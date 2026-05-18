“Este fenómeno surge cuando comenzamos a aplicar mano dura en los establecimientos cerca de las escuelas, sobre todo por la venta de alcohol a menores, entonces se empiezan a realizar eventos masivos clandestinos”, explica en entrevista con Expansión Política.

Esquinca Montaño detalla que, más allá de carecer de permisos, las fiestas clandestinas son un problema porque representan un peligro para los propios asistentes.

“El riesgo es muy alto, hemos suspendido fiestas en donde se pretendía meter a 3,000 personas, entre ellos la mayoría menores de edad. Estos lugares pueden ser desde unos baños públicos, unas bodegas sin ninguna salida de emergencia, sin contención de incendios, nada, por eso es tan riesgoso”, sostiene el funcionario.

En 2025 el INVEA suspendió 113 fiestas clandestinas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. La mayoría de las veces fueron realizadas cerca de las escuelas.

Sin embargo, ante la proximidad del Mundial de Futbol, este tipo de eventos pueden trasladarse a las zonas donde suelen concentrarse las y los turistas de la ciudad. Por ello se pondrá especial atención en puntos como el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez.

Aproximadamente 200 verificadores trabajan en las zonas más relevantes de vida nocturna y concentración de turistas durante el Mundial para atender reportes sobre fiestas clandestinas, así como para evitar la apertura de establecimientos irregulares como chelerías.