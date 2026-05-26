Hoy No Circula 26 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

¿Dónde aplica el programa?
El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Alcaldías de la Ciudad de México donde aplica:
-Álvaro Obregón
-Azcapotzalco
-Benito Juárez
-Coyoacán
-Cuajimalpa de Morelos
-Cuauhtémoc
-Gustavo A. Madero
-Iztacalco
-Iztapalapa
-La Magdalena Contreras
-Miguel Hidalgo
-Milpa Alta
-Tláhuac
-Tlalpan
-Venustiano Carranza
-Xochimilco
Municipios del Estado de México donde aplica:
En el Estado de México, el programa opera en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco de Berriozábal
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec de Morelos
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan de Juárez
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla de Baz
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad
Además, el programa también se extendió desde el 1 de julio de 2025 a:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En estos dos municipios, las restricciones aplican de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. Las sanciones comenzaron a cobrarse oficialmente desde el 1 de enero de 2026.
¿Cuánto cuesta la multa por no respetarlo?
No respetar el programa puede salir caro. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las multas van de:
Multa mínima: 2,346 pesos
Multa máxima: 3,519 pesos
A esto se puede sumar el costo del arrastre y estancia en el corralón, además de los trámites administrativos para liberar el vehículo.