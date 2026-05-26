Hoy No Circula 26 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial , este martes no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Si tu auto reúne estas tres condiciones al mismo tiempo, no podrá transitar dentro del horario establecido. En caso de hacerlo, te expones a sanciones económicas y a la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este martes sí pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, puedes circular dentro del horario habitual sin limitaciones relacionadas con el programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no está activa la fase de Doble Hoy No Circula. Esta modalidad extraordinaria únicamente se aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Si llegara a activarse, las restricciones adicionales no entran en vigor el mismo día del anuncio, sino a partir del día siguiente.