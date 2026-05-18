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CDMX

Chelerías y fiestas clandestinas enfrentarán operativos permanentes por el Mundial en CDMX

Jorge Salvador Esquinca Montaño, director del Invea CDMX, advirtió que se reforzarán los operativos contra establecimientos irregulares y fiestas no autorizadas, al considerarlas un riesgo para la seguridad.
lun 18 mayo 2026 07:00 PM
Adiós chelerías y fiestas clandestinas en el Mundial en CDMX: Invea tendrá operativos permanente
Desde dos semanas antes de la inauguración del Mundial de Futbol en CDMX, el Invea CDMX realizará operativos contra chelerías y fiestas clandestinas. (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com)

Con la llegada estimada de 1.1 millones de turistas a la Ciudad de México durante el Mundial de Futbol, el combate a las fiestas clandestinas y a las “chelerías” se perfila como uno de los principales frentes de vigilancia para el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

El director general del Instituto en la capital, Jorge Salvador Esquinca Montaño, advirtió que este tipo de eventos operan como un mecanismo para evadir las restricciones y supervisiones impuestas a bares, antros y terrazas, por lo que advirtió que se reforzarán los operativos en distintos puntos de la capital.

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“Este fenómeno surge cuando comenzamos a aplicar mano dura en los establecimientos cerca de las escuelas, sobre todo por la venta de alcohol a menores, entonces se empiezan a realizar eventos masivos clandestinos”, explica en entrevista con Expansión Política.

Esquinca Montaño detalla que, más allá de carecer de permisos, las fiestas clandestinas son un problema porque representan un peligro para los propios asistentes.

“El riesgo es muy alto, hemos suspendido fiestas en donde se pretendía meter a 3,000 personas, entre ellos la mayoría menores de edad. Estos lugares pueden ser desde unos baños públicos, unas bodegas sin ninguna salida de emergencia, sin contención de incendios, nada, por eso es tan riesgoso”, sostiene el funcionario.

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En 2025 el INVEA suspendió 113 fiestas clandestinas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. La mayoría de las veces fueron realizadas cerca de las escuelas.

Sin embargo, ante la proximidad del Mundial de Futbol, este tipo de eventos pueden trasladarse a las zonas donde suelen concentrarse las y los turistas de la ciudad. Por ello se pondrá especial atención en puntos como el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez.

Aproximadamente 200 verificadores trabajan en las zonas más relevantes de vida nocturna y concentración de turistas durante el Mundial para atender reportes sobre fiestas clandestinas, así como para evitar la apertura de establecimientos irregulares como chelerías.

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“Alrededor del Mundial nos estamos enfocando en regular los establecimientos mercantiles, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad y alrededor de los eventos deportivos.

“Que no empiecen a surgir establecimientos o chelerías que de pronto, al ver un área de oportunidad, pretendan vender alcohol sin permiso. Eso es en lo que nos vamos a concentrar”, señala el director del Invea en la capital.

En 2025, el Invea suspendió o clausuró alrededor de 1,800 chelerías.

El director del Instituto apunta que una parte fundamental de la detección e intervención es gracias a las denuncias que realiza la ciudadanía.

“Nosotros respondemos a las denuncias ciudadanas. Primero se hace una inspección ocular, se corrobora que sea cierta o no la denuncia, entonces se procede a realizar una verificación.

“La ciudadanía nos ha estado contactando, nos ayuda mucho porque gran parte de este trabajo es gracias a ellos”, señala.

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Las y los ciudadanos pueden reportar chelerías, fiestas clandestinas o establecimientos que transgredan los límites de aforo o los horarios.

Esquinca Montaño indica que solo entre 5% y 10% de las verificaciones a establecimientos mercantiles resultan en una suspensión o en una clausura.

“No todas las verificaciones terminan en una suspensión: revisamos todo lo que tiene que ver con sus permisos, aunque nosotros no los otorgamos nosotros, revisamos que los tengan. Deben contar con todos sus permisos como el uso de suelo, el aviso de apertura y de impacto. Puede ser un bajo impacto, un impacto vecinal o un alto impacto que son los bares”, sostiene.

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Por ejemplo, detalla que en hoteles se llevaron a cabo 120 verificaciones, de las cuales 14 derivaron en suspensiones. En el caso de establecimientos mercantiles, se realizaron cerca de 3,000 inspecciones, aunque indicó que solo menos de 100 fueron suspendidos.

El director del Invea comentó que, dos semanas antes del Mundial, se comenzarán a realizar operativos de revisión a establecimientos y a recordar a restaurantes, antros y bares que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores, que deben respetar el aforo máximo permitido y los horarios de apertura y cierre autorizados.

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A estas medidas se añade el operativo “La noche es de todos”, que actualmente se implementa los jueves, viernes y sábados, pero que durante el Mundial operará de manera permanente, los siete días de la semana.

El despliegue será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el objetivo de reforzar la supervisión de establecimientos y contener actividades irregulares en la vida nocturna de la capital.

¿Cómo denunciar 'mordidas' del Invea?

Para combatir casos de corrupción durante las verificaciones, en 2025 el Invea retiró a 53 verificadores que no aprobaron los exámenes de confianza aplicados por el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sin embargo, el director del Invea afirmó que –salvo la alcaldía Cuajimalpa– las demarcaciones cuentan con personal suficiente para realizar las verificaciones necesarias.

“Nosotros hemos apoyando en todo momento, sobre todo a las alcaldías con mayor índice poblacional, mayor número de establecimientos. Hemos incrementado las verificaciones”, dijo durante una conferencia de prensa el 17 de marzo.

Si un verificador o una verificadora del Invea cometen algún acto irregular, como pedir o recibir dinero a cambio de evitar una verificación o sanción, la ciudadanía puede reportar ante el Órgano Interno de Control vía telefónica al número 55 4737-7700 en las extensiones 1520, 1522 y 1526, o de manera presencial en las oficinas ubicadas en Carolina 132, piso 1, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez.

También se puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México al teléfono 55 5627-9700; también de forma presencial en Arcos de Belén 2, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en el sitio web contraloria.cdmx.gob.mx .

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