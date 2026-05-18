Por ejemplo, detalla que en hoteles se llevaron a cabo 120 verificaciones, de las cuales 14 derivaron en suspensiones. En el caso de establecimientos mercantiles, se realizaron cerca de 3,000 inspecciones, aunque indicó que solo menos de 100 fueron suspendidos.
El director del Invea comentó que, dos semanas antes del Mundial, se comenzarán a realizar operativos de revisión a establecimientos y a recordar a restaurantes, antros y bares que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores, que deben respetar el aforo máximo permitido y los horarios de apertura y cierre autorizados.
A estas medidas se añade el operativo “La noche es de todos”, que actualmente se implementa los jueves, viernes y sábados, pero que durante el Mundial operará de manera permanente, los siete días de la semana.
El despliegue será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contará con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el objetivo de reforzar la supervisión de establecimientos y contener actividades irregulares en la vida nocturna de la capital.
¿Cómo denunciar 'mordidas' del Invea?
Para combatir casos de corrupción durante las verificaciones, en 2025 el Invea retiró a 53 verificadores que no aprobaron los exámenes de confianza aplicados por el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Sin embargo, el director del Invea afirmó que –salvo la alcaldía Cuajimalpa– las demarcaciones cuentan con personal suficiente para realizar las verificaciones necesarias.
“Nosotros hemos apoyando en todo momento, sobre todo a las alcaldías con mayor índice poblacional, mayor número de establecimientos. Hemos incrementado las verificaciones”, dijo durante una conferencia de prensa el 17 de marzo.