gobernación y del ISSSTE.

Al enterarse del enfrentamiento, la Coordinadora Nacional suspendió el diálogo con las autoridades y este jueves protestó en la capital del país por más de tres horas para exigir justicia por sus compañeros de Villa de Mitla.

El bloqueo en Circuito Interior, a la altura de la Estela de Luz y Paseo de la Reforma, generó diversas afectaciones viales.

En una conferencia de prensa previa, el magisterio aseguró que el gobierno federal, el del estado de Oaxaca y el municipal reprimen a la CNTE para evitar que se manifieste durante la Copa de la FIFA 2026, a realizarse en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey del 11 de junio al 19 de julio.

"Exigimos al secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, José de Jesús Romero, y al gobernador del estado, Salomón Jara, la destitución inmediata y cárcel para Esaú López, presidente municipal de la Villa de Mitla", demandaron.

Tras la protesta en Circuito Interior, la Secretaría de Gobernación solicitó a la CNTE privilegiar el diálogo y no apostar por "acciones que perjudican a millones de ciudadanos".

"Reiteramos la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio", expuso en un comunicado.