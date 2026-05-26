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CDMX

La CDMX obtiene derechos para transmitir los partidos del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que adquirió los derechos para poder transmitir públicamente los partidos del Mundial gratis en los distintos festivales futboleros.
mar 26 mayo 2026 01:49 PM
Inauguración Estadio Banorte
Organizadores de la FIFA pidieron la intervención de las autoridades federales para bajar las plataformas de streaming ilegales. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Los capitalinos podrán disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026 de manera gratuita en los festivales futboleros debido a que el gobierno de la Ciudad de México adquirió los derechos para transmitirlos públicamente.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció tras diálogos con los organizadores del Mundial se obtuvieron los derechos para que toda la población pueda vivir los distintos momentos del torneo.

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“Sabemos que hay una pasión futbolera importante en la población y que hoy no todos pueden acceder gratuitamente a ello y esa es la razón. Y consideramos que precisamente por eso, nosotros definimos una estrategia que fue el Mundial social, el Mundial fuera del estadio, el Mundial que se vive en la ciudad”, dijo.

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El anuncio se dio luego de que los organizadores de la FIFA pidieron la intervención de las autoridades federales para bajar las plataformas de streaming ilegales y que ofertan los partidos del torneo de futbol que arrancará el 11 de junio.

Félix Aguirre Gil, administrador de la sede anfitriona en la CDMX, advirtió sobre los servicios de streaming que transmiten ilegalmente partidos de futbol y señaló que esta práctica genera afectaciones económicas, además de que daña la imagen del país, por lo que hizo un llamado al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, para intervenir en el tema.

“Tenemos conocimiento de diversas plataformas que ofrecen servicios de distribución de contenidos audiovisuales, entre ellos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que operan de manera ilegal, entre otras razones, porque no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con dicho torneo, que haya sido licenciado por la FIFA, además de que no son personas físicas o morales que ofrezcan los servicios con apego al marco legal de nuestro país”, detalla el texto.

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Entre las plataformas ilegales que ofertan los partidos del Mundial de Futbol y que utilizan diversos dominios que se detectaron están:

  • Kaelus TV
  • ThunderTV
  • Telelatino
  • Sunset TV
  • PopTV

La plataforma ViX tendrán acceso a todos los partidos del Mundial 2026 con un pago único de 499 pesos; sin embargo para los nuevos clientes, el costo del paquete para una membresía anual que incluye los 104 partidos del Mundial 2026 es de 1,499 pesos.

En cuanto a televisión abierta, Televisa transmitirá los partidos de la selección, la inauguración y la clausura del Mundial, mientras que Azteca transmitirá 32 de los 104 partidos, incluidos la final, todos los encuentros de la selección mexicana y algunas rondas de eliminación directa.

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A favor de las transmisiones gratuitas

Ante la petición, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que este tema no se tocó dentro de las pláticas que sostuvieron con los organizadores e hizo un llamado a las plataformas que transmitirán los partidos a ser accesibles.

“En las mesas de trabajo previas en donde ha estado presente la FIFA, no se ha presentado este tema (de la piratería). Yo considero que la transmisión debería ser abierta, pero la FIFA ya consideró algunas plataformas para transmitirlos, por eso decidimos colocar pantallas en varias partes del país”, destacó.

Por su parte, Brugada coincidió con que debería de ser en línea abierta, la transmisión de todos los partidos del Mundial. “Y esto no es así; esa es una decisión de quienes organizan el Mundial. Así que el Gobierno de la ciudad estuvo en diálogos con ellos y adquirió estos derechos, justamente para poder transmitir públicamente en los distintos Festivales Futboleros, de manera gratuita a toda la población”, dijo.

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Copa Mundial Clara Brugada

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