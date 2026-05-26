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CDMX

Iluminación y esculturas: CDMX presenta renovación de Zona Rosa rumbo al Mundial

La Zona Rosa será visitada por miles de personas durante el próximo Mundial de Futbol, el cual arrancará en México el 11 de junio.
mar 26 mayo 2026 08:15 PM
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El Gobierno de la Ciudad de México instaló 29 nuevas esculturas en la Zona Rosa. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las obras de renovación de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, con una inversión de 100 millones de pesos.

“Estas obras son para los habitantes. El Mundial se va, las obras se quedan y la diversidad se queda disfrutando la Zona Rosa”, afirmó Brugada.

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La intervención fue financiada por tres fideicomisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y de Servimet e incluye:

  • Instalación de 800 luminarias, de las cuales 24 luminarias son tipo torre color morado con mensajes contra la violencia de género, a las que se sumarán mensajes a favor de la inclusión de personas de la diversidad sexual y de género (LGBT+).
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Fueron instaladas en Zona Rosa luminarias con mensajes en contra de la violencia de género, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. (Foto: Gobierno CDMX)

  • 35 esquinas fueron adecuadas con accesibilidad universal.
  • Se crearon tres pasajes escultóricos con 29 esculturas en las calles de Amberes, Génova y Avenida Chapultepec.
  • Se instalaron siete baños públicos inteligentes.

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La mandataria capitalina anunció que próximamente se dará el banderazo de salida a un tranvía turístico que recorrerá puntos de interés como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de los Insurgentes, el Museo de Cera y el Mercado de Artesanías, en un recorrido de siete kilómetros por la Zona Rosa.

Además se colocará un nuevo módulo de información turística donde se dará atención a las personas visitantes tanto mexicanas como extranjeras en la intersección de Génova y Paseo de la Reforma.

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Ciudad de México Zona Rosa

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