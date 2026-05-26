Iluminación y esculturas: CDMX presenta renovación de Zona Rosa rumbo al Mundial

La intervención fue financiada por tres fideicomisos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y de Servimet e incluye:

Instalación de 800 luminarias, de las cuales 24 luminarias son tipo torre color morado con mensajes contra la violencia de género, a las que se sumarán mensajes a favor de la inclusión de personas de la diversidad sexual y de género (LGBT+).

Fueron instaladas en Zona Rosa luminarias con mensajes en contra de la violencia de género, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. (Foto: Gobierno CDMX)

35 esquinas fueron adecuadas con accesibilidad universal.

Se crearon tres pasajes escultóricos con 29 esculturas en las calles de Amberes, Génova y Avenida Chapultepec.

Se instalaron siete baños públicos inteligentes.

La mandataria capitalina anunció que próximamente se dará el banderazo de salida a un tranvía turístico que recorrerá puntos de interés como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de los Insurgentes, el Museo de Cera y el Mercado de Artesanías, en un recorrido de siete kilómetros por la Zona Rosa.

Además se colocará un nuevo módulo de información turística donde se dará atención a las personas visitantes tanto mexicanas como extranjeras en la intersección de Génova y Paseo de la Reforma.