Hoy No Circula 27 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

Si tienes pensado usar el auto este miércoles 27 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, conviene que antes revises si te toca descansar el vehículo. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede derivar en sanciones económicas e incluso en el envío del auto al corralón.

La restricción vehicular está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear tus traslados con anticipación puede ahorrarte contratiempos, gastos inesperados y problemas con las autoridades de tránsito.

En una de las zonas urbanas con mayor parque vehicular del país, revisar el calendario antes de salir no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre un trayecto fluido o una multa.