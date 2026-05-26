“Sabemos que hay una pasión futbolera importante en la población y que hoy no todos pueden acceder gratuitamente a ello y esa es la razón. Y consideramos que precisamente por eso, nosotros definimos una estrategia que fue el Mundial social, el Mundial fuera del estadio, el Mundial que se vive en la ciudad”, dijo.

El anuncio se dio luego de que los organizadores de la FIFA pidieron la intervención de las autoridades federales para bajar las plataformas de streaming ilegales y que ofertan los partidos del torneo de futbol que arrancará el 11 de junio.

Félix Aguirre Gil, administrador de la sede anfitriona en la CDMX, advirtió sobre los servicios de streaming que transmiten ilegalmente partidos de futbol y señaló que esta práctica genera afectaciones económicas, además de que daña la imagen del país, por lo que hizo un llamado al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, para intervenir en el tema.

“Tenemos conocimiento de diversas plataformas que ofrecen servicios de distribución de contenidos audiovisuales, entre ellos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que operan de manera ilegal, entre otras razones, porque no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con dicho torneo, que haya sido licenciado por la FIFA, además de que no son personas físicas o morales que ofrezcan los servicios con apego al marco legal de nuestro país”, detalla el texto.