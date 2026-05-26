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CDMX

Hoy No Circula 26 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

El objetivo de esta medida es disminuir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades sugieren verificar antes de salir que el vehículo cumpla con las reglas vigentes.
mar 26 mayo 2026 07:30 AM
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No respetar las restricciones del programa Hoy No Circula puede ocasionar multas de hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si este martes 26 de mayo de 2026 vas a moverte en auto por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene que antes de girar la llave revises algo clave: si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula estará vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México con horario de 5:00 a 22:00 horas.

La medida forma parte de las acciones ambientales que buscan reducir la cantidad de autos en las calles, disminuir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en una de las regiones más pobladas y con mayor tráfico del país. También está pensada para proteger la salud de quienes viven y se desplazan diariamente entre la capital y su zona conurbada.

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¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario oficial , este martes no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Si tu auto reúne estas tres condiciones al mismo tiempo, no podrá transitar dentro del horario establecido. En caso de hacerlo, te expones a sanciones económicas y a la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este martes sí pueden circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación 7 u 8

En estos casos, puedes circular dentro del horario habitual sin limitaciones relacionadas con el programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no está activa la fase de Doble Hoy No Circula. Esta modalidad extraordinaria únicamente se aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

Si llegara a activarse, las restricciones adicionales no entran en vigor el mismo día del anuncio, sino a partir del día siguiente.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Alcaldías de la Ciudad de México donde aplica:

-Álvaro Obregón

-Azcapotzalco

-Benito Juárez

-Coyoacán

-Cuajimalpa de Morelos

-Cuauhtémoc

-Gustavo A. Madero

-Iztacalco

-Iztapalapa

-La Magdalena Contreras

-Miguel Hidalgo

-Milpa Alta

-Tláhuac

-Tlalpan

-Venustiano Carranza

-Xochimilco

Municipios del Estado de México donde aplica:

En el Estado de México, el programa opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco Solidaridad

Además, el programa también se extendió desde el 1 de julio de 2025 a:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estos dos municipios, las restricciones aplican de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. Las sanciones comenzaron a cobrarse oficialmente desde el 1 de enero de 2026.

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¿Cuánto cuesta la multa por no respetarlo?

No respetar el programa puede salir caro. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las multas van de:

Multa mínima: 2,346 pesos

Multa máxima: 3,519 pesos

A esto se puede sumar el costo del arrastre y estancia en el corralón, además de los trámites administrativos para liberar el vehículo.

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Recomendaciones antes de salir

Antes de arrancar el auto, considera estas acciones para evitar contratiempos:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte de calidad del aire del día

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales

Cumplir con el programa no solo ayuda a evitar sanciones económicas, también contribuye a reducir la contaminación y a mejorar las condiciones del aire en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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