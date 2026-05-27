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CDMX

Hoy No Circula 27 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

La medida tiene como objetivo disminuir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades aconsejan verificar antes de salir que el vehículo cumpla con los requisitos vigentes.
mié 27 mayo 2026 07:28 AM
Hoy No Circula
No respetar el Hoy No Circula puede implicar multas de hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si tienes pensado usar el auto este miércoles 27 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene que antes revises si te toca descansar el vehículo. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en sanciones económicas e incluso en el envío del auto al corralón.

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear tus traslados con anticipación puede ahorrarte contratiempos, gastos inesperados y problemas con las autoridades de tránsito.

En una de las zonas urbanas con mayor parque vehicular del país, revisar el calendario antes de salir no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre un trayecto fluido o una multa.

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¿Qué autos no circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este miércoles deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones:

-Holograma 1 o 2

-Engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo recomendable es no utilizarlo dentro del horario restringido.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué autos sí pueden circular?

En contraste, sí pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

Antes de salir, revisa tanto el holograma como el último dígito de tu placa para evitar errores.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando la calidad del aire alcanza niveles críticos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental.

En caso de activarse, las restricciones adicionales se aplican al día siguiente de la declaratoria.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México, es decir, en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, la medida se aplica en municipios de la zona conurbada, entre ellos:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, desde el 1 de julio de 2025 el programa también se aplica de lunes a sábado en Toluca y Santiago Tianguistenco para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Ignorar el programa puede resultar costoso. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

A esto puede sumarse el gasto por arrastre al corralón, estancia del vehículo y trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones y complicaciones en tus traslados:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de usar tu auto

-Revisa la calidad del aire en el Valle de México

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Respetar el programa no solo ayuda a evitar multas, también contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas más grandes del país.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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